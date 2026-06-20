करोड़ों की कमाई, फिर भी किराए पर रहते हैं ये 5 बॉलीवुड सितारे, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए हर महीने पानी की तरह बहाते हैं पैसा

एंटरटेनमेंट
Bollywood Stars Rental House: मुंबई के सपनों के शहर में करोड़ों की कमाई के बावजूद, ये बॉलीवुड सितारे आलीशान घरों के लिए लाखों का किराया चुकाते हैं. जानें आपके पसंदीदा स्टार्स के रेंटेड आशियानों के बारे में.
मुंबई में अपना सपनों का घर खरीदना हर किसी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. बॉलीवुड सितारों की चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सुपरस्टार्स खुद का बंगला खरीदने के बजाय मुंबई के पॉश इलाकों में आलीशान रेंटल प्रॉपर्टी में रहना पसंद करते हैं? चलिए जानते हैं उन सितारों के बारे में जो घर के किराए पर हर महीने लाखों रुपये खर्च करते हैं.
अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में मुकाम बनाने वाली कृति सेनन ने लंबे समय तक किराए के घरों में रहकर अपनी पहचान बनाई. रिपोर्ट के अनुसार, अंधेरी में अमिताभ बच्चन के अपार्टमेंट में रहने के बाद, अब कृति पाली हिल के 'संधू पैलेस' में शिफ्ट हो चुकी हैं. इस शानदार अपार्टमेंट के लिए वह प्रतिमाह 17 लाख रुपये किराया देती हैं.
'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अक्सर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं. अपने घर के रिनोवेशन के दौरान, आमिर ने बांद्रा के एक पॉश इलाके में चार लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिए. इस बड़े सेटअप के लिए वे हर महीने करीब 24.5 लाख रुपये का भारी-भरकम किराया चुकाते हैं.
धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने मुंबई के वर्ली इलाके में एक ऊंची इमारत की 29वीं मंजिल पर घर किराए पर लिया है. अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए एक्ट्रेस इस सी-फेसिंग घर के लिए हर महीने 12.5 लाख रुपये का भुगतान करती हैं.
बॉलीवुड के पावर कपल विक्की और कैटरीना ने अपनी शादी के बाद जुहू के 'राजमहल' कॉम्प्लेक्स में एक शानदार अपार्टमेंट किराए पर लिया. शुरू में 8 लाख रुपये के किराए से शुरू हुई यह डील, अब लीज रिन्यू होने के बाद बढ़कर 17.86 लाख रुपये प्रति माह हो गई है. उन्होंने इस घर के लिए करोड़ों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दी है.
जैकलीन जुहू में उस अपार्टमेंट में रहती हैं, जो कभी प्रियंका चोपड़ा जोनास का हुआ करता था. अपनी पसंद और सुविधाओं के हिसाब से इस घर के लिए जैकलीन हर महीने 6.78 लाख रुपये किराया देती हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से