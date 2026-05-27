FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Anik Dutta Death: 58 की उम्र में 6ठी मंजिल से गिरकर हुई मौत, बंगाली फिल्ममेकर अनिक दत्ता के निधन पर सस्पेंस; जांच में जुटी पुलिस

Anik Dutta Death: 58 की उम्र में 6ठी मंजिल से गिरकर हुई मौत, बंगाली फिल्ममेकर अनिक दत्ता के निधन पर सस्पेंस; जांच में जुटी पुलिस

क्या हिंदुत्व के भीतर नया वैचारिक चेहरा गढ़ने की कोशिश कर रहे अविमुक्तेश्वरानंद?

क्या हिंदुत्व के भीतर नया वैचारिक चेहरा गढ़ने की कोशिश कर रहे अविमुक्तेश्वरानंद?

आक्रामक बल्लेबाजी ने बदला मैच... RCB कप्तान रजत पाटीदार ने बताया कैसे जीता क्वालिफायर 1? पढ़ें क्या कहा

आक्रामक बल्लेबाजी ने बदला मैच... RCB कप्तान रजत पाटीदार ने बताया कैसे जीता क्वालिफायर 1? पढ़ें क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर

आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर

3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी

3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी

कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

जहां रहे किराएदार उसी मकान मालकिन संग रचाई शादी, 37 साल पहले कैसे शुरू हुई थी Vibhuti Narayan की लव स्टोरी; कौन हैं उनकी पत्नी?

भाभीजी घर पर हैं फेम आसिफ शेख और उनकी पत्नी जेबा की 37 साल पुरानी प्रेम कहानी बेहद प्रेरणादायक है. मकान मालकिन की बेटी से शादी करने वाले आसिफ के शालीन स्वभाव और नमाज पढ़ने की आदत ने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था. उतार-चढ़ाव भरे संघर्षों के बीच दोनों का अटूट रिश्ता आज भी मिसाल कायम किए हुए है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 27, 2026, 04:36 PM IST

जहां रहे किराएदार उसी मकान मालकिन संग रचाई शादी, 37 साल पहले कैसे शुरू हुई थी Vibhuti Narayan की लव स्टोरी; कौन हैं उनकी पत्नी?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

लोकप्रिय शो भाभीजी घर पर हैं में विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाने वाले अभिनेता आसिफ शेख आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं.अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले आसिफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी जेबा के साथ अपनी 37 साल पुरानी शादीशुदा जिंदगी के अनकहे किस्से साझा किए हैं.

किराएदार से पति बनने तक का सफर

आसिफ शेख ने बताया कि जब वो मुंबई आए थे, तब उन्हें रहने के लिए जेबा के घर में कमरा मिला था. दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी. जेबा ने बताया कि उस समय वह आसिफ को भाई कहकर बुलाती थीं. हालांकि, आसिफ के सीधे-सादे स्वभाव और नियमित रूप से नमाज पढ़ने की आदत ने जेबा की मां और दादी का दिल जीत लिया था. परिवार को आसिफ इतने पसंद आए कि उन्होंने ही दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया.

संघर्ष में साथ, प्यार में अटूट विश्वास

आसिफ ने याद करते हुए कहा कि शादी के शुरुआती दौर में वे काफी संघर्ष कर रहे थे. काम न मिलने पर वे अक्सर निराश हो जाते थे, लेकिन ऐसे कठिन समय में जेबा ने एक ढाल बनकर उनका साथ निभाया. आसिफ ने यह भी स्वीकार किया कि शादी से पहले और बाद में भी उनकी जेबा से कई बार लड़ाइयां हुईं. वे गुस्से में घर छोड़कर निकल जाते थे, लेकिन बाद में वापस लौट आते थे. उन्होंने बताया कि अब चाहे गलती किसी की भी हो, रिश्ता बचाने के लिए सॉरी हमेशा वही बोलते हैं.

रिश्ते को बचाने का गुरुमंत्र

आसिफ ने अपने साले को याद करते हुए बताया कि उन्होंने उन्हें एक बहुमूल्य सलाह दी थी, जिसे वे आज भी अपनाते हैं. उन्होंने कहा था कि शादीशुदा रिश्ते में कभी ईगो को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यही चीज रिश्तों को कमजोर करती है.
37 साल बाद भी आसिफ और जेबा का रिश्ता उतना ही गहरा है. ये कपल दो बच्चों के माता-पिता बन चुके हैं

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर
आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर
3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी
3 लाख रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1150 करोड़ की कंपनी
कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत
कभी करनी पड़ी थी Zomato डिलीवरी बॉय की नौकरी, आज पहुंचे FMS Delhi; हरियाणा के बेटे ने बदली अपनी किस्मत
IPL Playoffs के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें, RCB की लिस्ट में हुई एंट्री
IPL Playoffs के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमें, RCB की लिस्ट में हुई एंट्री
भारत के Top 10 अमीरों की कुल दौलत से भी ज्यादा कमाकर देता है ये कीड़ा, दिखते ही भागने लगते हैं लोग
भारत के Top 10 अमीरों की कुल दौलत से भी ज्यादा कमाकर देता है ये कीड़ा, दिखते ही भागने लगते हैं लोग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी
इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी
Today Horoscope 26 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Padmini Ekadashi 2026: इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
इस दिन रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Numerology: इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत
इन 3 मूलांक के लोग कम आंकते हैं अपनी वैल्यू, मौका मिलते ही बदल जाती है इनकी कीमत
जीवन में सफलता, पैसा और सुकून चाहिए तो नीम करौली बाबा की ये 5 बातें दिल में उतार लें, निराशा-असफलता से नहीं होगा कभी सामना
जीवन में सफलता, पैसा और सुकून चाहिए तो नीम करौली बाबा की ये 5 बातें दिल में उतार लें, निराशा-असफलता से नहीं होगा कभी सामना
MORE
Advertisement