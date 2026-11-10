सिर पर जटाएं, चेहरे पर घनी मूंछें और गोद में बच्चे, रावण अवतार में यश की दिवाली, PHOTOS वायरल

4 . 'रामायण' और 'केजीएफ' में निभाई दमदार एक्टिंग

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यश नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रावण की भूमिका निभा रहे हैं. 'रामायण' में यश के साथ राम के रोल में रणबीर कपूर, सीता की भूमिका में साई पल्लवी और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. यश को इससे पहले 'केजीएफ' में रॉकी भाई के किरदार में देखा गया था. इस भूमिका में दमदार अंदाज और एक्शन लोगों के बीच काफी वायरल हुआ. (Image Credit: instagram/ thenameisyash)