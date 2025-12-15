क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं  जय भानुशाली?  एक वायरल वीडियो ने शुरू की नई डिबेट

टेलीविज़न कपल जय भानुशाली और माही विज के बीच हाल ही में तलाक की अफवाहें उड़ी थीं. इसी बीच, शनिवार को जय को बिस्मिल के मुंबई कॉन्सर्ट में एक्ट्रेस मीशा अय्यर के साथ देखा गया, जिससे डेटिंग की अटकलें लगने लगीं। हालांकि मीशा को जय की राखी बहन बताया जा रहा है.

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल जय भानुशाली और माही विज चर्चा में हैं. कारण बनी है उनकी शादी, ख़बरें हैं कि 15 साल के साथ के बाद दोनों अलग हो रहे हैं. हालांकि जय और माही दोनों ने ही अपने कथित ब्रेकअप की खबरों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जय एक्ट्रेस मीशा अय्यर के साथ दिख रहे हैं और माही के साथ तलाक की अफवाहों के बीच उनके डेटिंग की चर्चा शुरू हो गई है.

क्या डेट कर रहे हैं जय भानुशाली और मीशा अय्यर?

जय, जो मीशा से बिग बॉस 15 के घर में मिले थे, उन्हें शनिवार, 13 दिसंबर, 2025 को मुंबई के डोम SVP स्टेडियम में सूफी सेंसेशन बिस्मिल के कॉन्सर्ट में उनके साथ देखा गया. दोनों को शो में दिल को छू लेने वाले सूफी संगीत, कव्वाली और शायरी का आनंद लेते हुए देखा गया, जिससे अटकलें और तेज़ हो गईं, खासकर इसलिए क्योंकि माही इस इवेंट में मौजूद नहीं थीं.

जय -मीशा के अफेयर की अफ़वाहों पर आरती सिंह ने किया रिएक्ट

आरती सिंह ने बॉलीवुड फ्लैश के एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, और उस हैंडल पर कथित तौर पर गलत जानकारी शेयर करने के लिए गुस्सा निकाला, क्योंकि वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'तलाक की अफ़वाहों के बीच जय भानुशाली एक मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे.'

पेज पर गुस्सा करते हुए, आरती ने कमेंट किया, 'आप लोग कुछ भी लिखते हैं... वह उसकी राखी बहन है. अपने फैक्ट्स चेक करें.' हालांकि, जय और मीशा ने अभी तक इन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इन अफ़वाहों पर कुछ कहा है.

₹5 करोड़ के एलिमनी के दावों पर क्या बोलीं माही विज

कुछ दिन पहले, माही ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने तलाक की अफवाहों पर रिएक्ट किया और उन दावों पर बात की कि वह जय से 5 करोड़ रुपये एलिमनी ले रही हैं.

उन्होंने कहा, 'जब रास्ते अलग हो जाते हैं, तो अपना खुद कमाओ, और जब साथ में हो, तब भी हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न कि अपने पिता या पति के पैसों पर डिपेंडेंट. एलिमनी के बारे में, जब तक आप लोग मेरे मुंह से नहीं सुनते, किसी न्यूज़ पर मत जाओ.'

एक्ट्रेस ने यह साफ नहीं किया कि उनका और जय का तलाक हो रहा है या नहीं, माही ने कहा, 'जब तक मैं खुद न कहूं, किसी भी खबर पर विश्वास न करें.

कृपया हमारी प्राइवेसी, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की और हमारे माता-पिता की प्राइवेसी का सम्मान करें.कृपया हमें अकेला छोड़ दें. अगर हमें कभी कुछ शेयर करने की ज़रूरत महसूस होगी, तो हम करेंगे. जय मेरा परिवार है, और वह हमेशा मेरा परिवार रहेगा.वह मेरे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे पिता हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं.