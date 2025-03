5 . The Lord of the Rings: The Rings of Power

5

रिपोर्टस के अनुसार द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज का बजट 58 मिलियन डॉलर था. यानी भारतीयों रुपयों में इसकी संख्या है 4,69,66,22,500. कहा जाता है कि एक एपिसोड का बजट 470 करोड़ रुपये है. पहला सीजन साल 2022 में अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुआ था.