Women’s Day 2026: नारी शक्ति को दर्शाने वाली वो 5 बायोपिक फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर साबित किया 'छोरियां छोरों से कम नहीं'

1 . Womens Day Special Bollywood Movies

1

भारतीय सिनेमा में एक समय था जब फिल्में केवल 'हीरो' के इर्द-गिर्द बुनी जाती थीं. लेकिन बदलते समय के साथ बॉलीवुड ने उन महिलाओं की कहानियों को सलाम करना शुरू किया है, जिन्होंने असल जिंदगी में पहाड़ जैसे संघर्षों को पार कर इतिहास रचा. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के मौके पर, आइए नजर डालते हैं उन 5a दमदार फिल्मों पर जो सच्ची कहानियों पर आधारित हैं और जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी छप्परफाड़ कमाई की.