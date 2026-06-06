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दोनों Ex-बीवियों की मौजूदगी में आमिर खान की तीसरी बेगम बनेंगी गौरी! 5 जुलाई में होगी ग्रैंड वेडिंग 

Gauri Spratt to become Aamir Khan's third wife:आमिर खान जल्द ही तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जुलाई में होने वाली इस शादी में उनकी दोनों Ex-बीवियां रीना दत्ता और किरण राव भी शामिल हो सकती हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 06, 2026, 06:34 AM IST

दोनों Ex-बीवियों की मौजूदगी में आमिर खान की तीसरी बेगम बनेंगी गौरी! 5 जुलाई में होगी ग्रैंड वेडिंग 

Aamir Khan's third wedding will take place in the presence of his two ex-wives. (Photo Social Media)

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बॉलीवुड में जुलाई का महीना सिर्फ फिल्मों और बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों और जश्न के लिए भी खास होने वाला है. इंडस्ट्री के तीन बड़े वेडिंग समारोह इन दिनों चर्चा में हैं, जिनमें सुपरस्टार्स से लेकर फिल्मी परिवारों के बड़े नाम शामिल हो सकते हैं.

सबसे ज्यादा चर्चा आमिर खान और गौरी स्प्रैट की कथित शादी की है. वहीं कपूर परिवार की एक भव्य शादी और आलिया भट्ट की करीबी दोस्त की वेडिंग भी बी-टाउन के कैलेंडर में प्रमुख जगह बना चुकी है. ऐसे में फैंस की नजरें सिर्फ दूल्हा-दुल्हन पर नहीं, बल्कि उन सितारों पर भी टिकी हैं जो इन समारोहों का हिस्सा बन सकते हैं.

क्या जुलाई में होगी आमिर खान की तीसरी शादी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान 5 जुलाई को मुंबई में अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ एक निजी समारोह में शादी कर सकते हैं. इस कथित समारोह को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा परिवार की मौजूदगी को लेकर हो रही है.

बताया जा रहा है कि आमिर की पूर्व पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव भी इस मौके पर मौजूद रह सकती हैं. इसके अलावा उनकी मां जीनत, बहनें निखत खान हेगड़े और फरहत खान दत्ता, बच्चे जुनैद, आयरा और आजाद भी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं. गौरी स्प्रैट के बेटे के शामिल होने की भी चर्चा है.

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि परिवार के अन्य सदस्य, जिनमें मंसूर खान, नुज़हत खान और इमरान खान अपनी पार्टनर लेखा वाशिंगटन के साथ शामिल हो सकते हैं. वहीं शाहरुख खान और सलमान खान के आने की संभावना भी जताई जा रही है.

गौरी स्प्रैट क्यों बनीं सोशल मीडिया चर्चा का विषय?

आमिर खान के साथ रिश्ते की खबरों के बाद गौरी स्प्रैट सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में हैं. कई यूजर्स मजाकिया अंदाज में उन्हें 'दूसरी गौरी खान' कहकर संबोधित कर रहे हैं.

हालांकि, गौरी खान नाम पहले से शाहरुख खान की पत्नी के रूप में जाना जाता है, जिनका विवाह 1991 में हुआ था. रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरी स्प्रैट पिछले करीब दो वर्षों से आमिर खान के साथ हैं और उनके परिवार के काफी करीब मानी जाती हैं. उन्हें कई बार आमिर खान प्रोडक्शंस के ऑफिस में भी देखा गया है.

कपूर परिवार की शादी भी बनेगी बड़ा आकर्षण

जुलाई के पहले सप्ताह में एक और हाई-प्रोफाइल शादी सुर्खियों में रहने वाली है. बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर, लेखक रोहन ठक्कर के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 4 से 6 जुलाई के बीच मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में शादी के कार्यक्रम आयोजित होंगे. हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी और रिसेप्शन जैसे समारोहों के साथ यह एक पारंपरिक लेकिन भव्य आयोजन होगा.

कपूर परिवार के लगभग सभी प्रमुख सदस्य, जिनमें जान्हवी कपूर, खुशी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर शामिल हैं, इस समारोह में मौजूद रह सकते हैं. अर्जुन कपूर भी तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

आलिया भट्ट की खास दोस्त की शादी पर भी रहेगी नजर

जुलाई में एक और चर्चित शादी आकांक्षा रंजन और फिल्ममेकर शरण शर्मा की होने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे और समारोह तीन दिनों तक चलेगा.

आकांक्षा रंजन, आलिया भट्ट की करीबी दोस्तों में गिनी जाती हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि आलिया इस शादी में खास भूमिका निभा सकती हैं. इसके अलावा करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस से जुड़े कई चेहरे भी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं. आकांक्षा, शशि रंजन की बेटी हैं. उनकी बहन अनुष्का रंजन की शादी अभिनेता आदित्य सील से हुई है और दोनों जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं.

क्यों खास है बॉलीवुड का यह वेडिंग सीजन?

बॉलीवुड की शादियां हमेशा सिर्फ पारिवारिक समारोह नहीं होतीं. ये इंडस्ट्री के रिश्तों, दोस्तियों और बदलते समीकरणों की भी झलक दिखाती हैं. यही वजह है कि फैंस इन आयोजनों को लेकर उतने ही उत्साहित रहते हैं, जितने किसी बड़ी फिल्म की रिलीज को लेकर.

फिलहाल जुलाई की ये तीनों शादियां चर्चा के केंद्र में हैं और आने वाले दिनों में इनसे जुड़ी नई तस्वीरें, मेहमानों की सूची और समारोहों की झलकियां सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर सकती हैं.

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