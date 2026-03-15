OSCAR 2026 में प्रेजेंटर बनेंगी Priyanka Chopra, जानें भारत में कब-कहां लाइव देख सकेंगे सिनेमा का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो

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OSCARS 2026 When and Where to Watch: ऑस्कर 2026 में प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटर के रूप में नजर आएंगी. लॉस एंजेलिस में आयोजित इस भव्य समारोह का लाइव टेलीकास्ट भारत में कह और कहां होगा, चलिए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं.
When and Where to Watch OSCARS 2026: दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार, 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) का मंच सज चुका है. लॉस एंजेलिस के प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर में आयोजित होने वाला यह समारोह इस साल की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करेगा. भारतीय फैंस के लिए इस बार का ऑस्कर बेहद खास है, क्योंकि 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा जोनास एक बार फिर इस वैश्विक मंच पर अवॉर्ड प्रेजेंट करती नजर आएंगी.
अमेरिका में यह शो रविवार, 15 मार्च की शाम को आयोजित होगा. समय के अंतर के कारण भारत में इसका सीधा प्रसारण सोमवार, 16 मार्च 2026 की अलसुबह होगा.
लाइव समय: सुबह 4:30 बजे (IST) से मुख्य समारोह शुरू होगा.
रेड कार्पेट: सितारों की चमक-दमक देखने के लिए आप सुबह 3:30 बजे से ट्यून-इन कर सकते हैं.
कहां देखें (OTT): भारत में JioHotstar (जिओहॉटस्टार) ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.
कहां देखें (TV): टेलीविजन पर आप Star Movies (स्टार मूवीज) और स्टार मूवीज सिलेक्ट पर इसे लाइव देख सकते हैं.
रिपीट टेलीकास्ट: यदि आप सुबह का शो मिस कर देते हैं, तो स्टार मूवीज पर 16 मार्च की रात 9:00 बजे इसका पुनः प्रसारण देख सकते हैं.
अकादमी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि प्रियंका चोपड़ा जोनास प्रेजेंटर्स की सूची में शामिल हैं. वह रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऐन हैथवे, ग्वेनेथ पाल्ट्रो और पॉल मेस्कल जैसे हॉलीवुड दिग्गजों के साथ मंच साझा करेंगी. इस बार शो की मेजबानी मशहूर कॉमेडियन और राइटर कोनन ओ'ब्रायन (Conan O'Brien) कर रहे हैं.
इस साल ऑस्कर की रेस में अभिनेता टिमोथी चालमेट सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. फिल्म 'मार्टी सुप्रीम' के लिए उन्हें 'बेस्ट एक्टर' कैटेगरी में नामांकन मिला है. महज 30 साल की उम्र में टिमोथी तीन अलग-अलग अभिनय श्रेणियों में नामांकित होने वाले सबसे युवा अभिनेता बन गए हैं. इसके अलावा फिल्म 'सिनर्स' और 'वन बैटल आफ्टर अनदर' भी पुरस्कारों की दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं.
पिछली बार की तरह इस साल भी पिछले विजेताओं यानी मिकी मैडिसन, एड्रियन ब्रॉडी और जो सल्डाना आदि को भी मंच पर विजेताओं को ट्रॉफी सौंपते हुए देखा जाएगा.
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