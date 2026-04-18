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Highest Grossing Movies: दुनिया की टॉप 7 सबसे कमाऊ Horror Comedy Films, जिसकी भूतिया कहानी ने बटोरे अरबों रुपये; खौफ-गुदगुदी का मिलेगा डबल डोज

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Highest Grossing Movies: दुनिया की टॉप 7 सबसे कमाऊ Horror Comedy Films, जिसकी भूतिया कहानी ने बटोरे अरबों रुपये; खौफ-गुदगुदी का मिलेगा डबल डोज

भारत में 'स्त्री' और 'भूल भुलैया' जैसी फिल्मों ने हॉरर-कॉमेडी का क्रेज बढ़ाया है, लेकिन हॉलीवुड में यह जॉनर दशकों से राज कर रहा है. घोस्टबस्टर्स' ₹2123 करोड़ की कमाई के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर है. 'घोस्टबस्टर्स' और 'स्कैरी मूवी' जैसी फिल्मों ने इस श्रेणी में अरबों की कमाई की है.

Pragya Bharti | Apr 18, 2026, 01:19 PM IST

1.World s Biggest Horror Comedy Movies

World s Biggest Horror Comedy Movies
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भारतीय सिनेमा में पिछले कुछ वर्षों में हॉरर-कॉमेडी फिल्मों का चलन काफी बढ़ा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर हॉलीवुड इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही महारत हासिल कर चुका है. डर के साथ ठहाकों का तड़का लगाने वाली इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की है. आइए जानते हैं दुनिया की उन 7 फिल्मों के बारे में जिन्होंने इस जॉनर में सबसे ज्यादा कमाई की है.

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2.Ghostbusters 1984

Ghostbusters 1984
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हॉरर-कॉमेडी की दुनिया में इस फिल्म को एक 'कल्ट क्लासिक' माना जाता है. न्यूयॉर्क में भूतों को पकड़ने वाले तीन वैज्ञानिकों की यह कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म ने करीब ₹2123 करोड़ का विशाल कारोबार किया था.

3.Scary Movie (2000)

Scary Movie (2000)
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यह फिल्म प्रसिद्ध हॉरर फिल्मों की पैरोडी (नकल) के रूप में बनाई गई थी. बेवकूफ दोस्तों की एक टोली और उनके अजीबोगरीब कारनामों ने दुनिया भर के दर्शकों को खूब हंसाया. इसने वर्ल्डवाइड ₹1500 करोड़ का शानदार कलेक्शन दर्ज किया था.

4.Gremlins (1984)

Gremlins (1984)
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क्रिसमस के बैकड्रॉप पर बनी यह फिल्म एक प्यारे लेकिन खतरनाक छोटे जीव के इर्द-गिर्द घूमती है. सावधानी न बरतने पर यह जीव शहर में तबाही मचा देता है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹1372 करोड़ की लाइफटाइम कमाई की थी.
 

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5.Ghostbusters (2016)

Ghostbusters (2016)
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यह ऑरिजनल फिल्म का फीमेल रीबूट वर्जन था, जिसमें महिलाओं की एक नई टीम शहर को पैरानॉर्मल खतरों से बचाती नजर आई. इस आधुनिक वर्जन ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा और दुनिया भर में ₹1100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया.

6.Ghostbusters II (1989)

Ghostbusters II (1989)
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पहली फिल्म की अपार सफलता के बाद आए इस सीक्वल में पुरानी टीम ने एक बार फिर न्यूयॉर्क के रहस्यों को सुलझाया. फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने करीब ₹1042 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.

7.Scary Movie 3 (2003)

Scary Movie 3 (2003)
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स्कैरी मूवी सीरीज का यह तीसरा हिस्सा अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर तंज कसने के लिए मशहूर हुआ. इसने हॉरर-कॉमेडी के शौकीनों के बीच अपनी जगह बनाई और बॉक्स ऑफिस पर ₹1019 करोड़ का कुल कारोबार किया.

8.Scary Movie 4 (2006)

Scary Movie 4 (2006)
8

इस सीरीज के चौथे भाग ने 'वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स' जैसी गंभीर फिल्मों का मजाक उड़ाकर दर्शकों को मनोरंजन का डबल डोज दिया. इस फिल्म ने उस दौर में लगभग ₹840 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन कर टॉप-7 की सूची में अपनी जगह पक्की की.

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