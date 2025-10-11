Add DNA as a Preferred Source
70th Filmfare Awards 2025: अहमदाबाद में आज दिखेगा बॉलीवुड का जलवा! शाहरुख खान बनेंगे होस्ट, देखें नॉमिनेशन लिस्ट

70th Filmfare Awards 2025: 70वां फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 आज 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हो रहा है. शाहरुख खान 17 साल बाद इसे होस्ट करेंगे. इस शो को Zee TV पर और JioCinema पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें कई सितारों की खास परफॉर्मेंस होगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 11, 2025, 03:39 PM IST

70th Filmfare Awards 2025: अहमदाबाद में आज दिखेगा बॉलीवुड का जलवा! शाहरुख खान बनेंगे होस्ट, देखें नॉमिनेशन लिस्ट
70th Filmfare Awards 2025: बॉलीवुड के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो फिल्मफेयर के 70वें संस्करण का भव्य आगाज़ होने जा रहा है. 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो आज यानी 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है. इस अवॉर्ड शो में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज चेहरे और नए सितारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

शाहरुख खान करेंगे 17 साल बाद होस्टिंग

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

इस बार के अवॉर्ड शो का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान होंगे, जो इसमें चार चांद लगाते नज़र आएंगे. शाहरुख खान 17 साल बाद फिल्मफेयर अवॉर्ड्स को होस्ट करेंगे. उनकी होस्टिंग की खबर ने फैंस के बीच अवॉर्ड्स शो को लेकर काफी एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है. इस बार अवॉर्ड शो में अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और कृति सेनन की खास परफॉर्मेंस होगी. साथ ही, यह अवॉर्ड शो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी खास होने वाला है. 

कब और कहां देखें 70वां फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025?

अगर आप इस शानदार अवॉर्ड शो को लाइव देखना चाहते हैं, तो आप आज यानी 11 अक्टूबर 2025 की रात ब्रॉडकास्ट चैनल    Zee TV और JioCinema पर देख सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि अवार्ड फंक्शन का आयोजन स्थल ईकेए एरिना, अहमदाबाद, गुजरात है.

फिल्मफेयर अवॉर्ड की नॉमिनेशन लिस्ट पर डालें एक नजर

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

बेस्ट एक्टर इन लीड (मेल)

अजय देवगन: मैदान
कार्तिक आर्यन: चंदू चैंपियन
अक्षय कुमार: सरफिरा
अभिषेक बच्चन: आई वॉन्ट टू टॉक
ऋतिक रोशन: फाइटर
राजकुमार राव: स्त्री 2

बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड (फीमेल)

तब्बू: क्रू
करीना कपूर खान: क्रू
श्रद्धा कपूर: स्त्री 2
आलिया भट्ट: जिगरा
कृति सेनन: तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया
यामी गौतम: आर्टिकल 370

बेस्ट फिल्म

भूल भुलैया 3
आर्टिकल 370
स्त्री 2
लापता लेडीज
किल

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

रवि किशन: लापता लेडीज
आर माधवन: शैतान
पंकज त्रिपाठी: स्त्री 2
राघव जुयाल: किल
परेश रावल: सरफिरा

बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल

छाया कदम: लापता लेडीज
जानकी बोदीवाला: शैतान
माधुरी दीक्षित: भूल भुलैया 3
अहिल्या बमरू: आई वॉन्ट टू टॉक
प्रियामणि: आर्टिकल 370

बेस्ट प्ले बैक सिंगर (मेल)

पवन सिंह: (आई नहीं) स्त्री 2
करण औजला: (तौबा तौबा) बैड न्यूज
जावेद अली: (मिर्जा) मैदान
अरिजीत सिंह (सजनी) लापता लेडीज
सोनू निगम: (मेरे ढोलना) भूल भुलैया 3

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)

अनुमिता नदेसन: (तेनु संग रखना) जिगरा
रेखा भारद्वाज: (निकट) किल
श्रेया घोषाल: (धीमे धीमे) लापता लेडीज
मधुबंती बागची: (आज की रात) स्त्री 2
शिल्पा राव: (इश्क जैसा कुछ) फाइटर

बेस्ट डायरेक्टर

अमर कौशिक: स्त्री 2
किरण राव: लापता लेडीज
निखिल नागेश भट्ट: किल
आदित्य सुहास जंभाले: आर्टिकल 370
अनीस बज्मी: भूल भुलैया 3

बेस्ट म्यूजिक एल्बम

भूल भुलैया 3 (प्रीतम)
मैदान (ए आर रहमान)
तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (तनिष्क बागची, सचिन-जिगर, मित्राज)
लापता लेडीज (राम संपत)
स्त्री 2 (सचिन-जिगर)
बैड न्यूज (प्रेम और हरदीप, रोचक कोहली, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस, विशाल मिश्रा, करण औजला और अभिजीत श्रीवास्तव)

बेस्ट डायलॉग

स्नेहा देसाई: लापता लेडीज
रितेश शाह: आई वांट टू टॉक और मैदान
कुणाल खेमू: माडगांव एक्सप्रेस
निरेन भट्ट: स्त्री 2

बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स)

मेरी क्रिसमस: श्रीराम राघवन
लापता लेडीज: किरण राव
मैदान: अमित रविंद्रनाथ शर्मा
द बकिंघम मर्डर्स: हंसल मेहता
आई वांट टू टॉक: सुजीत सरकार

बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर

राम संपथ: लापता लेडीज
केतन सोधा: द बकिंघम मर्डर्स और किल
डेनियल बी. जॉर्ज: मेरी क्रिसमस
एआर रहमान: मैदान

