FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली- तुर्कमान गेट पर अफवाह फैलाई गई थी, मस्जिद टूटने की गलत अफवाह फैलाई गई थी, शख्स ने कहा- मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, सभी लोग मस्जिद के पास आओ, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचे, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचो

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

'धुरंधर' पाकिस्तान में बैन लेकिन 'तेनु शरारत सिखावा ज नैना लड़ावा' गाने पर खूब थिरकीं ये लड़कियां, यहां देखें ये वीडियो  

'धुरंधर' पाकिस्तान में बैन लेकिन 'तेनु शरारत सिखावा ज नैना लड़ावा' गाने पर खूब थिरकीं ये लड़कियां, यहां देखें ये वीडियो

गलती से भी अगर ये नंबर मोबाइल से किया डायल तो बैंक अकाउंट हो जाएगा साफ, जान लें कौन से हैं ये नंबर

गलती से भी अगर ये नंबर मोबाइल से किया डायल तो बैंक अकाउंट हो जाएगा साफ, जान लें कौन से हैं ये नंबर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?

हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?

Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव

मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव

40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म

40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म

सिनेमाघरों में फ्लॉप रही यामी गौतम की फिल्म, लेकिन नेटफ्लिक्स पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. ₹40 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नंबर-1 बनकर सबको चौंका दिया है. आइए, इस फिल्म का नाम और इसकी कहानी क्या है, इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

Pragya Bharti | Jan 07, 2026, 09:50 AM IST

1.Yami Gautam Film On Netflix

Yami Gautam Film On Netflix
1

बॉलीवुड में अक्सर ऐसी फिल्में आती हैं जो सिनेमाघरों में तो अपना जादू नहीं बिखेर पाती हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में आते ही 'धुरंधर' साबित हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है यामी गौतम की हालिया फिल्म के साथ. करीब ₹40 करोड़ के बजट वाली इस मूवी ने थिएटर में मात्र 28 करोड़ ही कमाई की, पर ओटीटी पर आते ही मूवी ने तहलका मचा दिया है. 

Advertisement

2.इस फिल्म को थिएटर में मिली निराशा, पर ओटीटी पर छाई

इस फिल्म को थिएटर में मिली निराशा, पर ओटीटी पर छाई
2

दरअसल, हम बात कर रहे हैं यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' की. इसे बनाने में करीब ₹40 करोड़ का बजट लगा. यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो इसे दर्शकों का वैसा साथ नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केवल ₹28 करोड़ ही बटोर सकी, जिसके चलते इसे 'फ्लॉप' का टैग दे दिया गया था.

3.नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर-1 फिल्म

नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर-1 फिल्म
3

2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के बाद फिल्म की किस्मत पूरी तरह बदल गई. रिलीज के चंद दिनों के भीतर ही यह फिल्म इंडिया में नंबर-1 ट्रेंडिंग पोजीशन पर पहुँच गई. जो दर्शक थिएटर नहीं जा सके थे, वे अब अपने घरों में इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं.

4.शाह बानो केस से प्रेरित दमदार कहानी

शाह बानो केस से प्रेरित दमदार कहानी
4

'हक' एक गंभीर कोर्टरूम ड्रामा है, जिसकी कहानी 1985 के मशहूर शाह बानो केस से प्रेरित है. फिल्म महिलाओं के हक और गुजारे भत्ते जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है.

TRENDING NOW

5.यामी गौतम का एक और 'धुरंधर' अवतार

यामी गौतम का एक और 'धुरंधर' अवतार
5

फिल्म में यामी गौतम ने शाजिया बानो का मुख्य किरदार निभाया है. एक साधारण गृहिणी से अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली निडर महिला तक के सफर को उन्होंने बखूबी पर्दे पर उतारा है. आलोचक उनकी इस परफॉर्मेंस को उनके करियर की बेहतरीन अदाकारी में से एक बता रहे हैं.

6.इमरान हाशमी का संयमित अभिनय

इमरान हाशमी का संयमित अभिनय
6

इमरान हाशमी ने फिल्म में अब्बास खान (एक सफल वकील) की भूमिका निभाई है. यामी के साथ उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री और उनके संजीदा अभिनय ने फिल्म की गहराई को बढ़ाया है. इमरान के फैंस के लिए उन्हें इस तरह के पावरफुल रोल में देखना एक ट्रीट जैसा है.

7.शानदार IMDb रेटिंग

शानदार IMDb रेटिंग
7

थिएटर में भले ही फिल्म को 'फ्लॉप' कहा गया, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया का अंदाजा इसकी रेटिंग से लगाया जा सकता है. 'हक' को IMDb पर 8.3/10 की शानदार रेटिंग मिली है, जो इसकी गुणवत्ता और कंटेंट की ताकत को बयां करती है.

8.ओटीटी की नई 'धुरंधर' जोड़ी

ओटीटी की नई 'धुरंधर' जोड़ी
8

दिलचस्प बात यह है कि जहां आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छाप रही है, वहीं उनकी पत्नी यामी गौतम की फिल्म 'हक' ओटीटी की धुरंधर बन चुकी है. यह साफ दर्शाता है कि अच्छी कहानियों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म एक वरदान की तरह साबित हो रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?
हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म
40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या है सलमान खान का मास्टरप्लान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2, जानिए किस फिल्म में आएंगे नजर
'बैटल ऑफ गलवान' के बाद क्या है सलमान खान का मास्टरप्लान? किक 2 या बजरंगी भाईजान 2, जानिए किस फिल्म में आएंगे नजर
कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान
कीबोर्ड के F और J बटन पर निशान क्यों होता है? 23 साल पुराना ये कनेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान
MORE
Advertisement
धर्म
Sakat Chauth Moonrise Time 2026: आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
Rashifal 6 January 2026: आज मिथुन राशि वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज मिथुन वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Sakat Chauth Katha: सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा 
सकट चौथ का व्रत बिना कथा के रहता है अधूरा, यहां जानें इसका महत्व से लेकर पढ़ें सकट चौथ की पूरी कथा
Sakat Chauth 2026: कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement