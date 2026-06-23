रणवीर सिंह का टूटा रिकॉर्ड! करोड़ों छापने के बाद भी नेटफ्लिक्स पर 'धुरंधर 2' से आगे है अक्षय कुमार की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

नेटफ्लिक्स पर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को पीछे छोड़ दिया है. जानें क्यों ओटीटी पर खिलाड़ी कुमार का जलवा बरकरार है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. हालांकि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, लेकिन डिजिटल दुनिया में अक्षय कुमार का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. नेटफ्लिक्स पर अक्षय कुमार की फिल्म ने रणवीर सिंह को कड़ी टक्कर दी है.

नेटफ्लिक्स पर अक्षय कुमार का दबदबा

नेटफ्लिक्स की 'टॉप 10' फिल्मों की लिस्ट में इस समय अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का राज है. यह फिल्म काफी समय से नंबर वन की कुर्सी पर काबिज है. वहीं, रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2', जिसे दर्शक ओटीटी पर देखने के लिए काफी उत्साहित थे, वह दूसरे स्थान पर है. 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'भूत बंगला' ने अपने कॉमेडी अंदाज से दर्शकों को फिर से अपना दीवाना बना लिया है.

धुरंधर 2 का प्रदर्शन

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने सिनेमाघरों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए करीब 1800 करोड़ रुपये की कमाई की थी. जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने के बाद अब इसे नेटफ्लिक्स पर 19 जून को पेश किया गया. भारी उम्मीदों के बावजूद, फिलहाल यह फिल्म ओटीटी चार्ट्स पर अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' को पछाड़ने में नाकाम रही है.

बॉक्स ऑफिस बनाम ओटीटी

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने भी सिनेमाघरों में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था, लेकिन ओटीटी पर दर्शकों की पसंद के मामले में यह फिल्म 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ती दिख रही है. यह साफ है कि बड़े पर्दे की सफलता हमेशा ओटीटी की व्यूअरशिप में नहीं बदलती. अक्षय की कॉमेडी ने दर्शकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खूब लुभाया है, जिसके चलते वे इस रेस में आगे निकल गए हैं.

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