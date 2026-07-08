FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CM हेमंत सोरेन ने किया दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज, तैयार होगा नया रोडमैप

CM हेमंत सोरेन ने किया दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज, तैयार होगा नया रोडमैप

कल का मौसम, 9 जुलाई: बारिश होगी या चिलचिलाती धूप फिर बढ़ाएगी पारा? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम पर IMD की रिपोर्ट

कल का मौसम, 9 जुलाई: बारिश होगी या चिलचिलाती धूप फिर बढ़ाएगी पारा? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम पर IMD की रिपोर्ट

ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है... सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन पर लॉन्च हुआ बायोपिक का पोस्टर, 'दादा' कही दिल की बात

ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है... सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन पर लॉन्च हुआ बायोपिक का पोस्टर, 'दादा' कही दिल की बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'अब बस.. मेरा हो गया', गौरव खन्ना से तलाक के बाद दूसरी शादी को तैयार नहीं आकांक्षा चमोला; Lock Upp 2 में खुद किया खुलासा

Akanksha Chamola Second Marriage Update: 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से तलाक और दूसरी शादी पर बड़ा खुलासा किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरा मन भर गया है, अब मैं अकेली रहूंगी.'

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 08, 2026, 04:49 PM IST

'अब बस.. मेरा हो गया', गौरव खन्ना से तलाक के बाद दूसरी शादी को तैयार नहीं आकांक्षा चमोला; Lock Upp 2 में खुद किया खुलासा

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Akanksha Chamola Second Marriage Update: 'लॉक अप सीजन 2' के हालिया एपिसोड्स में आकांक्षा चमोला अपने निजी जीवन से जुड़े खुलासों के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. शो की शुरुआत में ही गौरव खन्ना के साथ अपने तलाक की खबर देकर सबको चौंकाने वाली आकांक्षा चमोला ने अब अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर बड़ी बात कही है.

"मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती"

पामेला सेरेना के साथ बातचीत के दौरान जब पामेला ने उनसे दोबारा प्यार मिलने की बात कही, तो आकांक्षा ने साफ़ शब्दों में कहा, "मैंने बहुत कम उम्र (24 साल) में शादी कर ली थी. अब मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती. मुझे लगता है कि मेरा हो गया." एक्ट्रेस ने आगे बताया कि वह पहली बार अपने दम पर अकेले और आज़ाद रहने के लिए उत्सुक हैं.

बेबाक अंदाज़ और बाइसेक्सुअल होने का खुलासा

आकांक्षा चमोला शो की सबसे दिलचस्प कंटेस्टेंट बनकर उभरी हैं. केवल शादी ही नहीं, बल्कि 'जजमेंट डे' एपिसोड में उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी पर खुलकर बात की. उन्होंने खुलासा किया कि वह बाइसेक्सुअल हैं. आकांक्षा ने कहा, "मुझे फेमिनिन एनर्जी पसंद है, मुझे उसमें सुकून मिलता है. मेरे लिए सभी महिलाएं खूबसूरत हैं और यह मेरे लिए सच्चा प्यार है."

ये भी पढ़ें- पत्नी से 9 साल बड़े हैं Gaurav Khanna, जानें कैसे शुरू हुई थी आकांक्षा चमोला संग एक्टर की लवस्टोरी?

गौरव खन्ना से तलाक की वजह

शो में उन्होंने सूफी और श्रेया के साथ बातचीत में तलाक के पीछे का एक बड़ा कारण भी स्पष्ट किया. आकांक्षा ने बताया कि उनके बीच बच्चों को लेकर असहमति थी. उन्होंने कहा, "मैंने बहुत पहले ही गौरव को बता दिया था कि मैं बच्चा नहीं चाहती. 99 प्रतिशत लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि वे परिवार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ. मैंने उनसे कह दिया था कि अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, यह आप पर है."
बता दें कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी साल 2016 में कानपुर में हुई थी. टीवी इंडस्ट्री की एक मशहूर जोड़ी का इस तरह अलग होना फैंस के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन आकांक्षा अब अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement