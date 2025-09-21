'द कपिल शर्मा शो' में Akshay Kumar ने ली चुटकी, कहा- 'इतनी आमदनी है कि कनाडा वाले कैफे पर गोलियां चलीं..'

Akshay Kumar Roasts Kapil Sharma: कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' के फिनाले एपिसोड में अक्षय कुमार आए और उन्होंने जमकर टांग खिंचाई की. इस दौरान, अक्षय ने कपिल के कनाडा वाले कैफे पर हुई फायरिंग का भी मजाक बनाया.

Akshay Kumar Roasts Kapil Sharma: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्तरां में पिछले दिनों हुई गोलीबारी की घटना पर अब अभिनेता अक्षय कुमार ने मज़ाकिया अंदाज में तंज कसा है. अक्षय कुमार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के फिनाले एपिसोड में नजर आए. इस दौरान कपिल और अक्षय के बीच खूब मस्ती हुई और अक्षय ने हंसी-मजाक में ही कपिल के कनाडा वाले कैफे पर हुई घटना का जिक्र कर दिया.

अक्षय कुमार का मजाकिया तंज

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के फिनाले एपिसोड में अक्षय कुमार ने कपिल की सफलता और बैंक बैलेंस पर चुटकी लेते हुए कहा, "ये तीन सीजन नेटफ्लिक्स पर कर चुका है. उससे पहले सोनी पर था. उससे पहले कलर्स पर. अभी दो फिल्में कर रहा है. इसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और इतनी आमदनी है कि वहां गोलियां भी चलीं." अक्षय कुमार के इस मजाकिया तंज पर कपिल शर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर्फ़ हंसकर इस बात को टाल दिया.

कनाडा कैफे पर हुई थी फायरिंग

बता दें कि इसी साल अगस्त में कनाडा में कपिल शर्मा के नए-नवेले कैफे पर फायरिंग की घटना हुई थी. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के हैरी बॉक्सर ने ली थी. 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर समूह का दावा था कि कैफे पर गोलीबारी इसलिए की गई क्योंकि कपिल ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 3 के पहले एपिसोड में अभिनेता सलमान खान को आमंत्रित किया था.

'हेरा फेरी' कैरेक्टर के इस्तेमाल पर कानूनी विवाद

इसी एपिसोड से जुड़ा एक और कानूनी विवाद सामने आया है. बताया जा रहा है कि शो में कीकू शारदा ने लोकप्रिय फिल्म 'हेरा फेरी' के बाबूराव का किरदार निभाया, जिसके बाद फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के निर्माताओं को ₹25 करोड़ का कानूनी नोटिस भेज दिया है. निर्माता ने बिना इजाज़त उनकी फिल्म के किरदार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए आधिकारिक माफी मांगने को कहा है. नोटिस में कहा गया है कि दो दिन के भीतर यह रकम चुकानी होगी और साथ ही लिखित में यह देना होगा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, और सभी प्लेटफॉर्म से क्लिप भी हटानी होगी.

