अक्षरा सिंह को 'घिस-घिस' के बाद मिला 1 और बड़ा ऑफर; क्या भोजपुरी सितारे बन रहे हैं हिंदी सिनेमा की नई 'हिट मशीन'?

भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह की बॉलीवुड में 'घिस-घिस' के साथ शानदार एंट्री हुई. अक्षय कुमार के साथ इस सॉन्ग पर डांस करने के बाद अभिनेत्री को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है. जानिए क्या भोजपुरी सितारे अब हिंदी सिनेमा की नई 'हिट मशीन' बनने जा रहे हैं?

अक्षय कुमार के साथ 'घिस-घिस' करके अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड में खास जगह बनाई

'वेलकम टू द जंगल' के अलावा अक्षरा सिंह अब श्रद्धा कपूर की फिल्म में नजर आने वाली हैं

सिर्फ अक्षरा सिंह के अलावा, रवि किशन, पवन सिंह व मनोज तिवारी भी हिंदी दर्शकों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं

भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार अक्षरा सिंह अब हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का जादू बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अपनी अदाकारी और सिंगिंग के दम पर लाखों दिलों पर राज करने वाली अक्षरा ने बॉलीवुड में एक धाकड़ एंट्री की है. हाल ही में उनकी फिल्म 'घिस-घिस' की चर्चा के बीच, उन्हें एक और बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर मिला है, जो उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

अक्षरा सिंह के हाथ लगी एक और बड़ी फिल्म

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के अलावा अक्षरा सिंह के हाथ एक और बड़ी फिल्म लगी है, जिसकी एक झलक ने सोशल मीडिया पर गदर काटा हुआ है. जी हां, हम बात कर रहे हैं मैडॉक फिल्म्स की 'ईठा' की, जिसमें श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आएंगी. दिलचस्प बात ये है कि आखिरी बार जब मैडॉक की फिल्म में श्रद्धा नजर आई थीं, तो उसमें भी तगड़ा भोजपुरी कनेक्शन निकल कर सामने आया था. बॉक्स ऑफिस पर करीब 880 करोड़ रुपये कमाने वाली 'स्त्री 2' में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने हिट गाना 'खेत में तू आई नहीं' गाया था. यह फ्यूजन गाना वायरल हो गया और इस हॉरर-कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक खास देसी अंदाज जोड़ दिया था. यह गाना इतना वायरल हुआ कि इसने ऑडियंस को सिनेमाघरों तक आने पर मजबूर कर दिया. अब देखना होगा कि क्या पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह भी श्रद्धा कपूर के लिए लकी साबित होती हैं या नहीं.

बॉलीवुड में अक्षरा का जलवा

अक्षरा सिंह का फिल्मी सफर हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है. भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के बाद, अब उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा है. 'घिस-घिस' फिल्म के जरिए वे दर्शकों को एक नए अवतार में नजर आएंगी. इस सफलता के बाद, उन्हें मिले नए प्रोजेक्ट्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बॉलीवुड में भोजपुरी सितारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

क्या भोजपुरी सितारे हैं बॉलीवुड की नई 'हिट मशीन'?

अक्षरा सिंह से पहले भी कई भोजपुरी कलाकारों ने हिंदी सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी धाक जमाई है. चाहे वह रवि किशन हों, मनोज तिवारी हों या निरहुआ, ये सितारे लगातार हिंदी दर्शकों के बीच अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं. आज की तारीख में भोजपुरी सितारों के पास एक बड़ा फैन बेस है, जो पैन इंडिया स्तर पर फैला हुआ है. बॉलीवुड निर्माता-निर्देशक भी अब इन सितारों की लोकप्रियता को भुनाने में पीछे नहीं हैं. अक्षरा सिंह का लगातार बॉलीवुड की तरफ बढ़ना यह दर्शाता है कि भोजपुरी स्टार्स अब केवल क्षेत्रीय सिनेमा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हिंदी फिल्मों की नई 'हिट मशीन' बनकर उभर रहे हैं.

हिंदी सिनेमा में कैसे धाक जमाएंगे भोजपुरी स्टार्स?

अक्षरा सिंह की यह उपलब्धि भोजपुरी इंडस्ट्री के अन्य कलाकारों के लिए भी नए रास्ते खोल रही है. यदि सितारे अपनी प्रतिभा के साथ-साथ हिंदी सिनेमा की बारीकियों को समझते हैं, तो वे निश्चित रूप से भारतीय मनोरंजन जगत के नए सुपरस्टार्स साबित होंगे. अक्षरा के फैंस अब उन्हें बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

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