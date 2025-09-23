Add DNA as a Preferred Source
Shah Rukh Khan को मिलेगा करियर का पहला National Film Award, इन सेलिब्रिटीज का भी लिस्ट में नाम, जानें कब और कहां देखें Live 

71st National Film Awards Live: 1 अगस्त को प्रसारण मंत्रालय ने 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विनर्स का ऐलान किया था, आज यानी 23 सितंबर को उन सभी विजेताओं को अवॉर्ड मिलेंगे. आइए जान लेते हैं इसका प्रसारण कब और कहां होने वाला है और आप कहां Live देख सकते हैं..

Abhay Sharma

Updated : Sep 23, 2025, 01:20 PM IST

Shah Rukh Khan को मिलेगा करियर का पहला National Film Award, इन सेलिब्रिटीज का भी लिस्ट में नाम, जानें कब और कहां देखें Live 

71st National Film Awards Live

71st National Film Awards: आज यानी 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित होने जा रहा है. इस भव्य आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा साल 2023 की फिल्मों को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया जाएगा. बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण इस समारोह में दो सालों की देरी हुई है. हालांकि इसके प्रति दर्शकों और फिल्म प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ है. इस कार्यक्रम को आप लाइव देख सकते हैं. आइए जान लेते हैं इसका प्रसारण कब और कहां होने वाला है और 71st National Film Awards में किन सेलिब्रिटीज का नाम चर्चा में है.  

आज सभी विजेताओं को मिलेंगे अवॉर्ड 

बता दें कि भारतीय सिनेमा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बड़ा सम्मान है, 1 अगस्त को प्रसारण मंत्रालय ने 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विनर्स का ऐलान किया था, आज यानी 23 सितंबर को उन सभी विजेताओं को अवॉर्ड मिलेंगे. यह समारोह आज  शाम 4 बजे शुरू होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी. ये अवॉर्ड साल 2023 में रिलीज हुईं फिल्मों के आधार पर दिए जा रहे हैं.  

National Film Awards LIVE कहां देख सकते हैं? 

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह (National Film Awards) का सीधा प्रसारण आप डीडी न्यूज चैनल के यूट्यूब पर देख सकते हैं. इसका प्रसारण दोपहर 3 बजे शुरू हो जाएगा, पहले उन्हें रेड कार्पेट पर कैप्चर किया जाएगा और इसके बाद 4 बजे से अवॉर्ड सेरेमनी शुरू हो जाएगी. इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साल 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के विजेताओं को नैशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित करेंगी. 

इन सितारों का लिस्ट में नाम शामिल 

बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म ‘जवान’ के लिए उनकी करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा. इसके अलावा विक्रम मेसी को ’12वीं फेल’ के लिए संयुक्त रूप से नेशनल अवॉर्ड दिया जाएगा. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ख़िताब रानी मुखर्जी को ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ के लिए दिया जाएगा. साथ ही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवॉर्ड ’12वीं फेल’ को मिलेगा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन को ‘द केरल स्टोरी’ के लिए मिलेगा. वहीं मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.  

देखें लिस्ट 

कटहल: ए जैकफ्रूट मिस्ट्री- सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म 
12वीं फेल- सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 
शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल): सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 
रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे)- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 
मोहनलाल- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 
द केरला स्टोरी (सुदीप्तो सेन)- सर्वश्रेष्ठ निर्देशन 
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी- सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म
भगवंत केसरी- सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म
वाश - सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म
पार्किंग - सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म 
द रे ऑफ होप - सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म 
शिल्पा राव (छलिया, जवां)- सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका  
प्रेमिसथुन्ना (बेबी, तेलुगु) - सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक
द केरला स्टोरी - सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंडोरा बाजे रे) - सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी
सैम बहादुर - सर्वश्रेष्ठ मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइनर 
एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर) - एम आर राधाकृष्णन - विशेष उल्लेख
एनिमल (हिंदी) - सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन
उत्पल दत्ता (असम) - सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक 
हनुमान मान (तेलुगु) - सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन
बलगाम (द ग्रुप) - तेलुगु - सर्वश्रेष्ठ गीत -

गैर-फीचर फिल्म
उत्पल दत्ता - सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक 
गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन - सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र 
सनफ्लावर वर्जन द फर्स्ट वन टू नो (कन्नड़) - सर्वश्रेष्ठ पटकथा 
नेकल: क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम), द सी एंड सेवन विलेजेज (उड़िया): सर्वश्रेष्ठ फिल्म 

नेकल- क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम)
द सी एंड सेवन विलेजेज (उड़िया)
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन (पहली फिल्म) हिंदी
सर्वश्रेष्ठ संपादन (फिल्म फोकस) अंग्रेजी

