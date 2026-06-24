'हिट-फ्लॉप तो नसीब का खेल है', आखिर क्यों हर फिल्म की सफलता को अपनी किस्मत मान बैठे हैं अक्षय कुमार?

'वेलकम टू द जंगल' के सेट के किस्से साझा करते हुए अक्षय कुमार ने बताया कि फिल्मों की सफलता नसीब पर निर्भर करती है. जानें क्यों सेट पर एक्टर ने कह दी ऐसी बात. c

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार अपनी आगामी मल्टी-स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सितारों की भरमार है और दर्शक इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने न केवल फिल्म की रिलीज को लेकर बात की, बल्कि बॉलीवुड में फिल्मों की सफलता और असफलता के पीछे के गणित पर भी अपना नजरिया साझा किया.

फिल्म हिट होगी या फ्लॉप किस्मत पर निर्भर है

अक्षय कुमार का मानना है कि किसी फिल्म का चलना या न चलना केवल उसके मार्केटिंग हाइप या बड़े इवेंट्स पर निर्भर नहीं करता. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी है, तो वह किसी न किसी तरह दर्शकों तक पहुंच ही जाती है. अक्षय ने कहा, "अंत में बात वहीं आती है कि हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है. जरूरी नहीं कि फिल्म के इर्द-गिर्द बहुत बड़ी चर्चा हो, अगर उसे सफल होना है, तो वह होकर रहेगी."

अपनी बात को पुख्ता करने के लिए अक्षय ने हालिया उदाहरण देते हुए कहा कि 'सैयारा' जैसी फिल्में, जिनके पीछे कोई बड़ा इवेंट नहीं था, केवल गानों की लोकप्रियता और बेहतरीन अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहीं.

सेट पर नहीं था कोई कॉम्पिटिशन

'वेलकम टू द जंगल' जैसी बड़ी मल्टी-स्टारर फिल्म में अक्सर कलाकारों के बीच स्क्रीन स्पेस और डायलॉग्स को लेकर प्रतिस्पर्धा की खबरें आती हैं. लेकिन अक्षय कुमार ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान सेट का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था.

अक्षय ने खुलासा किया, "हमने एक फिल्म की तरह काम किया. सेट पर कोई भी किसी को पछाड़ने या खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में नहीं था. एक भी कलाकार ने आकर यह शिकायत नहीं की कि उनका डायलॉग कम है. स्थिति यहां तक थी कि कई सितारे स्वेच्छा से अपने डायलॉग्स दूसरों को दे रहे थे और कह रहे थे कि इसे तुम बोलो."

कब रिलीज होगी वेलकम टू द जंगल?

अहमद खान द्वारा निर्देशित 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के साथ दिशा पाटनी, रवीना टंडन, परेश रावल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडिस और अरशद वारसी जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. अक्षय कुमार के इस बयान ने यह तो साफ कर दिया है कि फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम ने एकजुट होकर काम किया है, अब देखना यह है कि दर्शक इसे कितनी पसंद करते हैं.

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