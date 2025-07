रजनीकांत की कुली में दहा के धांसू रूप में नजर आएंगे 'आमिर,' फर्स्ट लुक ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी!

'सितारे ज़मीन पर' से सफ़ल वापसी करने के बाद, आमिर खान अब रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म 'कुली' में एक ख़ास कैमियो के साथ प्रशंसकों को आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार हैं. 3 जुलाई को, निर्माताओं ने फ़िल्म से आमिर का 'दहा' के रूप में पहला लुक जारी किया, एक स्टाइलिश और दमदार अवतार जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.

एक्स पर साझा किए गए नए रिलीज़ किए गए मोनोक्रोम पोस्टर में, आमिर एक शार्प साइड प्रोफ़ाइल में नज़र आ रहे हैं, चश्मा पहने हुए, काले रंग की बनियान पहने हुए, और आत्मविश्वास से पाइप पीते हुए, एक बोल्ड और दमदार लुक जो उनकी हाल की भूमिकाओं से एक अलग ही पहचान है.

कैप्शन में लिखा था, '#कुली की दुनिया से #आमिरखान को दहा के रूप में पेश कर रहे हैं। #कुली 14 अगस्त से दुनिया भर के आईमैक्स स्क्रीन पर छाने के लिए तैयार है.' ज़ूम से बात करते हुए, आमिर खान ने अपने कैमियो की पुष्टि की और तुरंत हां कहने का कारण साझा किया.

Introducing #AamirKhan as Dahaa, from the world of #Coolie 😎⚡#Coolie is all set to dominate IMAX screens worldwide from August 14th 🔥@rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial @iamnagarjuna @nimmaupendra #SathyaRaj #SoubinShahir @shrutihaasan @anbariv @girishganges… pic.twitter.com/Z8pI5YJzRe