FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Gold Silver Price: अचानक से फिसल गये सोने-चांदी के दाम? मिडिल ईस्ट से जुड़ी है वजह, जानिए आज गोल्ड सिल्वर के दाम

अचानक से फिसल गये सोने-चांदी के दाम? मिडिल ईस्ट से जुड़ी है वजह, जानिए आज गोल्ड सिल्वर के दाम

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारतीराजा कौन थे? जिन्होंने कमल हासन-श्रीदेवी को बनाया सुपरस्टार, 84 में 'महानायक' ने दुनिया को कहा अलविदा

भारतीराजा कौन थे? जिन्होंने कमल हासन-श्रीदेवी को बनाया सुपरस्टार, 84 में 'महानायक' ने दुनिया को कहा अलविदा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम

गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम

दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा

दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा

अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

क्या Aamir Khan और रीना दत्ता के तलाक में दूसरी पत्नी किरण राव का था हाथ? जानें Ex-वाइव्स से जुड़ी अनसुनी सच्चाई

Aamir Khan divorce with Reena Dutta Reason: क्या किरण राव की वजह से आमिर खान ने रीना दत्ता को तलाक दिया था? आमिर खान ने पहली पत्नी से अलग होने के असली कारणों पर खुलकर बात की है. यहां पढ़ें पूरी सच्चाई.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jun 10, 2026, 03:57 PM IST

क्या Aamir Khan और रीना दत्ता के तलाक में दूसरी पत्नी किरण राव का था हाथ? जानें Ex-वाइव्स से जुड़ी अनसुनी सच्चाई

Image Credit: AI, Instagram

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. आमिर की लव लाइफ और दो शादियों का सफर हमेशा चर्चा का विषय रहा है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक और उसमें किरण राव की भूमिका को लेकर सालों पुराने सवालों पर चुप्पी तोड़ी है.

क्या किरण राव थीं तलाक की वजह?

आमिर खान और रीना दत्ता का 2002 में तलाक हो गया था. उस समय मीडिया और सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं. लोगों का मानना था कि आमिर और रीना के बीच दरार का कारण किरण राव थीं.
हालांकि, मीडिया को दिए एक विशेष इंटरव्यू में आमिर ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया. आमिर ने स्पष्ट किया, "जब रीना और मैं अलग हुए, उस समय मेरी जिंदगी में कोई नहीं था. बहुत से लोग यह सोचते हैं कि रीना से तलाक होने से पहले मैं और किरण मिल चुके थे, लेकिन यह सच नहीं है." आमिर ने बताया कि उस दौरान किरण राव के साथ उनकी जान-पहचान बिल्कुल नहीं थी. बहुत बाद में जाकर वे दोस्त बने और उनकी बॉन्डिंग मजबूत हुई.

रीना दत्ता संग आज भी कायम है गहरा रिश्ता

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aamir Khan (@amirkhanactor_)

आमिर खान ने रीना दत्ता की तारीफ करते हुए कहा कि वे आज भी एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया, "मैं और रीना आज भी साथ हैं, क्योंकि वह एक बेहद अच्छी इंसान हैं और उन्हें लगता है कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूं. हम आज भी पानी फाउंडेशन के जरिए एक साथ काम कर रहे हैं."
आमिर ने यह भी बताया कि आमतौर पर जब कपल्स अलग होते हैं तो कड़वाहट बढ़ जाती है, लेकिन न तो उनके और रीना के बीच और न ही उनके और किरण के बीच कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई. आमिर के परिवार और रीना का परिवार आज भी आपसी रिश्तों से बंधा है. उनकी छोटी बहन फरहत की शादी रीना के भाई राजीव दत्ता से हुई है, जो इस कनेक्शन को और गहरा बनाता है.

आमिर और रीना की प्रेम कहानी

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reena Datta (@reenadatta)

आमिर खान और रीना दत्ता का रिश्ता काफी पुराना है. दोनों पड़ोसी थे और उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी. 18 अप्रैल 1986 को शादी के बंधन में बंधने वाले इस जोड़े के दो बच्चे हैं- बेटा जुनैद और बेटी आइरा. आमिर के करियर में रीना दत्ता का अहम योगदान रहा है. फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में रीना एक छोटे से रोल में नजर आई थीं, वहीं वे आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लगान' की प्रोड्यूसर भी थीं. दिलचस्प बात यह है कि 'लगान' के सेट पर ही किरण राव बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थीं, जिससे आमिर और किरण की पहली बार मुलाकात हुई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम
गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम
दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा
दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा
अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत
अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत
23,000 करोड़ की लागत से 300 के-9 वज्र होवित्जर खरीदने की तैयारी में भारतीय सेना, जानिए इस तोप की ताकत और खासियत
23,000 करोड़ की लागत से 300 के-9 वज्र होवित्जर खरीदने की तैयारी में भारतीय सेना, जानिए इस तोप की ताकत और खासियत
आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?
आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement