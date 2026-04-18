Highest Grossing Movies: दुनिया की टॉप 7 सबसे कमाऊ Horror Comedy Films, जिसकी भूतिया कहानी ने बटोरे अरबों रुपये; खौफ-गुदगुदी का मिलेगा डबल डोज

1 . World s Biggest Horror Comedy Movies

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भारतीय सिनेमा में पिछले कुछ वर्षों में हॉरर-कॉमेडी फिल्मों का चलन काफी बढ़ा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर हॉलीवुड इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही महारत हासिल कर चुका है. डर के साथ ठहाकों का तड़का लगाने वाली इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की है. आइए जानते हैं दुनिया की उन 7 फिल्मों के बारे में जिन्होंने इस जॉनर में सबसे ज्यादा कमाई की है.