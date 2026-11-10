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सिर पर जटाएं, चेहरे पर घनी मूंछें और गोद में बच्चे, रावण अवतार में यश की दिवाली, PHOTOS वायरल

Yash Diwali Photos: साउथ सुपरस्टार यश ने रावण अवतार में फैमली के साथ फैमिली फोटो शेयर की.

Ritika | Nov 10, 2026, 01:34 PM IST

1. रावण अवतार में बच्चों के साथ शेयर की सेल्फी

रावण अवतार में बच्चों के साथ शेयर की सेल्फी
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'रामायण' फिल्म में  साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश के रावण अवतार को बहुत प्यार मिल रहा है. मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फैमिली के साथ फोटो शेयर की हैं. इनमें यश रावण के अवतार में दोनों बच्चों के साथ हैं. (Image Credit: instagram/ thenameisyash)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2.यश की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान

यश की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान
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एक्टर का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फोटो में यश रावण की तरह घनी जटाओं और चेहरे पर घनी मूंछों में नजर आ रहे हैं. बच्चों के बीच बैठे यश की तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही हैं. फोटो में यश के एक तरफ सफेद टी-शर्ट पहने बेटा है, जबकि दूसरी तरफ पीच कलर की ड्रेस में बेटी है.  (Image Credit: instagram/ thenameisyash) 
 

3.पोस्ट में लिखा प्यार भरा कैप्शन

पोस्ट में लिखा प्यार भरा कैप्शन
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यश ने फैमली फोटो भी शेयर किया है जिसमें उनकी पत्नी राधिका, बेटा और बेटी हैं. यश ने फोटो के साथ कप्शेन में लिखा- सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, उन्हें जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए वह अपने चाहने वालों के आभारी हैं. (Image Credit: instagram/ thenameisyash) 
 

4.'रामायण' और  'केजीएफ' में निभाई दमदार एक्टिंग

'रामायण' और  'केजीएफ' में निभाई दमदार एक्टिंग
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यश नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रावण की भूमिका निभा रहे हैं. 'रामायण' में यश के साथ राम के रोल में रणबीर कपूर, सीता की भूमिका में साई पल्लवी और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. यश को इससे पहले 'केजीएफ' में रॉकी भाई के किरदार में देखा गया था. इस भूमिका में दमदार अंदाज और एक्शन लोगों के बीच काफी वायरल हुआ. (Image Credit: instagram/ thenameisyash) 

TRENDING NOW

5.कन्नड़ सिनेमा से बनाई पहचान

कन्नड़ सिनेमा से बनाई पहचान
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यश ने कन्नड़ सिनेमा में अपनी पहचान बनाई और धीरे-धीरे बड़े स्टार के रूप में उभरे. फिल्मों में यश का अंदाज, स्टाइल और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को काफी पसंद आता है. यश की दिवाली पोस्ट में उनके दो अलग-अलग अंदाज देखने को मिले. एक तरफ पर्दे पर रावण के रूप में उनका दमदार अवतार, तो दूसरी तरफ बच्चों और वाइफ के साथ उनकी मस्ती भरी सेल्फी. (Image Credit: instagram/ thenameisyash)  
 

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