40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म

Pragya Bharti | Jan 07, 2026, 09:50 AM IST
1.Yami Gautam Film On Netflix
बॉलीवुड में अक्सर ऐसी फिल्में आती हैं जो सिनेमाघरों में तो अपना जादू नहीं बिखेर पाती हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में आते ही 'धुरंधर' साबित हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है यामी गौतम की हालिया फिल्म के साथ. करीब ₹40 करोड़ के बजट वाली इस मूवी ने थिएटर में मात्र 28 करोड़ ही कमाई की, पर ओटीटी पर आते ही मूवी ने तहलका मचा दिया है.
2.इस फिल्म को थिएटर में मिली निराशा, पर ओटीटी पर छाई
दरअसल, हम बात कर रहे हैं यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' की. इसे बनाने में करीब ₹40 करोड़ का बजट लगा. यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो इसे दर्शकों का वैसा साथ नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केवल ₹28 करोड़ ही बटोर सकी, जिसके चलते इसे 'फ्लॉप' का टैग दे दिया गया था.
3.नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर-1 फिल्म
2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के बाद फिल्म की किस्मत पूरी तरह बदल गई. रिलीज के चंद दिनों के भीतर ही यह फिल्म इंडिया में नंबर-1 ट्रेंडिंग पोजीशन पर पहुँच गई. जो दर्शक थिएटर नहीं जा सके थे, वे अब अपने घरों में इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं.
4.शाह बानो केस से प्रेरित दमदार कहानी
'हक' एक गंभीर कोर्टरूम ड्रामा है, जिसकी कहानी 1985 के मशहूर शाह बानो केस से प्रेरित है. फिल्म महिलाओं के हक और गुजारे भत्ते जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है.
5.यामी गौतम का एक और 'धुरंधर' अवतार
फिल्म में यामी गौतम ने शाजिया बानो का मुख्य किरदार निभाया है. एक साधारण गृहिणी से अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली निडर महिला तक के सफर को उन्होंने बखूबी पर्दे पर उतारा है. आलोचक उनकी इस परफॉर्मेंस को उनके करियर की बेहतरीन अदाकारी में से एक बता रहे हैं.
6.इमरान हाशमी का संयमित अभिनय
इमरान हाशमी ने फिल्म में अब्बास खान (एक सफल वकील) की भूमिका निभाई है. यामी के साथ उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री और उनके संजीदा अभिनय ने फिल्म की गहराई को बढ़ाया है. इमरान के फैंस के लिए उन्हें इस तरह के पावरफुल रोल में देखना एक ट्रीट जैसा है.
7.शानदार IMDb रेटिंग
थिएटर में भले ही फिल्म को 'फ्लॉप' कहा गया, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया का अंदाजा इसकी रेटिंग से लगाया जा सकता है. 'हक' को IMDb पर 8.3/10 की शानदार रेटिंग मिली है, जो इसकी गुणवत्ता और कंटेंट की ताकत को बयां करती है.
8.ओटीटी की नई 'धुरंधर' जोड़ी
दिलचस्प बात यह है कि जहां आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छाप रही है, वहीं उनकी पत्नी यामी गौतम की फिल्म 'हक' ओटीटी की धुरंधर बन चुकी है. यह साफ दर्शाता है कि अच्छी कहानियों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म एक वरदान की तरह साबित हो रहे हैं.
