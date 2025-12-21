Year Ender 2025: किसी का हुआ तलाक, तो किसी की होते-होते रह गई शादी.. साल 2025 में इन सितारों का टूटा दिल

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 21, 2025, 11:55 AM IST
1.Celebrities Divorce and Separation 2025
साल 2025 बॉक्स ऑफिस पर तो कई धमाके लेकर आया, लेकिन ग्लैमर की दुनिया के कई सितारों के लिए यह साल निजी तौर पर काफी दर्दनाक साबित हुआ. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, कई ऐसी जोड़ियां अलग हो गईं जिन्हें फैंस 'मेड फॉर ईच अदर' मानते थे. आइए डालते हैं एक नजर इस साल के सबसे चर्चित तलाक और ब्रेकअप्स पर.
2.Yazuvendra chahal Dhanashree
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और डांसर धनश्री वर्मा के रिश्ते में दरार की खबरें लंबे समय से आ रही थीं. आखिरकार फरवरी 2025 में इस कपल ने आधिकारिक तौर पर अपने तलाक की घोषणा कर दी. साल 2020 में हुई इनकी शादी का इस तरह अंत होना क्रिकेट और एंटरटेनमेंट जगत के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ा झटका रहा.
3.Celina Jaitly and Peter Haag
बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली और उनके पति पीटर हाग की शादी 14 साल बाद टूटने की कगार पर पहुंच गई. सेलिना ने मुंबई की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
4.Smriti Mandhana and Palash Muchhal wedding cancel in 2025
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी इस साल की सबसे प्रतीक्षित शादियों में से एक थी. लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया. बाद में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया, जिससे उनके फैंस का दिल टूट गया.
5.TV Stars Got Divorce in 2025
टीवी इंडस्ट्री में भी इस साल काफी हलचल रही. 'भाबी जी घर पर हैं' फेम शुभांगी अत्रे ने 22 साल की शादी के बाद पीयूष पूरे से तलाक लिया. वहीं, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के मशहूर कपल लता सभरवाल और संजीव सेठ ने भी 16 साल साथ रहने के बाद अपनी राहें अलग कर लीं. नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के अलग होने की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.
6.Jennifer Lopez and Ben Affleck
हॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक के तलाक की रही. दशकों बाद दोबारा साथ आए इस कपल ने 2021 में शादी की थी, लेकिन फरवरी 2025 में इनका तलाक आधिकारिक तौर पर फाइनल हो गया. इनके अलग होने से हॉलीवुड की 'फेयरी टेल' लव स्टोरी का अंत हो गया.
7.Nicole Kidman and Keith Urban
हॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में से एक माने जाने वाले निकोल किडमैन और कीथ अर्बन ने भी 19 साल की शादी के बाद तलाक के लिए अर्जी दी. उनके इस फैसले ने वैश्विक स्तर पर फैंस को चौंका दिया, क्योंकि वे लंबे समय से एक आदर्श कपल के रूप में देखे जाते थे.
8.Jessica Alba-Cash Warren and other Hollywood Celebrities
हॉलीवुड में केवल यही नहीं, बल्कि कैटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम के 9 साल पुराने रिश्ते का भी इस साल अंत हो गया. इसके अलावा जेसिका अल्बा और कैश वॉरेन ने भी 17 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला लिया. इन सितारों के अलगाव ने साबित कर दिया कि ग्लैमर की दुनिया में रिश्ते जितने चमकते हैं, उतने ही नाजुक भी हो सकते हैं.
