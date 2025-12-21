FacebookTwitterYoutubeInstagram
Year Ender 2025: किसी का हुआ तलाक, तो किसी की होते-होते रह गई शादी.. साल 2025 में इन सितारों का टूटा दिल

साल 2025 मनोरंजन जगत के लिए रिश्तों के टूटने का साल रहा है. इस साल युजवेंद्र चहल-धनश्री से लेकर जेनिफर लोपेज-बेन एफ्लेक तक, कई बड़े सितारों ने अपने रास्ते अलग कर प्रशंसकों को झटका दिया है. एक की तो रस्में होने के बावजूद शादी पूरी नहीं हो पाई है.

Pragya Bharti | Dec 21, 2025, 11:55 AM IST

साल 2025 बॉक्स ऑफिस पर तो कई धमाके लेकर आया, लेकिन ग्लैमर की दुनिया के कई सितारों के लिए यह साल निजी तौर पर काफी दर्दनाक साबित हुआ. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, कई ऐसी जोड़ियां अलग हो गईं जिन्हें फैंस 'मेड फॉर ईच अदर' मानते थे. आइए डालते हैं एक नजर इस साल के सबसे चर्चित तलाक और ब्रेकअप्स पर.

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और डांसर धनश्री वर्मा के रिश्ते में दरार की खबरें लंबे समय से आ रही थीं. आखिरकार फरवरी 2025 में इस कपल ने आधिकारिक तौर पर अपने तलाक की घोषणा कर दी. साल 2020 में हुई इनकी शादी का इस तरह अंत होना क्रिकेट और एंटरटेनमेंट जगत के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ा झटका रहा.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली और उनके पति पीटर हाग की शादी 14 साल बाद टूटने की कगार पर पहुंच गई. सेलिना ने मुंबई की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी इस साल की सबसे प्रतीक्षित शादियों में से एक थी. लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया. बाद में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया, जिससे उनके फैंस का दिल टूट गया.

टीवी इंडस्ट्री में भी इस साल काफी हलचल रही. 'भाबी जी घर पर हैं' फेम शुभांगी अत्रे ने 22 साल की शादी के बाद पीयूष पूरे से तलाक लिया. वहीं, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के मशहूर कपल लता सभरवाल और संजीव सेठ ने भी 16 साल साथ रहने के बाद अपनी राहें अलग कर लीं. नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के अलग होने की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

हॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक के तलाक की रही. दशकों बाद दोबारा साथ आए इस कपल ने 2021 में शादी की थी, लेकिन फरवरी 2025 में इनका तलाक आधिकारिक तौर पर फाइनल हो गया. इनके अलग होने से हॉलीवुड की 'फेयरी टेल' लव स्टोरी का अंत हो गया.

हॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में से एक माने जाने वाले निकोल किडमैन और कीथ अर्बन ने भी 19 साल की शादी के बाद तलाक के लिए अर्जी दी. उनके इस फैसले ने वैश्विक स्तर पर फैंस को चौंका दिया, क्योंकि वे लंबे समय से एक आदर्श कपल के रूप में देखे जाते थे.

हॉलीवुड में केवल यही नहीं, बल्कि कैटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम के 9 साल पुराने रिश्ते का भी इस साल अंत हो गया. इसके अलावा जेसिका अल्बा और कैश वॉरेन ने भी 17 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला लिया. इन सितारों के अलगाव ने साबित कर दिया कि ग्लैमर की दुनिया में रिश्ते जितने चमकते हैं, उतने ही नाजुक भी हो सकते हैं.

