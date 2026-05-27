जहां रहे किराएदार उसी मकान मालकिन संग रचाई शादी, 37 साल पहले कैसे शुरू हुई थी Vibhuti Narayan की लव स्टोरी; कौन हैं उनकी पत्नी?

भाभीजी घर पर हैं फेम आसिफ शेख और उनकी पत्नी जेबा की 37 साल पुरानी प्रेम कहानी बेहद प्रेरणादायक है. मकान मालकिन की बेटी से शादी करने वाले आसिफ के शालीन स्वभाव और नमाज पढ़ने की आदत ने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था. उतार-चढ़ाव भरे संघर्षों के बीच दोनों का अटूट रिश्ता आज भी मिसाल कायम किए हुए है.

लोकप्रिय शो भाभीजी घर पर हैं में विभूति नारायण मिश्रा का किरदार निभाने वाले अभिनेता आसिफ शेख आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं.अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले आसिफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी जेबा के साथ अपनी 37 साल पुरानी शादीशुदा जिंदगी के अनकहे किस्से साझा किए हैं.

किराएदार से पति बनने तक का सफर

आसिफ शेख ने बताया कि जब वो मुंबई आए थे, तब उन्हें रहने के लिए जेबा के घर में कमरा मिला था. दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी. जेबा ने बताया कि उस समय वह आसिफ को भाई कहकर बुलाती थीं. हालांकि, आसिफ के सीधे-सादे स्वभाव और नियमित रूप से नमाज पढ़ने की आदत ने जेबा की मां और दादी का दिल जीत लिया था. परिवार को आसिफ इतने पसंद आए कि उन्होंने ही दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया.

संघर्ष में साथ, प्यार में अटूट विश्वास

आसिफ ने याद करते हुए कहा कि शादी के शुरुआती दौर में वे काफी संघर्ष कर रहे थे. काम न मिलने पर वे अक्सर निराश हो जाते थे, लेकिन ऐसे कठिन समय में जेबा ने एक ढाल बनकर उनका साथ निभाया. आसिफ ने यह भी स्वीकार किया कि शादी से पहले और बाद में भी उनकी जेबा से कई बार लड़ाइयां हुईं. वे गुस्से में घर छोड़कर निकल जाते थे, लेकिन बाद में वापस लौट आते थे. उन्होंने बताया कि अब चाहे गलती किसी की भी हो, रिश्ता बचाने के लिए सॉरी हमेशा वही बोलते हैं.

रिश्ते को बचाने का गुरुमंत्र

आसिफ ने अपने साले को याद करते हुए बताया कि उन्होंने उन्हें एक बहुमूल्य सलाह दी थी, जिसे वे आज भी अपनाते हैं. उन्होंने कहा था कि शादीशुदा रिश्ते में कभी ईगो को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यही चीज रिश्तों को कमजोर करती है.

37 साल बाद भी आसिफ और जेबा का रिश्ता उतना ही गहरा है. ये कपल दो बच्चों के माता-पिता बन चुके हैं

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से