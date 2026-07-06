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Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: शादी के बाद गौरी स्प्रैट ने कबूल लिया इस्लाम? धर्म बदलने से जुड़ी खबरों का ये रहा सच

Aamir Khan and Gauri Spratt Wedding: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के बाद सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन को लेकर बहस छिड़ी है. जानिए क्या सच में गौरी ने अपना धर्म बदला है?

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Pragya Bharti

Updated : Jul 06, 2026, 12:01 AM IST

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: शादी के बाद गौरी स्प्रैट ने कबूल लिया इस्लाम? धर्म बदलने से जुड़ी खबरों का ये रहा सच

Image Credit: ANI

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Aamir Khan and Gauri Spratt Wedding: बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान ने एक बार फिर नई शुरुआत की है. 05 जुलाई 2026 को आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधकर हर किसी को चौंका दिया है. मुंबई के बांद्रा स्थित अभिनेता के निजी आवास पर यह रजिस्टर्ड शादी बेहद सादगी के साथ संपन्न हुई.

एक निजी समारोह में हुई शादी

इस शादी समारोह में केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए. रिपोर्ट्स के अनुसार, दोपहर 12:45 बजे रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान आमिर के बच्चे- इरा खान और जुनैद खान भी मौजूद थे. इस खास मौके पर आमिर के दामाद नूपुर शिखरे, फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर, अंबानी परिवार के सदस्य, अभिनेत्री एली अवराम, क्रिकेटर इरफान पठान और राजनेता राज ठाकरे सहित कई हस्तियों ने शिरकत की. करीब 25 वर्षों से एक-दूसरे को जानने वाला यह जोड़ा अब आधिकारिक तौर पर जीवनसाथी बन चुका है.

क्या गौरी स्प्रैट ने अपना लिया इस्लाम धर्म?

शादी की तस्वीरों और वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक सवाल तेजी से उठने लगा- क्या गौरी स्प्रैट ने आमिर खान से शादी के बाद इस्लाम धर्म अपनाया है?
आपको बता दें कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट की ओर से धर्म परिवर्तन को लेकर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. चूंकि यह एक 'रजिस्टर्ड मैरिज' है, इसलिए इसमें किसी भी पार्टनर को अपना धर्म बदलने की कानूनी बाध्यता नहीं होती है. फिलहाल, धर्म परिवर्तन से जुड़ी खबरें केवल सोशल मीडिया पर चल रही अटकलें हैं, जिनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

आमिर खान की शादी का सफर

आमिर खान के लिए यह तीसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, जिनसे उनके दो बच्चे इरा और जुनैद हैं. इसके बाद 2005 में उन्होंने किरण राव से दूसरी शादी रचाई, जो 2021 में आपसी सहमति से खत्म हो गई. किरण और आमिर का एक बेटा आजाद है.
अब, अपने जीवन के इस नए पड़ाव पर आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी बार गृहस्थी शुरू की है. प्रशंसक अब इस नए जोड़े को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

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