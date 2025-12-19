Akshay Kumar करेंगे Wheel of Fortune को होस्ट, Sony TV पर धमाल मचाने लौट रहें 'खतरों के खिलाड़ी'

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार टीवी पर वापसी कर रहे हैं. वह मशहूर अमेरिकी गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के भारतीय संस्करण को होस्ट करेंगे, जिसे सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा.

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, जो बड़े पर्दे पर अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर छोटे पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. 'खतरों के खिलाड़ी' और 'मास्टरशेफ इंडिया' जैसे सफल शोज को होस्ट करने के बाद, अक्षय अब विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel of Fortune) के भारतीय रूपांतरण की कमान संभालेंगे.

क्या है 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून'?

'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' दुनिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय गेम शोज में से एक है, जिसकी शुरुआत 1975 में अमेरिका में हुई थी. इस शो में प्रतिभागी एक विशाल पहिये (Wheel) को घुमाते हैं और शब्द पहेलियों (Word Puzzles) को सुलझाकर नकद पुरस्कार और अन्य आकर्षक इनाम जीतते हैं. भारत में इस शो को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (Sony TV) और SonyLIV पर पेश किया जा रहा है.

शो के लिए अक्षय कुमार ही क्यों चुने गए?

मेकर्स का मानना है कि इस तरह के गेम शो के लिए एक ऐसे होस्ट की जरूरत थी जो ऊर्जावान हो और आम जनता से आसानी से जुड़ सके. अक्षय कुमार की हाजिरजवाबी और दर्शकों के साथ उनका सहज तालमेल उन्हें इस शो के लिए एकदम सटीक बनाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शो की शूटिंग जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है.

शो की खास बातें

देसी तड़का: अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट होने के बावजूद इसमें भारतीय भाषाओं, मुहावरों और सांस्कृतिक संदर्भों का इस्तेमाल किया जाएगा.

बड़ी इनाम राशि: इस शो में इनाम के तौर पर मोटी रकम और बड़े सरप्राइज मिलने की चर्चा है.

सेलिब्रिटी एपिसोड्स: आम जनता के साथ-साथ समय-समय पर बॉलीवुड के सितारे भी इस शो में अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे.

अक्षय कुमार की टीवी पर वापसी ने उनके फैंस के बीच भारी उत्साह पैदा कर दिया है. 'कौन बनेगा करोड़पति' की अपार सफलता के बाद सोनी टीवी अब इस नए फॉर्मेट के जरिए दर्शकों के मनोरंजन का स्तर और बढ़ाने की तैयारी में है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से