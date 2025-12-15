FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा फैसला, नर्सरी से कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लास होंगी, नोएडा के स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लास होंगी | कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से नदारद रहने पर सांसद शशि थरूर की सफाई- मैं देश से बाहर था | बीएमसी चुनावों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा- चुनाव में महायुति की जीत तय | J&K के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी

किसने रची थी पहलगाम हमले की साजिश? NIA ने दायर चार्जशीट में किया खुलासा

Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज

क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? एक वायरल वीडियो ने शुरू की नई डिबेट

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे

Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें

एंटरटेनमेंट

क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं  जय भानुशाली?  एक वायरल वीडियो ने शुरू की नई डिबेट

टेलीविज़न कपल जय भानुशाली और माही विज के बीच हाल ही में तलाक की अफवाहें उड़ी थीं. इसी बीच, शनिवार को जय को बिस्मिल के मुंबई कॉन्सर्ट में एक्ट्रेस मीशा अय्यर के साथ देखा गया, जिससे डेटिंग की अटकलें लगने लगीं। हालांकि मीशा को जय की राखी बहन बताया जा रहा है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 15, 2025, 07:23 PM IST

क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं  जय भानुशाली?  एक वायरल वीडियो ने शुरू की नई डिबेट
टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल जय भानुशाली और माही विज चर्चा में हैं. कारण बनी है उनकी शादी, ख़बरें हैं कि 15 साल के साथ के बाद दोनों अलग हो रहे हैं. हालांकि जय और माही दोनों ने ही अपने कथित ब्रेकअप की खबरों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जय एक्ट्रेस मीशा अय्यर के साथ दिख रहे हैं और माही के साथ तलाक की अफवाहों के बीच उनके डेटिंग की चर्चा शुरू हो गई है.

क्या डेट कर रहे हैं जय भानुशाली और मीशा अय्यर?

जय, जो मीशा से बिग बॉस 15 के घर में मिले थे, उन्हें शनिवार, 13 दिसंबर, 2025 को मुंबई के डोम SVP स्टेडियम में सूफी सेंसेशन बिस्मिल के कॉन्सर्ट में उनके साथ देखा गया. दोनों को शो में दिल को छू लेने वाले सूफी संगीत, कव्वाली और शायरी का आनंद लेते हुए देखा गया, जिससे अटकलें और तेज़ हो गईं, खासकर इसलिए क्योंकि माही इस इवेंट में मौजूद नहीं थीं.

जय -मीशा के अफेयर की अफ़वाहों पर आरती सिंह ने किया रिएक्ट 

आरती सिंह ने बॉलीवुड फ्लैश के एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, और उस हैंडल पर कथित तौर पर गलत जानकारी शेयर करने के लिए गुस्सा निकाला, क्योंकि वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'तलाक की अफ़वाहों के बीच जय भानुशाली एक मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे.'

पेज पर गुस्सा करते हुए, आरती ने कमेंट किया, 'आप लोग कुछ भी लिखते हैं... वह उसकी राखी बहन है. अपने फैक्ट्स चेक करें.' हालांकि, जय और मीशा ने अभी तक इन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इन अफ़वाहों पर कुछ कहा है.

₹5 करोड़ के एलिमनी के दावों पर क्या बोलीं माही विज

कुछ दिन पहले, माही ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने तलाक की अफवाहों पर रिएक्ट किया और उन दावों पर बात की कि वह जय से 5 करोड़ रुपये एलिमनी ले रही हैं.

उन्होंने कहा, 'जब रास्ते अलग हो जाते हैं, तो अपना खुद कमाओ, और जब साथ में हो, तब भी हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न कि अपने पिता या पति के पैसों पर डिपेंडेंट. एलिमनी के बारे में, जब तक आप लोग मेरे मुंह से नहीं सुनते, किसी न्यूज़ पर मत जाओ.'

एक्ट्रेस ने यह साफ नहीं किया कि उनका और जय का तलाक हो रहा है या नहीं, माही ने कहा, 'जब तक मैं खुद न कहूं, किसी भी खबर पर विश्वास न करें.

कृपया हमारी प्राइवेसी, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की और हमारे माता-पिता की प्राइवेसी का सम्मान करें.कृपया हमें अकेला छोड़ दें. अगर हमें कभी कुछ शेयर करने की ज़रूरत महसूस होगी, तो हम करेंगे. जय मेरा परिवार है, और वह हमेशा मेरा परिवार रहेगा.वह मेरे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे पिता हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं.

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
क्या पाताल में समा जाएगा ये इस्लामिक देश? रातोंरात हुए 700 रहस्यमयी गड्ढों ने दुनिया को डराया, Photos
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
