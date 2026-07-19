National Film Awards: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कार्तिक आर्यन-ममूटी बने बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस- यामी गौतम; किसे मिला कौन सा सम्मान? देखें विनर्स लिस्ट

72nd National Film Awards: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है. कार्तिक आर्यन और बेस्ट एक्टर बने हैं, वहीं यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला. जानें 72 वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड की पूरी विनर्स लिस्ट यहां.

72nd National Film Awards: भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण आ गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की आधिकारिक घोषणा कर दी है. साल 2024 की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करने वाले इन पुरस्कारों में कई चौंकाने वाले और खुशी देने वाले नाम सामने आए हैं.

बेस्ट एक्टर: कार्तिक आर्यन और ममूटी

इस साल बेस्ट एक्टर का खिताब दो दिग्गज अभिनेताओं के बीच साझा किया गया है. बॉलीवुड के ऊर्जावान अभिनेता कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म 'चंदू चैंपियन' में दमदार अभिनय के लिए यह सम्मान मिला है. उनके साथ, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी को फिल्म 'ब्रमायुगम' के लिए संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर चुना गया है.

बेस्ट एक्ट्रेस: यामी गौतम का जलवा

अभिनेत्री यामी गौतम ने अपनी फिल्म 'आर्टिकल 370' के माध्यम से बेस्ट एक्ट्रेस का प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया है. फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना की गई थी, जिसके चलते उन्हें यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है.

फिल्मों का रहा बोलबाला

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कुछ फिल्मों ने विशेष रूप से अपनी छाप छोड़ी है-

'आर्टिकल 370': यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिलाने के साथ-साथ, इस फिल्म को 'बेस्ट फीचर फिल्म' का नेशनल अवॉर्ड भी दिया गया है.

'श्रीकांत': राजकुमार राव की इस प्रेरणादायक फिल्म को 'बेस्ट हिंदी फिल्म' के खिताब से नवाजा गया है.

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में किसे मिला कौन सा सम्मान? (72nd National Film Awards Winners List)

स्पेशल मेंशन्स: सुरेन जी (द्वितीय मियाझागन), धनुष (कैप्टन मिलर),

बेस्ट तुलु फिल्म: आईएमबीयू

बेस्ट गढ़वाली फिल्म: ढोली

बेस्ट तेलुगु फिल्म: समिति कुर्रोलु

बेस्ट तमिल फिल्म: रायन

बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन: नितिन जिहान चौधरी (कल्कि 2898 ई.)

बेस्ट संपादन: आर कलाईवन्नन (अमरन)

बेस्ट साउंड डिज़ाइन: मानस चौधरी (भूल भुलैया 3)

बेस्ट डायलॉग्स: वेंकी एटलुरी (लकी बास्कर)

बेस्ट स्क्रीनप्ले: योगेश देशपांडे (स्वर्गंधर्व सुधीर फड़के), बांदीरेड्डी सुकुमार (पुष्पा 2)

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी: शहनाद जलाल (ब्रमायुगम)

बेस्ट मणिपुरी फिल्म: सुनीता

बेस्ट उड़िया फिल्म: लहरी

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बेस्ट मराठी फिल्म: मुख्खम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी

बेस्ट मलयालम फिल्म: फेमिनिची फातिमा

बेस्ट कन्नड़ फिल्म: मिथ्या

बेस्ट हिंदी फिल्म: श्रीकांत

बेस्ट गुजराती फिल्म: मारन

बेस्ट बंगाली फिल्म: चलचित्रा एखोन

बेस्ट प्लेबैक सिंगर: वैकोम विजयलक्ष्मी (एआरएम - अंगु वाना कोनिलु), अभय जोधपुरकर (घराट गणपति - नवसाची गौरी माज़ी)

बेस्ट बाल कलाकार: रिद्धिमान बनर्जी, टोपोमोय देब, गीताश्री चक्रवर्ती (ओंको की कोथिन), अरुणदेव पोथुला (35 - चिन्ना कथा काडू), आतिश एस शेट्टी (मिथ्या)

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल: रूपाश्री वर्काडी (मिथ्या), सच्चा नामीदास (महाराजा), संजय मिश्रा (बख्शक)

बेस्ट डायरेक्टर: राजकुमार पेरियासामी (अमरन)

बेस्ट चाइल्ड फिल्म: 35 - चिन्ना कथा कादु

बेस्ट असमिया फिल्म: जुईफूल

बेस्ट कोंकणी फिल्म: मोग आसुम

बेस्ट एक्शन निर्देशन: अनी अरासु (महाराजा)

बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल, सोशल, Environmental वैल्यूज: कैप्टन मिलर

बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग व्होलसम एंटरटेनमेंट: कल्कि 2898 AD

बेस्ट डेब्यू फ़िल्म: स्वातंत्र्य वीर सावरकर

बेस्ट फ़िल्म: आर्टिकल 370

बेस्ट कोरियोग्राफी: विजय गांगुली (स्त्री 2)

बेस्ट गीत: मनोज मुंतशिर (जाने दो - मैदान)

बेस्ट संगीत निर्देशन: जीवी प्रकाश कुमार (अमरन), शास्वत सचदेव (आर्टिकल 370)

बेस्ट मेकअप: पी रवि कुमार (समिति कुर्रोलू)

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन: दीपाली नूर, शीतल शर्मा (पुष्पा 2)

बेस्ट स्क्रिप्ट: फ़राज़ अली

बेस्ट वॉइसओवर: सौंदर्या जयचंद्रन (लिटिल फ्रॉग्स)

बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन: शिवपाल सिंह कांग (ऑन द ट्रेल ऑफ़ 41)

बेस्ट एडिटिंग: मनवीर जसरोटिया

बेस्ट साउंड डिज़ाइन: हरि हारा सुधन (ब्लू)

बेस्ट डायरेक्शन: आनंद एल राय (स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी)

बेस्ट डेब्यू फ़िल्म: आंगन

बेस्ट शॉर्ट फ़िल्म: हमसफ़र

बेस्ट एनिमेशन फ़िल्म: टच्ड एज़ वॉटर

बेस्ट सोशल/एनवायरनमेंटल फ़िल्म: पिपलांत्री

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म: राम-नामी

बेस्ट आर्ट/कल्चर फ़िल्म: मैं निदा

बेस्ट बायोग्राफ़िकल/हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्म: काकोरी

सिनेमा प्रेमियों के लिए खास दिन

नई दिल्ली में आयोजित इस भव्य समारोह में भारतीय सिनेमा की विविधता और उत्कृष्टता का प्रदर्शन देखने को मिला. ममूटी जैसे अनुभवी कलाकार और कार्तिक आर्यन जैसे युवा सुपरस्टार का एक साथ बेस्ट एक्टर चुना जाना, भारतीय सिनेमा के बढ़ते दायरे और नई प्रतिभाओं की सफलता को दर्शाता है. यह पुरस्कार उन सभी कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए एक बड़े सम्मान की तरह है, जिन्होंने अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता है.

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