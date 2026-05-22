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9Min 1Sec का 26Yr पुराना वो सुपरहिट गाना, जो 1-2 नहीं 81 बार हुआ रिजेक्ट; सिंगर Jagjit Singh की भी हो गई थी हालत खराब

बॉलीवुज में कई गाने ऐसे भी हैं, जिसे बनाने के लिए सिंगर को काफी मशक्कत करनी पड़ती है. ऐसा ही एक गाना 2001 में आई फिल्म 'तुम बिन' का है, जिसमें सिंगर Jagjit Singh को नानी याद आ गई थी. इस गाने को 81 बार रिजेक्ट किया गया था. तब जाकर आखिर में ये सुपरहिट हुआ था.

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Pragya Bharti

Updated : May 22, 2026, 04:11 PM IST

9Min 1Sec का 26Yr पुराना वो सुपरहिट गाना, जो 1-2 नहीं 81 बार हुआ रिजेक्ट; सिंगर Jagjit Singh की भी हो गई थी हालत खराब
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संगीत की दुनिया में कुछ धुनें समय के साथ धुंधली नहीं होतीं, बल्कि उनकी चमक और बढ़ जाती है. साल 2001 में आई फिल्म 'तुम बिन' की एक मास्टरपीस गीत है. जगजीत सिंह की मखमली आवाज में डूबी यह गजल आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों को छू जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमर गीत के पीछे की कहानी बेहद संघर्ष और जिद से भरी हुई है? अगर नहीं जानते, तो चलिए हम आपको बताते हैं..

क्यों 81 बार का रिजेक्शन हुआ था ये गाना?

फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा अपनी फिल्म की कहानी को एक गजल के जरिए पिरोना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने गीतकार फैज अनवर को चुना. फैज एक शायर थे, जिन्हें अनुभव ने फिल्म का सार समझाया और कहा कि वे एक-एक शेर लिखकर सुनाएं.
अनुभव एक ऐसे शेर की तलाश में थे जो फिल्म की भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त कर सके. दिलचस्प बात यह है कि अनुभव ने फैज द्वारा लिखे गए एक के बाद एक 81 शेर रिजेक्ट कर दिए थे. हर बार फैज नई उम्मीद के साथ आते और निर्देशक उन्हें मना कर देते.

82वें बार में सेलेक्ट हुई गीत

रिजेक्शन का यह सिलसिला तब थमा जब फैज अनवर ने अनुभव को फोन पर ये पंक्तियां सुनाईं- "एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे." ये लाइनें सुनते ही अनुभव सिन्हा तुरंत मान गए. उन्होंने फैज से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि यह कौन सा प्रयास है? फैज हंसते हुए बोले कि यह 82वां शेर था, यानी 81 शेर पहले ही खारिज किए जा चुके थे.

जगजीत सिंह की साधना और 9 मिनट का जादू

इस गीत में आवाज देने के लिए दिग्गज गायक जगजीत सिंह को चुना गया. जानकारी के लिए बता दें कि यह सॉन्ग, कोई साधारण फिल्मी गाना नहीं था, यह एक लंबी गजल थी जिसकी अवधि करीब 9 मिनट थी. इसमें 13 अंतरे और 12 मुखड़े थे.

कौन सा है यह गाना?

जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि फिल्म 'तुम बिन' का मशहूर सॉन्ग 'कोई फरियाद' है, जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता है. इसे निर्देशक अनुभव सिन्हा ने 81 बार रिजेक्ट किया था, जिसके बाद जगजीत सिंह ने इसे अमर बना दिया. इसे भावनाओं के सही उतार-चढ़ाव के साथ गाना आसान नहीं था. जगजीत सिंह ने इस गीत की बारीकियों को समझने और इसे परफेक्ट बनाने के लिए कई दिनों तक रिकॉर्डिंग की. सिंगर की भी हालत खराब हो गई थी. हालांकि, बाद में उनकी मेहनत रंग लाई और 9 मिनट लंबा होने के बावजूद यह गाना जगजीत सिंह के करियर के सबसे यादगार गानों में शुमार हो गया.

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