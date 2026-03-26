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6 फिल्में, 6 सुपरहिट! जानें कौन है वो डायरेक्टर जिसके लिए लकी चार्म हैं Akshay Kumar, हर बार बॉक्स ऑफिस पर बरसाए करोड़ों

बॉलीवुड में अक्षय कुमार के साथ इस डायरेक्टर की जोड़ी सुपरहिट रही है. डायरेक्टर-एक्टर की ये जोड़ी 16 साल बाद 'भूत बंगला' के साथ लौट रही है. 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली यह हॉरर-कॉमेडी अक्षय के लिए 'कमबैक' मानी जा रही है. चलिए हम आपको बताते हैं कि हम किस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 26, 2026, 02:46 PM IST

6 फिल्में, 6 सुपरहिट! जानें कौन है वो डायरेक्टर जिसके लिए लकी चार्म हैं Akshay Kumar, हर बार बॉक्स ऑफिस पर बरसाए करोड़ों
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बॉलीवुड में जब भी कॉमेडी और बेहतरीन टाइमिंग की बात होती है, तो निर्देशक प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है. यह जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने और डराने के लिए तैयार है. फिल्म 'भूत बंगला' के जरिए यह सुपरहिट कॉम्बो पूरे 16 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है. हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

16 साल का लंबा इंतजार और हॉरर-कॉमेडी का तड़का

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने आखिरी बार साल 2010 में फिल्म 'खट्टा मीठा' में साथ काम किया था. इससे पहले उन्होंने 'हेरा फेरी', 'भूल भुलैया' और 'गरम मसाला' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में दी हैं, जो आज भी दर्शकों की पसंदीदा हैं. अब 'भूत बंगला' में दोनों मिलकर फैंटेसी, लोककथाओं और हॉरर-कॉमेडी का एक अनोखा मिश्रण पेश करने जा रहे हैं.

इस डायरेक्टर के लिए लकी चार्म हैं अक्षय

प्रियदर्शन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब भी ह्यूमर की बात आती है, तो अक्षय कुमार हमेशा उनकी पहली पसंद होते हैं. उन्होंने अक्षय को अपना 'लकी चार्म' बताया है. गौर करने वाली बात यह है कि इस जोड़ी ने अब तक 6 फिल्में साथ बनाई हैं और सभी सफल रही हैं:

  • हेरा फेरी (2000)
  • गरम मसाला (2005)
  • भागम भाग (2006)
  • भूल भुलैया (2007)
  • दे दना दन (2009)
  • खट्टा मीठा (2010)

तब्बू और अक्षय की 26 साल बाद वापसी

'भूत बंगला' की एक और बड़ी खासियत इसकी स्टारकास्ट है. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ तब्बू नजर आएंगी. ये दोनों कलाकार 26 साल बाद किसी फिल्म में साथ दिखेंगे; इससे पहले उन्हें साल 2000 में प्रियदर्शन की ही फिल्म 'हेरा फेरी' में देखा गया था. इनके अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी और वामीका गब्बी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा हैं.

शूटिंग और रिलीज डेट

फिल्म की शूटिंग राजस्थान, जयपुर और हैदराबाद की खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है. पहले यह फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदलकर 10 अप्रैल 2026 कर दी गई है. फिल्म को शोभा कपूर और एकता कपूर की 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' प्रोड्यूस कर रही है. प्रियदर्शन ने स्पष्ट किया है कि यह एक स्टैंडअलोन फिल्म होगी और फिलहाल इसे फ्रेंचाइजी बनाने का कोई विचार नहीं है.

क्या होगा अक्षय का दमदार कमबैक?

पिछले कुछ समय से अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर कठिन दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में 'भूत बंगला' से उन्हें और उनके फैंस को काफी उम्मीदें हैं. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि प्रियदर्शन का निर्देशन और अक्षय की कॉमेडी टाइमिंग एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर जादू चला सकती है.

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