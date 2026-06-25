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104 डिग्री तेज बुखार में भी अक्षय कुमार करते रहे डांस, किस गाने की शूटिंग में बिगड़ी थी खिलाड़ी की तबियत?

104 डिग्री तेज बुखार में भी अक्षय कुमार का जज्बा देखने लायक है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के एक गाने की शूटिंग का ये वायरल किस्सा खूब चर्चा में है. इस बात का खुलासा घिस-घिस-घिस गाने पर थिरकने वाली एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने किया है.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 26, 2026, 12:06 AM IST

104 डिग्री तेज बुखार में भी अक्षय कुमार करते रहे डांस, किस गाने की शूटिंग में बिगड़ी थी खिलाड़ी की तबियत?

Image credit: AI

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बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' कुमार यानी अक्षय कुमार हमेशा ही अपनी फिटनेस, अनुशासन और एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं. अक्षय अपनी हर फिल्म के लिए बेहद मेहनत करते हैं, और इसी कड़ी में उनकी मेहनत का एक और प्रेरणादायक किस्सा सामने आया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है.

इस गाने की शूटिंग का है ये किस्सा

दरअसल, यहां जिस गाने की बात हो रही है, वह फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का चर्चित भोजपुरी गाना ‘घिस घिस घिस’ है. इस गाने में अक्षय कुमार, भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह के साथ जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन पर्दे के पीछे जो हुआ, वह किसी को पता नहीं था.

तेज बुखार में भी नहीं रुकी शूटिंग

हाल ही में अक्षरा सिंह ने इस गाने की शूटिंग के दौरान का एक हैरान कर देने वाला अनुभव साझा किया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में अक्षरा ने खुलासा किया कि जब वे इस गाने को शूट कर रहे थे, तब अक्षय कुमार को 103-104 डिग्री का तेज बुखार था.
अक्षरा ने कहा, "मैं लगातार उन्हें देख रही थी और मुझे अहसास हुआ कि वे अपने काम और अपनी कला से कितना बेपनाह प्यार करते हैं. इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, उन्होंने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और गजब के समर्पण के साथ पूरा किया." उन्होंने आगे बताया कि अक्षय के साथ काम करना उनके लिए किसी सपने जैसा था, जो उन्हें अहमद खान के प्रोडक्शन हाउस के जरिए मिला.

फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट

फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ अपने गानों के साथ-साथ अपनी विशाल स्टारकास्ट को लेकर भी चर्चा में है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल और रवीना टंडन जैसे दिग्गज कलाकार लीड भूमिकाओं में हैं. साथ ही लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और सिंगर दलेर मेहंदी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

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