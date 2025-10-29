FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?

Natural Hair Dye: इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान

सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

भारत की 5 सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं गंगा और यमुना

दुनिया का सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है? कुछ ही दिनों में बढ़ा देगा 100 केजी तक वेट

बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

Akshaya Navami: 30 या 31 कब है अक्षय नवमी, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

30 साल बाद सिनेमाघरों में लौटेगी आमिर खान की ये सुपरहिट फिल्म, जानें रिलीज डेट और पूरी डिटेल्स यहां

जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, देसी हेल्थ टॉनिक है, इन 5 समस्याओं में खाने के है बहुत फायदे

30 साल बाद सिनेमाघरों में लौटेगी आमिर खान की ये सुपरहिट फिल्म, जानें रिलीज डेट और पूरी डिटेल्स यहां

Aamir Khan Film: आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ की फिल्म 30 साल बाद 28 नवंबर को 4K HD रीस्टोर्ड वर्जन में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. निर्माता इसे 30वीं वर्षगांठ पर पुरानी पीढ़ी और नए दर्शकों दोनों के लिए ला रहे हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 29, 2025, 09:14 AM IST

30 साल बाद सिनेमाघरों में लौटेगी आमिर खान की ये सुपरहिट फिल्म, जानें रिलीज डेट और पूरी डिटेल्स यहां

Aamir Khan

Aamir Khan Re-Release Film: आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ अभिनीत कल्ट क्लासिक फिल्म 'रंगीला' अपनी मूल रिलीज के ठीक 30 साल बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. दर्शक 28 नवंबर को इस फिल्म को नए 4K HD रीस्टोर्ड वर्जन में देख सकेंगे. इस री-रिलीज के साथ, निर्माताओं को उम्मीद है कि वे उन पुराने दर्शकों को आकर्षित करेंगे जो मूल फिल्म को याद करते हैं, साथ ही फिल्म की कहानी को आज की नई पीढ़ी तक भी पहुंचाएंगे. 

30 साल बाद फिर रिलीज होगी फिल्म 'रंगीला'

राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित, 'रंगीला' पहली बार 1995 में रिलीज हुई थी. ए.आर. रहमान के शानदार संगीत से सजी इस फिल्म ने अपने आकर्षक गीतों और भावनात्मक कहानी से दर्शकों का दिल जीत लिया था. एक आधिकारिक बयान में, निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कहा, "'रंगीला' ने आकांक्षाओं की भावना को मूर्त रूप दिया, यह दिखाते हुए कि आम लोग भी बड़े सपने देखने का साहस कर सकते हैं. इसकी सफलता ने दिखाया कि नियम तोड़ने वाला सिनेमा अक्सर सबसे यादगार होता है." 'रंगीला' (1995) की इस साल 30वीं वर्षगांठ है, और इस अवसर को खास बनाने के लिए, निर्माताओं ने 28 नवंबर को इसकी पुनर्रिलीज की घोषणा की है.

'रंगीला' का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन

'रंगीला' 1995 में सुपरहिट रही थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. इस फिल्म ने 14 श्रेणियों में से 7 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते थे. इन पुरस्कारों में जैकी श्रॉफ को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ए.आर. रहमान को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और आशा भोसले को विशेष जूरी पुरस्कार शामिल थे.

ये फिल्म में क्यों हो रही री-रिलीज?

अल्ट्रा मीडिया के सीईओ सुशील कुमार अग्रवाल ने पुनर्रिलीज के पीछे के फैसले के बारे में बताया. सीईओ ने कहा, "कई लोगों के लिए, 'रंगीला' बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक यादगार यात्रा है. अल्ट्रा रिवाइंड के साथ, हम इस प्रतिष्ठित क्लासिक फिल्म को आधुनिक दर्शकों के लिए शानदार 4K फॉर्मेट में ला रहे हैं."

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

