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राधा-कृष्ण का वो अमर गीत, जिसके पीछे है 4 मुस्लिम कलाकारों का कनेक्शन; 25 साल बाद भी क्यों है नंबर 1?

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राधा-कृष्ण का वो अमर गीत, जिसके पीछे है 4 मुस्लिम कलाकारों का कनेक्शन; 25 साल बाद भी क्यों है नंबर 1?

Radha Krishna Song History: बॉलीवुड का एक ऐसा ही गीत है, जो करीब 25 साल बाद भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसा हुआ है, जैसे इसके रिलीज होने के दिन था. चलिए इस गाने के बारे में जान लेते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 08, 2026, 12:03 AM IST

राधा-कृष्ण का वो अमर गीत, जिसके पीछे है 4 मुस्लिम कलाकारों का कनेक्शन; 25 साल बाद भी क्यों है नंबर 1?

Image Credit: Social media

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क्या कोई फिल्मी गीत इतना असर छोड़ सकता है कि एक चौथाई सदी बाद भी लोग उसे गुनगुनाते रहें? क्या कोई गाना समय के साथ पुराना होने के बजाय और ज्यादा भावनात्मक हो सकता है? बॉलीवुड का एक ऐसा ही गीत है, जो करीब 25 साल बाद भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसा हुआ है, जैसे इसके रिलीज होने के दिन था.

दिलचस्प बात यह है कि राधा-कृष्ण के प्रेम और नोकझोंक पर आधारित इस लोकप्रिय गीत को बनाने में चार मुस्लिम कलाकारों की अहम भूमिका रही थी. यही वजह है कि यह गाना सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि भारतीय कला और सांस्कृतिक समन्वय की भी एक मिसाल माना जाता है.

कैसे एक फिल्मी गीत बन गया पीढ़ियों की यादों का हिस्सा

साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म लगान ने भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई थी. फिल्म के लगभग सभी गाने लोकप्रिय हुए, लेकिन एक गीत ऐसा था जिसने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली. यह गीत था 'राधा कैसे ना जले'.
फिल्म रिलीज हुए करीब 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस गीत की लोकप्रियता कम नहीं हुई. आज भी कई लोग इसे अपने मोबाइल की रिंगटोन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है और यूट्यूब पर इसे 195 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. यह दिखाता है कि अच्छा संगीत समय की सीमाओं से परे चला जाता है.

राधा की नाराजगी और कृष्ण की छेड़छाड़ ने क्यों जीता लोगों का दिल

'राधा कैसे ना जले' सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं है, बल्कि भारतीय लोक परंपरा और भावनाओं का खूबसूरत मेल भी है. इसके बोल ब्रज क्षेत्र की लोक-सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरित माने जाते हैं.
गीत में राधा की ईर्ष्या, कृष्ण का चंचल स्वभाव और दोनों के बीच की प्रेमभरी नोकझोंक को बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है. शायद यही वजह है कि यह गीत अलग-अलग पीढ़ियों के श्रोताओं को समान रूप से आकर्षित करता है. रिश्तों में प्यार और शिकायत का जो संतुलन इस गीत में दिखाई देता है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया.

चार मुस्लिम कलाकारों का योगदान बना चर्चा का विषय

इस गीत की एक और खास बात इसके पीछे काम करने वाले कलाकार हैं. फिल्म में यह गीत आमिर खान पर फिल्माया गया था. इसकी कोरियोग्राफी मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने की थी. संगीत ऑस्कर विजेता ए. आर. रहमान ने तैयार किया, जबकि इसके बोल दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे.
राधा-कृष्ण जैसे भारतीय सांस्कृतिक विषय पर आधारित इस गीत को तैयार करने में मुस्लिम कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका अक्सर चर्चा का विषय रही है. यह भारतीय फिल्म उद्योग की उस खूबसूरती को भी दर्शाता है, जहां कला और रचनात्मकता धर्म और पहचान की सीमाओं से ऊपर उठकर काम करती है.

आवाजों ने बढ़ाया जादू, आज भी ताजा लगता है गीत

इस गीत को आशा भोसले और उदित नारायण ने अपनी आवाज दी थी. संगीत, शब्द, अभिनय और नृत्य का ऐसा संतुलन बहुत कम गीतों में देखने को मिलता है. यही कारण है कि यह गाना सिर्फ अपने दौर का हिट नहीं रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचा.
संगीत विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी गीत का लंबे समय तक लोकप्रिय बने रहना केवल धुन की वजह से नहीं होता, बल्कि उसके भावनात्मक जुड़ाव पर भी निर्भर करता है. 'राधा कैसे ना जले' इसी कसौटी पर खरा उतरता है.

लगान की सफलता ने भी बढ़ाई गीत की विरासत

लगान लगभग 25 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी. फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 65.97 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म की सफलता ने इसके गीतों को भी एक अलग पहचान दी और 'राधा कैसे ना जले' उस विरासत का सबसे चमकदार हिस्सा बन गया.
आज जब मनोरंजन की दुनिया हर हफ्ते नए गानों से भर जाती है, तब भी यह गीत याद दिलाता है कि सच्ची लोकप्रियता सिर्फ ट्रेंड से नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से बनती है. शायद यही वजह है कि 25 साल बाद भी यह गीत लोगों की प्लेलिस्ट, यादों और दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है.

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