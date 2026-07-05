Gauri Spratt Networth: करोड़ों की मालकिन हैं आमिर खान की मिसेज गौरी स्प्रैट, जानें कुल संपत्ति और कमाई के स्रोत

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Gauri Spratt Networth and Income Source: आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट बनने वाली हैं. जबसे यह खबर सामने आई है तभी से उनके फैंस गौरी स्प्रैट की नेटवर्थ जानने के लिए एक्साइटेड हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि गौरी कितने करोड़ की मालकिन हैं.
Gauri Spratt Networth: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट और फैंस के चहेते आमिर खान आज 5 जुलाई को तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट बनने वाली हैं. आमिर ने खुद अपने निकाह की जानकारी मीडिया के साथ साझा की थी. जब से यह सामने आया है कि आमिर गौरी से शादी करने वाले हैं तब से फैंस लगातार गौरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको गौरी स्प्रैट के जीवन का दिलचस्प पहलू बताते हुए उनके नेटवर्थ के बारे में बताएंगे. क्योंकि कमाई के मामले में भी गौरी किसी से कम नहीं हैं.
मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आमिर खान की पत्नी गौरी की नेटवर्थ 24 से 40 करोड़ रुपये के आस-पास है. गौरी ने लंदन से फैशन और स्टाइलिंग की पढ़ाई की है और वह एंटरप्रेन्योर और फैशन स्टाइलिस्ट हैं. इसके अलावा बी ब्लंट नाम की कंपनी में गौरी डायरेक्टर और पार्टनर भी हैं.
कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि गौरी अपने होने वाले पति आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस में भी उनका सहयोग करती हैं. हालांकि कमाई के मामले में आमिर खान गौरी से काफी आगे हैं और उनके पास काफी दौलत है.
आमिर खान ने खुद मीडिया के सामने अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी देते हुए यह बताया था कि वह गौरी स्प्रैट के साथ अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में 5 जुलाई को तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. आमिर की यह शादी बिल्कुल सिंपल और प्राइवेट तरीके से होगी.
गौरी स्प्रैट और आमिर खान की उम्र की बात करें तो इस स्टार की होने वाली पत्नी उनसे करीब 14 साल छोटी हैं. जी हां, गौरी की उम्र 47 साल है. उनका जन्म कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ ता. गौरी के पिता का नाम रॉबर्ट स्प्रैट हैं, जो तमिल-ब्रिटिश मूल के हैं और उनकी मां रीता स्प्रैट पंजाबी-आयरिश मूल की हैं.
आपको बता दें कि आमिर की यह तीसरी शादी होने वाली है वहीं गौरी की यह दूसरी शादी होगी. जी हां, गौरी भी तलाकशुदा हैं और अब आमिर और वो दोनों जिंदगी की नई पारी शुरू करने को पूरी तरह से तैयार हैं.
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