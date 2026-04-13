क्यों और किसको दिया जाता है Guard of Honour? अंतिम संस्कार से पहले Asha Bhosle को मिला खास साम्मान

2 . Guard of Honour क्या है और क्यों दिया जाता है?

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Guard of Honour एक औपचारिक समारोह परंपरा है, जिसे सेना और राज्य प्रोटोकॉल के तहत निभाया जाता है. हालांकि भारत में इसके गणतंत्र की ओर से आधिकारिक सम्मान कहा जाता है. ये सम्मान किसी पद या बलिदान से जुड़ा हुआ है. इसमें राष्ट्रपति को 150 सैनिक, प्रधानमंत्री को 100, और अन्य VVIP को 50 सैनिक ये सलामी देते हैं.

