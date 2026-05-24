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4:16Min वाला Zeenat Aman का वो तड़प भरा गाना, जो 52 सालों से बयां कर रहा है पत्नियों का दर्द; लता मंगेशकर ने बनाया हिट

Bollywood Superhit Old Song: जीनत अमान का 1974 का कालजयी गीत आज भी पत्नियों के बीच बेहद लोकप्रिय है. लता मंगेशकर की आवाज में यह गाना काम के व्यस्त दौर की टीस को बयां करता है.

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Pragya Bharti

Updated : May 24, 2026, 04:51 PM IST

4:16Min वाला Zeenat Aman का वो तड़प भरा गाना, जो 52 सालों से बयां कर रहा है पत्नियों का दर्द; लता मंगेशकर ने बनाया हिट
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हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात हो और जीनत अमान का जिक्र न आए, ऐसा मुमकिन नहीं है. अपने बेबाक अभिनय और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज करने वाली जीनत अमान के कई गाने आज भी 'ओल्ड इज गोल्ड' की श्रेणी में रखे जाते हैं. इन्हीं में से एक रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत है, जो 52 साल बाद भी आज की कामकाजी पत्नियों की पहली पसंद बना हुआ है.

क्या है इस गाने की खासियत?

1974 में रिलीज हुई फिल्म 'रोटी कपड़ा और मकान' का यह गाना मनोज कुमार और जीनत अमान पर फिल्माया गया था. इस गाने की प्रसिद्ध पंक्ति- "तेरी दो टकिया की नौकरी"- आज के दौर के उन शादीशुदा जोड़ों पर एकदम सटीक बैठती है, जहां पति अपनी नौकरी और काम के तनाव में घर-परिवार को समय नहीं दे पाते हैं. यही कारण है कि आज की पत्नियां इस गीत के जरिए अपने मन का दर्द और शिकायतें सोशल मीडिया या निजी बातचीत में साझा करती हैं.

संगीत और लता मंगेशकर का जादू

इस गाने को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी रूहानी आवाज दी थी. संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी ने इसे इतना मधुर बनाया कि यह केवल एक फिल्म का गाना नहीं, बल्कि एक 'कल्ट क्लासिक' बन गया. इसके बोल वर्मा मलिक ने लिखे थे, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं जितने पांच दशक पहले थे.

कौन सा गाना 52 सालों बना हुआ पत्नियों का पसंदीदा?

हम आज जिस गाने की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि लता मंगेशकर की 'हाय हाय ये मजबूरी' सॉन्ग है, जिसमें अभिनेत्री जीनत अमान ने खूबसूरती से अपने पार्टनर को कोसती हुई नजर आती हैं. 

फिल्म से बड़ी सफलता

'रोटी कपड़ा और मकान' अपने समय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन इस गीत की लोकप्रियता ने फिल्म के दायरे को कहीं पीछे छोड़ दिया. आज 2026 में, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में निजी जीवन और करियर के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है, तब जीनत अमान का यह अंदाज और लता जी की आवाज पत्नियों के लिए एक भावनात्मक सहारा बनी हुई है. यह गीत साबित करता है कि सच्चा कलात्मक काम समय की सीमाओं से परे होता है.

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