क्या Aamir Khan और रीना दत्ता के तलाक में दूसरी पत्नी किरण राव का था हाथ? जानें Ex-वाइव्स से जुड़ी अनसुनी सच्चाई

Aamir Khan divorce with Reena Dutta Reason: क्या किरण राव की वजह से आमिर खान ने रीना दत्ता को तलाक दिया था? आमिर खान ने पहली पत्नी से अलग होने के असली कारणों पर खुलकर बात की है. यहां पढ़ें पूरी सच्चाई.

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. आमिर की लव लाइफ और दो शादियों का सफर हमेशा चर्चा का विषय रहा है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक और उसमें किरण राव की भूमिका को लेकर सालों पुराने सवालों पर चुप्पी तोड़ी है.

क्या किरण राव थीं तलाक की वजह?

आमिर खान और रीना दत्ता का 2002 में तलाक हो गया था. उस समय मीडिया और सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं. लोगों का मानना था कि आमिर और रीना के बीच दरार का कारण किरण राव थीं.

हालांकि, मीडिया को दिए एक विशेष इंटरव्यू में आमिर ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया. आमिर ने स्पष्ट किया, "जब रीना और मैं अलग हुए, उस समय मेरी जिंदगी में कोई नहीं था. बहुत से लोग यह सोचते हैं कि रीना से तलाक होने से पहले मैं और किरण मिल चुके थे, लेकिन यह सच नहीं है." आमिर ने बताया कि उस दौरान किरण राव के साथ उनकी जान-पहचान बिल्कुल नहीं थी. बहुत बाद में जाकर वे दोस्त बने और उनकी बॉन्डिंग मजबूत हुई.

रीना दत्ता संग आज भी कायम है गहरा रिश्ता

आमिर खान ने रीना दत्ता की तारीफ करते हुए कहा कि वे आज भी एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया, "मैं और रीना आज भी साथ हैं, क्योंकि वह एक बेहद अच्छी इंसान हैं और उन्हें लगता है कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूं. हम आज भी पानी फाउंडेशन के जरिए एक साथ काम कर रहे हैं."

आमिर ने यह भी बताया कि आमतौर पर जब कपल्स अलग होते हैं तो कड़वाहट बढ़ जाती है, लेकिन न तो उनके और रीना के बीच और न ही उनके और किरण के बीच कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई. आमिर के परिवार और रीना का परिवार आज भी आपसी रिश्तों से बंधा है. उनकी छोटी बहन फरहत की शादी रीना के भाई राजीव दत्ता से हुई है, जो इस कनेक्शन को और गहरा बनाता है.

आमिर और रीना की प्रेम कहानी

आमिर खान और रीना दत्ता का रिश्ता काफी पुराना है. दोनों पड़ोसी थे और उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी. 18 अप्रैल 1986 को शादी के बंधन में बंधने वाले इस जोड़े के दो बच्चे हैं- बेटा जुनैद और बेटी आइरा. आमिर के करियर में रीना दत्ता का अहम योगदान रहा है. फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में रीना एक छोटे से रोल में नजर आई थीं, वहीं वे आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लगान' की प्रोड्यूसर भी थीं. दिलचस्प बात यह है कि 'लगान' के सेट पर ही किरण राव बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थीं, जिससे आमिर और किरण की पहली बार मुलाकात हुई थी.

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