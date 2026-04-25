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Akshay Kumar की बेटी Nitara को मिला न्याय! Cyber Crime मामले में आरोपी गिरफ्तार, एक्टर ने छात्रों को दिया Safety Tips

अक्षय कुमार की बेटी के साथ साइबर अपराध करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एक्टर ने मुंबई के एक जागरूकता कार्यक्रम में डिजिटल खतरों के प्रति सतर्क रहने की अपील की.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 25, 2026, 08:42 AM IST

Akshay Kumar की बेटी Nitara को मिला न्याय! Cyber Crime मामले में आरोपी गिरफ्तार, एक्टर ने छात्रों को दिया Safety Tips
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बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की बेटी के साथ ऑनलाइन गेमिंग के दौरान साइबर क्राइम हो गया है.  साइबर बुलिंग और अश्लील फोटो की मांग करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है. महाराष्ट्र साइबर विभाग के प्रमुख यशस्वी यादव ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने गहन जांच की और आखिर में आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया.

अक्षय कुमार ने बयां किया अपना अनुभव

मुंबई के आर.डी. नेशनल कॉलेज में आयोजित एक विशेष साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र में अक्षय कुमार ने इस घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को एक ऑनलाइन गेम खेलते समय किस तरह निशाना बनाया गया था. अक्षय ने कहा कि यह घटना किसी भी परिवार के लिए विचलित करने वाली हो सकती है और डिजिटल सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है.

साइबर जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य

यह कार्यक्रम महाराष्ट्र साइबर विभाग और कॉलेज प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को इंटरनेट की दुनिया के छिपे हुए खतरों जैसे फिशिंग अटैक, सोशल मीडिया फ्रॉड और साइबर बुलिंग के बारे में शिक्षित करना था. कार्यक्रम में यह समझाया गया कि सावधानी ही साइबर हमलों से बचने का एकमात्र हथियार है.

युवाओं को एक्सपर्ट की सलाह

सत्र के दौरान ADG यशस्वी यादव ने छात्रों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना या अजनबी के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करना भारी पड़ सकता है. उन्होंने युवाओं से कहा कि यदि वे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होते हैं, तो बिना डरे तुरंत साइबर पुलिस को इसकी सूचना दें.

सेलेब्रिटीज भी नहीं हैं सुरक्षित

अक्षय कुमार की बेटी के साथ हुई यह घटना अकेली नहीं है. इससे पहले रश्मिका मंदाना, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे कई बड़े सितारे साइबर अपराधियों और 'डीपफेक' जैसी तकनीक का शिकार बन चुके हैं. यह दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया में पहचान या ओहदा आपको सुरक्षा की गारंटी नहीं देता.

कैसे रहें ऑनलाइन सुरक्षित?

कार्यक्रम के अंत में अक्षय और पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को कुछ बुनियादी नियम सिखाए:
अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर Two-Step Verification ऑन रखें.
किसी भी अनजान ऐप को गैर-जरूरी परमिशन न दें.
ऑनलाइन गेमिंग या चैटिंग के दौरान अजनबियों से दोस्ती करने से बचें.
किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें.

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