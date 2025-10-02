दुर्गा पूजा पर अजय देवगन-काजोल ने दिया फैंस को तोहफा, अपनी प्रोडक्शन कंपनी में किया ये बदलाव

दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर अजय देवगन और काजोल ने अपने प्रोडक्शन हाउस NY सिनेमा का नाम बदलकर 'देवगन सिनेक्स' कर दिया. इस नई शुरुआत की घोषणा पूरे परिवार के साथ की गई, जिसका मकसद सिनेमा के जादू को हर राज्य तक पहुंचाना है.

देशभर में नवरात्रि के त्योहार का उल्लास जारी है और इसी शुभ माहौल में विजयादशमी से ठीक पहले, महानवमी का पर्व मनाया गया. बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री काजोल और उनकी चचेरी बहन रानी मुखर्जी का परिवार हर साल की तरह इस बार भी नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा का आइकॉनिक इवेंट आयोजित कर रहा है. इस 79वें दुर्गा पंडाल में आम आदमी से लेकर आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर सहित कई बड़े सितारों का जमावड़ा लगा रहा. इसी खास और पवित्र अवसर पर अभिनेता अजय देवगन ने अपनी पत्नी काजोल और परिवार के साथ मिलकर एक बड़ी घोषणा की, जिसके लिए फैंस ने भी कपल को ढेर सारी बधाइयां दी हैं.

महानवमी पर अजय देवगन ने लॉन्च किया नया लोगो

अजय देवगन दुर्गा पूजा के नौवें दिन अपने परिवार के साथ ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल हुए. जहां पूरे परिवार ने पहले मिलकर पारंपरिक ढंग से महा आरती की. इसके तुरंत बाद, काजोल और अजय देवगन ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नया लोगो लॉन्च किया, जिसे अब 'देवगन सिनेक्स' के नाम से जाना जाएगा. काजोल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "सिनेमा के लिए वही प्यार एक नए नाम के साथ, प्रेजेंटिंग देवगन सिनेक्स."

'NY सिनेमा' से हुआ 'देवगन सिनेक्स'

बता दें कि अजय देवगन एक सफल अभिनेता होने के साथ-साथ एक अनुभवी निर्माता भी हैं. उनकी कंपनी का पहले नाम 'एनवाय सिनेमा' था, जो उनके बच्चों नीसा (Nysa) और युग (Yug) के शुरुआती अक्षरों पर आधारित था. इस नाम को अब बदलकर 'देवगन सिनेक्स' कर दिया गया है, जिसकी एक झलक कपल ने अपने फैंस के साथ साझा की है. यह नाम परिवर्तन अजय देवगन के लिए एक नई व्यावसायिक शुरुआत का प्रतीक है.

सिनेमा लोगों को कहानियों से करीब लाता है: अजय देवगन

इस नए लोगो को लॉन्च करने के दौरान अजय देवगन ने दुर्गा पूजा के अवसर पर मीडिया से भी खास बातचीत की. उन्होंने कहा, "दुर्गा पूजा परंपरा, एकजुटता और साथ में खुशियाँ मनाने का फेस्टिवल है. कई मायनों में सिनेमा भी यही करता है, ये लोगों को कहानियों के जरिए करीब लाता है. इससे शुभ अवसर क्या ही होगा सिनेमा के अगले चैप्टर की घोषणा करने का." अजय देवगन ने आगे कहा कि 'देवगन सिनेक्स' के साथ हमारा मुख्य मकसद यही है कि हम हर राज्य में ऑडियंस तक सिनेमा का जादू पहुँचाएँ और दर्शक उस इमोशन को महसूस कर सकें.

निर्माता के तौर पर अजय देवगन की सफल यात्रा

अजय देवगन ने बतौर प्रोड्यूसर हिंदी सिनेमा को कई सफल फिल्में दी हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस ने गोलमाल 3, टोटल धमाल, मां, शैतान, तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर और दृश्यम 2 जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है. 'देवगन सिनेक्स' के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर फैंस के बीच अब उत्सुकता और भी बढ़ गई है.

