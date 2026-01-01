रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का नया वर्जन हुआ रिलीज, जानें 'बलूच' शब्द हटाने के क्यों देने पड़े सरकार को निर्देश? 

31 दिसंबर, 2025 को देश भर के सिनेमाघरों को डिस्ट्रीब्यूटर्स से एक अर्जेंट मैसेज मिला, जिसमें उन्हें धुरंधर के डिजिटल सिनेमा पैकेज (DCP) को बदलने का निर्देश दिया गया था. यह कदम भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनिवार्य किए गए छोटे-मोटे बदलावों को शामिल करने के लिए उठाया गया था.

आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी और संजय दत्त मुख्य भूमिक में हैं, ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार कमाई जारी रखी है. इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आधिकारिक तौर पर 1,100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और इसकी कमाई धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. इसी बीच, फिल्म का एक रिवाइज्ड वर्जन आज (1 जनवरी) सिनेमाघरों में आया है.

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के सिनेमाघरों को 31 दिसंबर, 2025 को डिस्ट्रीब्यूटर्स से एक अर्जेंट मैसेज मिला, जिसमें उन्हें फिल्म के डिजिटल सिनेमा पैकेज (DCP) को बदलने का निर्देश दिया गया था. यह कदम भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनिवार्य किए गए छोटे-मोटे बदलावों को शामिल करने के लिए उठाया गया था.

फिल्म में परिवर्तन क्यों किये गए? इसके विषय में कहा यही जा रहा है कि इसकी वजह सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मिले निर्देश हैं जिनके तहत दो शब्दों को म्यूट किया गया है और एक डायलॉग बदला गया है. ध्यान रहे धुरंधर के नए वर्जन से हटाए गए शब्दों में से एक 'बलूच' है.

बदलावों के बावजूद, कहा जा रहा है कि ये संशोधन बहुत कम हैं और फिल्म की कहानी या दर्शकों की प्रतिक्रिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. धुरंधर को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, रणवीर की दमदार परफॉर्मेंस और अक्षय की शानदार मौजूदगी की वजह से सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता मिल रही है, जिससे यह हाल के समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है.

फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने वाला है और यह यश, कियारा आडवाणी और नयनतारा की फिल्म टॉक्सिक से क्लैश करेगा.