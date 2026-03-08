Women’s Day 2026: नारी शक्ति को दर्शाने वाली वो 5 बायोपिक फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर साबित किया 'छोरियां छोरों से कम नहीं'

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 08, 2026, 07:27 AM IST
1.Womens Day Special Bollywood Movies
भारतीय सिनेमा में एक समय था जब फिल्में केवल 'हीरो' के इर्द-गिर्द बुनी जाती थीं. लेकिन बदलते समय के साथ बॉलीवुड ने उन महिलाओं की कहानियों को सलाम करना शुरू किया है, जिन्होंने असल जिंदगी में पहाड़ जैसे संघर्षों को पार कर इतिहास रचा. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के मौके पर, आइए नजर डालते हैं उन 5a दमदार फिल्मों पर जो सच्ची कहानियों पर आधारित हैं और जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी छप्परफाड़ कमाई की.
2.Gangubai Movie
आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. कमाठीपुरा के दलदल से निकलकर सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए दिल्ली के सत्ता गलियारों तक पहुंचने वाली गंगूबाई की कहानी हर महिला को अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है.
बजट: ₹180 करोड़
कुल कमाई: ₹430 करोड़+ (वर्ल्डवाइड)
परिणाम: हिट
3.Neerja Movie
एयर होस्टेस नीरजा भनोट की वीरता पर आधारित यह फिल्म दर्शकों की आंखें नम कर देती है. 23 साल की एक लड़की ने हाईजैक हुए विमान में अपनी जान दांव पर लगाकर सैकड़ों यात्रियों को बचाया था. सोनम कपूर के करियर की यह सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है.
बजट: ₹20 करोड़
कुल कमाई: ₹135 करोड़
परिणाम: सुपरहिट
4.Marry kom Movie
मणिपुर की एक साधारण लड़की से वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बनने तक का सफर 'मैरी कॉम' में बखूबी दिखाया गया है. प्रियंका चोपड़ा ने इस किरदार को जीने के लिए कड़ी मेहनत की थी. यह फिल्म बताती है कि शादी और बच्चों के बाद भी एक महिला अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती है.
बजट: ₹38 करोड़
कुल कमाई: ₹104 करोड़
परिणाम: हिट
5.Chhapaak Movie
एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी 'छपाक' समाज के कुरूप चेहरे को आइना दिखाती है. दीपिका पादुकोण ने मालती के किरदार में यह साबित किया कि चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा आत्मा की खूबसूरती और साहस मायने रखता है.
बजट: ₹45 करोड़
कुल कमाई: ₹55 करोड़
परिणाम: औसत/सेमी-हिट
6.The Dirty Picture
सिल्क स्मिता की विवादित और दर्दनाक जिंदगी पर बनी इस फिल्म ने मनोरंजन जगत में महिलाओं के प्रति नजरिये को चुनौती दी. विद्या बालन ने इस रोल में अपनी जान फूंक दी, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया.
बजट: ₹18 करोड़
कुल कमाई: ₹117 करोड़
परिणाम: ब्लॉकबस्टर
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से