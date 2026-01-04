पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

'बॉलीवुड की मां' कही जाने वाली अभिनेत्री का अभिनय इतना सजीव था कि फिल्म 'दो बीघा जमीन' की शूटिंग के दौरान भीड़ ने उन्हें खरी-खोटी सुना दी थी.

हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने पर्दे पर 'मां' के किरदार को एक नई परिभाषा दी. उनकी ममता, दर्द और त्याग से भरे किरदारों ने उन्हें 'बॉलीवुड की मां' और 'क्वीन ऑफ मिसरी' के रूप में लोकप्रिय बनाया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक्टिंग इतनी सच्ची होती थी कि एक बार उन्हें और उनके सह-कलाकार को जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था?

जब भीड़ ने सुना दी थी खरी-खोटी

यह किस्सा साल 1953 में आई बिमल रॉय की क्लासिक फिल्म 'दो बीघा जमीन' की शूटिंग का है. कोलकाता की सड़कों पर एक सीन फिल्माया जा रहा था, जहाँ निरूपा रॉय और बलराज साहनी को सड़क पार करनी थी. कैमरा एक टैक्सी में छिपाया गया था ताकि सीन प्राकृतिक लगे. शूटिंग के दौरान बलराज साहनी को हल्की चोट लग गई. वहां मौजूद भीड़ को लगा कि यह कोई असली हादसा है. लोग उन्हें और निरूपा रॉय को खरी-खोटी सुनाने लगे कि "ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं." अभिनेता और अभिनेत्री हैरान थे कि उनकी एक्टिंग इतनी सच्ची लग रही थी कि लोग फर्क ही नहीं कर पा रहे थे.

पति के साथ दिया था ऑडिशन, किस्मत ने पलटी बाजी

4 जनवरी 1931 को गुजरात में जन्मी निरूपा रॉय (असली नाम कोकिला) की कहानी भी फिल्मी है. वे अपने पति कमल रॉय के साथ मुंबई आई थीं, जो फिल्मों में किस्मत आजमाना चाहते थे. दोनों ने फिल्म 'रणकदेवी' के लिए साथ में ऑडिशन दिया. किस्मत देखिए, पति रिजेक्ट हो गए लेकिन निरूपा रॉय को लीड रोल मिल गया.

पौराणिक किरदारों से 'बॉलीवुड की मां' तक का सफर

शुरुआत में निरूपा रॉय ने 'हर हर महादेव' जैसी फिल्मों में देवी के किरदार निभाए, जिससे लोग उन्हें असली देवी मानकर उनके पैर छूने लगे थे. लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान 'दीवार' (1975) से मिली, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां का रोल निभाया. "मेरे पास मां है" जैसा ऐतिहासिक डायलॉग उन्हीं के किरदार के लिए समर्पित था.

