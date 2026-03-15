FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, थोड़ी देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, असम,केरल में चुनाव तारीखों की घोषणा होगी, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
19 मार्च को 'धुरंधर 2' से भिड़ेंगे 'Ustaad Bhagat Singh'? ट्रेलर देखते ही इस वजह से आगबबूला हुए फैंस

19 मार्च को 'धुरंधर 2' से भिड़ेंगे 'Ustaad Bhagat Singh'? ट्रेलर देखते ही इस वजह से आगबबूला हुए फैंस

टीम इंडिया मतलब जीत... ICC के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे, कह डाली बड़ी बात

टीम इंडिया मतलब जीत... ICC के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे, कह डाली बड़ी बात

Kuldeep Yadav Wedding: शादी के बंधन में बंधे कुलदीप यादव, वेडिंग में लगा सितारों का जमावड़ा

Kuldeep Yadav Wedding: शादी के बंधन में बंधे कुलदीप यादव, वेडिंग में लगा सितारों का जमावड़ा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट! 

Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट!

रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

OSCAR 2026 में प्रेजेंटर बनेंगी Priyanka Chopra, जानें भारत में कब-कहां लाइव देख सकेंगे सिनेमा का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो

OSCARS 2026 When and Where to Watch: ऑस्कर 2026 में प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटर के रूप में नजर आएंगी. लॉस एंजेलिस में आयोजित इस भव्य समारोह का लाइव टेलीकास्ट भारत में कह और कहां होगा, चलिए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 15, 2026, 03:17 PM IST

OSCAR 2026 में प्रेजेंटर बनेंगी Priyanka Chopra, जानें भारत में कब-कहां लाइव देख सकेंगे सिनेमा का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

When and Where to Watch OSCARS 2026:  दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार, 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) का मंच सज चुका है. लॉस एंजेलिस के प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर में आयोजित होने वाला यह समारोह इस साल की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करेगा. भारतीय फैंस के लिए इस बार का ऑस्कर बेहद खास है, क्योंकि 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा जोनास एक बार फिर इस वैश्विक मंच पर अवॉर्ड प्रेजेंट करती नजर आएंगी.

ऑस्कर 2026: भारत में कब और कहां देखें?

अमेरिका में यह शो रविवार, 15 मार्च की शाम को आयोजित होगा. समय के अंतर के कारण भारत में इसका सीधा प्रसारण सोमवार, 16 मार्च 2026 की अलसुबह होगा.
लाइव समय: सुबह 4:30 बजे (IST) से मुख्य समारोह शुरू होगा.
रेड कार्पेट: सितारों की चमक-दमक देखने के लिए आप सुबह 3:30 बजे से ट्यून-इन कर सकते हैं.
कहां देखें (OTT): भारत में JioHotstar (जिओहॉटस्टार) ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.
कहां देखें (TV): टेलीविजन पर आप Star Movies (स्टार मूवीज) और स्टार मूवीज सिलेक्ट पर इसे लाइव देख सकते हैं.
रिपीट टेलीकास्ट: यदि आप सुबह का शो मिस कर देते हैं, तो स्टार मूवीज पर 16 मार्च की रात 9:00 बजे इसका पुनः प्रसारण देख सकते हैं.

प्रियंका चोपड़ा बनेंगी प्रेजेंटर्स

अकादमी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि प्रियंका चोपड़ा जोनास प्रेजेंटर्स की सूची में शामिल हैं. वह रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऐन हैथवे, ग्वेनेथ पाल्ट्रो और पॉल मेस्कल जैसे हॉलीवुड दिग्गजों के साथ मंच साझा करेंगी. इस बार शो की मेजबानी मशहूर कॉमेडियन और राइटर कोनन ओ'ब्रायन (Conan O'Brien) कर रहे हैं.

टिमोथी चालमेट रच सकते हैं इतिहास

इस साल ऑस्कर की रेस में अभिनेता टिमोथी चालमेट सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. फिल्म 'मार्टी सुप्रीम' के लिए उन्हें 'बेस्ट एक्टर' कैटेगरी में नामांकन मिला है. महज 30 साल की उम्र में टिमोथी तीन अलग-अलग अभिनय श्रेणियों में नामांकित होने वाले सबसे युवा अभिनेता बन गए हैं. इसके अलावा फिल्म 'सिनर्स' और 'वन बैटल आफ्टर अनदर' भी पुरस्कारों की दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं.
पिछली बार की तरह इस साल भी पिछले विजेताओं यानी मिकी मैडिसन, एड्रियन ब्रॉडी और जो सल्डाना आदि को भी मंच पर विजेताओं को ट्रॉफी सौंपते हुए देखा जाएगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स
Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट! 
Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट!
रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक
रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक
76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन
76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन
LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर
LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar Effects: इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
Hindu New Year Tradition: हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
Horoscope 14 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Dasha Mata Vrat 2026 Katha: दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
MORE
Advertisement