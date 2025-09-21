Add DNA as a Preferred Source
एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'

Akshay Kumar Opens Up About Decision To Insure Stuntmen: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार अभी 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' के फिनाले एपिसोड में नजर आए. यहां कुछ स्टंटमैन भी साथ आए थे. आपको बता दें कि अक्षय हर साल 650 स्टंट वर्कर्स का इंश्योरेंस कराते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 21, 2025, 12:01 PM IST

अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'
फिल्मों में किए जाने वाले स्टंट्स बड़े पर्दे पर दिखने में भले ही आसान और शानदार लगते हैं, लेकिन वो असल में उतने ही खतरनाक होते हैं. कई बार फिल्म के सेट पर ही स्टंटमैन को गहरी चोट या मौत भी हो गई है, जिससे देशभर में मौजूद स्टंटमैन की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगते हैं. ऐसा ही कुछ एक बार अक्षय कुमार के आंखों के सामने भी हुआ था, तभी बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने इस मुद्दे पर सोचना शुरू किया. आपको बता दें कि एक्टर साल 2017 से अब तक हर साल स्टंट वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस कराते हैं. अक्षय कुमार, अभी 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' के फिनाले एपिसोड में नजर आए. वहां भी उन्होंने स्टंटमैन की ताकत का उदाहरण दिखाते हुए कहा कि यही असली हीरो हैं.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' के फिनाले में स्टेटमैंट के साथ दिखें अक्षय कुमार

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' के फिनाले में अक्षय कुमार के अलावा कुछ स्टंटमेन भी आए थे. वहां अक्षय ने दर्शकों से कहा कि आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूं कि सेट पर स्टंटमैन कैसे काम करते हैं. इसके बाद एक्टर ने नकली पंच का इस्तेमाल किया और स्टेट्समैन वहीं पर गुलाटी मार के नीचे गिर गया. इसके बाद अक्षय ने दर्शकों से पूछा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी उम्र कितनी है? दर्शकों ने अनुमान लगाया, तब अक्षय ने बोला कि ये 73 साल के हैं, पर लगते नहीं. फिर अक्षय कुमार ने आगे कहा- ये भगवान से भी दो साल छोटे हैं, तो सभी हंसने लगे. पीएम मोदी भी अभी 75 साल के हुए हैं, तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी को अक्षय कुमार भगवान से तुलना कर रहे हैं.

स्टंटमैन की सुरक्षा के लिए कैसे आगे आए अक्षय कुमार?

अक्षय कुमार ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि साल 1999 में आई फिल्म जानवर में जब एक स्टंट शूट में गड़बड़ी हुई थी तब वो बेहद परेशान हो गए थे. तभी एक्टर ने इस पर कुछ करने का फैसला किया था. अक्षय कुमार ने मीडिया के साथ इंटरव्यू में बताया है कि एक अनुभवी स्टंटमैन एस मोहनराज की दुखद मौत के बाद उन्होंने फैसला लिया था. उन्होंने कहा, 'जानवर के लिए एकि स्टंट फिल्माया जा रहा था, जिसमें स्टंटमैन उनकी आंखों में आंखे डालकर थम्स अप करके गया था. इसके बाद, गाड़ी फ्लिप हुई और स्टंटमैन की मौत हो गई' अक्षय ने बताया कि पहले स्टंटमैन का इंश्योरेंस नहीं होता था, जबकि वह सबसे मुश्किल काम करते हैं.

अब स्टंटमैन की सुरक्षा में क्या-क्या शामिल है?

एक्टर 2017 से स्टंटमैन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं. उन्होंने हार्ट स्पेशयलिस्ट डॉ पांडा के साथ मिलकर और स्टंटमैन फ्रेटरनिटी के परमिशन से स्टंटमैन के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है. अक्षय कुमार लगभग 650-700 स्टंटमैन और एक्शन क्रू मेंबर्स का इंश्योरेंस कराते हैं. इसमें उनके हेल्थ व एक्सीडेंट दोनों इंश्योरेंस शामिल होते हैं. अगर कोई स्टंटमैन सेट पर या उसके बाहर घायल हो जाता है, तो वो 5-5.5 लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकता है. वहीं, अगर किसी स्टंटमैन की अचानक मौत हो जाए, तो उनके परिवार को 20-25 लाख रुपये मिलेंगे.

यह भी पढ़ें- Akshay Kumar की ये 6 कॉमेडी फिल्में हैं नंबर वन, एक पल भी नहीं रुकेगी हंसी

स्टंट के लिए बॉलीवुड के सेट्स पर काफी कुछ बदला

बॉलीवुड के सेट्स स्टंट्स के लिए पहले के मुकाबले आज काफी सुरक्षित हो गए हैं. इसका श्रेय अक्षय कुमार को जाता है, क्योंकि वे हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं. जैसे अगर कोई गाड़ी स्टंट के दौरान पलटने वाली है, तो उसमें पहले से ही सेफ्टी केज लगा दी जाती है. ड्राइवर को भी हार्नेस के साथ कसकर बांध दिया जाता है, ताकि गाड़ी पलटने पर उसे कोई नुकसान ना हो. इसके अलावा, गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भी उतना ही रखा जाता है, जितनी जरूरत हो.

