National Film Awards: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कार्तिक आर्यन-ममूटी बने बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस- यामी गौतम; किसे मिला कौन सा सम्मान? देखें विनर्स लिस्ट

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72nd National Film Awards: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है. कार्तिक आर्यन और बेस्ट एक्टर बने हैं, वहीं यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला. जानें 72 वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड की पूरी विनर्स लिस्ट यहां.
72nd National Film Awards: भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण आ गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की आधिकारिक घोषणा कर दी है. साल 2024 की बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करने वाले इन पुरस्कारों में कई चौंकाने वाले और खुशी देने वाले नाम सामने आए हैं.
इस साल बेस्ट एक्टर का खिताब दो दिग्गज अभिनेताओं के बीच साझा किया गया है. बॉलीवुड के ऊर्जावान अभिनेता कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म 'चंदू चैंपियन' में दमदार अभिनय के लिए यह सम्मान मिला है. उनके साथ, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी को फिल्म 'ब्रमायुगम' के लिए संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर चुना गया है.
अभिनेत्री यामी गौतम ने अपनी फिल्म 'आर्टिकल 370' के माध्यम से बेस्ट एक्ट्रेस का प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया है. फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना की गई थी, जिसके चलते उन्हें यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है.
🏆72nd National Film Awards Announced!— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) July 18, 2026
Best Feature Film
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राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कुछ फिल्मों ने विशेष रूप से अपनी छाप छोड़ी है-
'आर्टिकल 370': यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिलाने के साथ-साथ, इस फिल्म को 'बेस्ट फीचर फिल्म' का नेशनल अवॉर्ड भी दिया गया है.
'श्रीकांत': राजकुमार राव की इस प्रेरणादायक फिल्म को 'बेस्ट हिंदी फिल्म' के खिताब से नवाजा गया है.
🏆72nd National Film Awards Announced!— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) July 18, 2026
Best Direction
Rajkumar Periasamy for ‘Amaran’ (Tamil)#72ndNationalFilmAwards #NationalFilmAwards #NFA2024 @rashtrapatibhvn @AshwiniVaishnaw @DrLMurugan @nfdcindia @PIB_India pic.twitter.com/v7rihn89E0
नई दिल्ली में आयोजित इस भव्य समारोह में भारतीय सिनेमा की विविधता और उत्कृष्टता का प्रदर्शन देखने को मिला. ममूटी जैसे अनुभवी कलाकार और कार्तिक आर्यन जैसे युवा सुपरस्टार का एक साथ बेस्ट एक्टर चुना जाना, भारतीय सिनेमा के बढ़ते दायरे और नई प्रतिभाओं की सफलता को दर्शाता है. यह पुरस्कार उन सभी कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए एक बड़े सम्मान की तरह है, जिन्होंने अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता है.
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