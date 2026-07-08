'अब बस.. मेरा हो गया', गौरव खन्ना से तलाक के बाद दूसरी शादी को तैयार नहीं आकांक्षा चमोला; Lock Upp 2 में खुद किया खुलासा

Akanksha Chamola Second Marriage Update: 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से तलाक और दूसरी शादी पर बड़ा खुलासा किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरा मन भर गया है, अब मैं अकेली रहूंगी.'

Akanksha Chamola Second Marriage Update: 'लॉक अप सीजन 2' के हालिया एपिसोड्स में आकांक्षा चमोला अपने निजी जीवन से जुड़े खुलासों के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. शो की शुरुआत में ही गौरव खन्ना के साथ अपने तलाक की खबर देकर सबको चौंकाने वाली आकांक्षा चमोला ने अब अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर बड़ी बात कही है.

"मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती"

पामेला सेरेना के साथ बातचीत के दौरान जब पामेला ने उनसे दोबारा प्यार मिलने की बात कही, तो आकांक्षा ने साफ़ शब्दों में कहा, "मैंने बहुत कम उम्र (24 साल) में शादी कर ली थी. अब मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती. मुझे लगता है कि मेरा हो गया." एक्ट्रेस ने आगे बताया कि वह पहली बार अपने दम पर अकेले और आज़ाद रहने के लिए उत्सुक हैं.

बेबाक अंदाज़ और बाइसेक्सुअल होने का खुलासा

आकांक्षा चमोला शो की सबसे दिलचस्प कंटेस्टेंट बनकर उभरी हैं. केवल शादी ही नहीं, बल्कि 'जजमेंट डे' एपिसोड में उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी पर खुलकर बात की. उन्होंने खुलासा किया कि वह बाइसेक्सुअल हैं. आकांक्षा ने कहा, "मुझे फेमिनिन एनर्जी पसंद है, मुझे उसमें सुकून मिलता है. मेरे लिए सभी महिलाएं खूबसूरत हैं और यह मेरे लिए सच्चा प्यार है."

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गौरव खन्ना से तलाक की वजह

शो में उन्होंने सूफी और श्रेया के साथ बातचीत में तलाक के पीछे का एक बड़ा कारण भी स्पष्ट किया. आकांक्षा ने बताया कि उनके बीच बच्चों को लेकर असहमति थी. उन्होंने कहा, "मैंने बहुत पहले ही गौरव को बता दिया था कि मैं बच्चा नहीं चाहती. 99 प्रतिशत लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि वे परिवार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ. मैंने उनसे कह दिया था कि अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, यह आप पर है."

बता दें कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी साल 2016 में कानपुर में हुई थी. टीवी इंडस्ट्री की एक मशहूर जोड़ी का इस तरह अलग होना फैंस के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन आकांक्षा अब अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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