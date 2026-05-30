1970 में आया वो Superhit Song, जिसके सेट पर बुलानी पड़ी थी पुलिस; आखिर क्यों राजेश खन्ना-आशा पारेख पर लोगों ने फेंके थे पत्थर?

Asha Parekh-Rajesh khanna Old Song: साल 1970 में आई फिल्म कटी पतंग के गाने की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और आशा पारेख पर लोग आग बबूला हो गए थे. इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने तो पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए थे. फिर शूटिंग रोक पुलिस को बुलानी पड़ी थी.

बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री आशा पारेख ने हाल ही में एक रियलिटी शो के दौरान अपनी फिल्म 'कटी पतंग' (1971) की शूटिंग से जुड़ा एक हैरान करने वाला किस्सा साझा किया. यह फिल्म राजेश खन्ना के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी.

लोगों ने क्यों बरसाए थे पत्थर?

आशा पारेख ने बताया कि फिल्म कटी पतंग के एक गाने की शूटिंग नैनीताल में चल रही थी. उस समय सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए शूटिंग स्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. भीड़ इतनी अधिक थी कि अभिनेता और क्रू मेंबर नाव तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे.

अफरा-तफरी और पत्थरबाजी शुरू

जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी. आशा जी ने उस भयावह पल को याद करते हुए बताया कि कुछ लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने शूटिंग स्थल पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. चारों ओर पत्थरों की बारिश से पूरी यूनिट दहशत में आ गई.

लेनी पड़ी थी पुलिस की मदद

परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्देशक शक्ति सामंत के पास शूटिंग जारी रखने का कोई विकल्प नहीं बचा था. उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस अस्थिर माहौल में काम करना असंभव है. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तुरंत शूटिंग रोक दी गई. हालात को काबू में करने के लिए अंततः पुलिस को बुलाना पड़ा. भीड़ को हटाने के बाद ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी, जिसके बाद ही इस यादगार गाने की शूटिंग आगे पूरी की जा सकी. यह घटना राजेश खन्ना की उस दौर में लोकप्रियता का एक बड़ा प्रमाण है.

किस गाने की शूटिंग में लोगों ने बरसाए थे पत्थर?

हम जिस गाने का किस्सा आपको बता रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि सुपरहिट गाने 'जिस गली में तेरा घर' की ही बात है. इसकी शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को देखने के लिए भीड़ बहुत बढ़ गई थी.

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