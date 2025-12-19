Akshay Kumar करेंगे Wheel of Fortune को होस्ट, Sony TV पर धमाल मचाने लौट रहें 'खतरों के खिलाड़ी'

हैदराबाद- 40 नक्लसियों ने किया आत्मसमर्पण, डीजीपी की मौजूदगी में सरेंडर किए हथियार | छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, ईसाई व्यक्ति को कब्र से निकाला, अफसरों की मौजूदगी में शव को निकाला, दो महीने में शव निकालने की तीसरी घटना, ग्रामीणों ने चर्च को आग के हवाले किया | MP: सतना में 4 बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार का एक्शन, ब्लड बैंक प्रभारी सस्पेंड
एंटरटेनमेंट
बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार टीवी पर वापसी कर रहे हैं. वह मशहूर अमेरिकी गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के भारतीय संस्करण को होस्ट करेंगे, जिसे सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा.
बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, जो बड़े पर्दे पर अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर छोटे पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. 'खतरों के खिलाड़ी' और 'मास्टरशेफ इंडिया' जैसे सफल शोज को होस्ट करने के बाद, अक्षय अब विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel of Fortune) के भारतीय रूपांतरण की कमान संभालेंगे.
'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' दुनिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय गेम शोज में से एक है, जिसकी शुरुआत 1975 में अमेरिका में हुई थी. इस शो में प्रतिभागी एक विशाल पहिये (Wheel) को घुमाते हैं और शब्द पहेलियों (Word Puzzles) को सुलझाकर नकद पुरस्कार और अन्य आकर्षक इनाम जीतते हैं. भारत में इस शो को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (Sony TV) और SonyLIV पर पेश किया जा रहा है.
मेकर्स का मानना है कि इस तरह के गेम शो के लिए एक ऐसे होस्ट की जरूरत थी जो ऊर्जावान हो और आम जनता से आसानी से जुड़ सके. अक्षय कुमार की हाजिरजवाबी और दर्शकों के साथ उनका सहज तालमेल उन्हें इस शो के लिए एकदम सटीक बनाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शो की शूटिंग जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से