यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें उस 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बौखला गया बांग्लादेश, टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट करने की जिद पर अड़ा

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

Dhurandhar Ban: अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?

अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 800 करोड़ पार होने वाली है और खास बात ये हैं कि ये देश ही नहीं ओवरसीज से भी बंपर कमाई कर रही है. लेकिन क्या आपको पता है घुरंधर जिसने दुनिया में धूम मचा दी है लेकिन ये 6 देशों में बैन है. क्यों? चलिए जानें

ऋतु सिंह | Jan 04, 2026, 08:03 AM IST

1.दुनिया के 6 देशों में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है

दुनिया के 6 देशों में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है
1

भारतीय सेना द्वारा किए गए हवाई हमले की कहानी बताने वाली फिल्म 'उरी' की सफलता के बाद, निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंदर' की पूरे देश में चर्चा हो रही है. फिल्म के वीडियोसोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और प्रशंसक अभिनेता विनोद खन्ना के अभिनय से बेहद खुश हैं. सिर्फ एक हफ्ते में 800 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, यह फिल्म रिकॉर्ड बना रही है. जहां भारत में प्रशंसक इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं, वहीं दुनिया के 6 देशों में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है. 
 

2.छह खाड़ी देशों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाया है

छह खाड़ी देशों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाया है
2

सऊदी अरब समेत खाड़ी के छह देशों ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है. बहरीन, कुवैत, ओमान,कतर, सऊदी  अरब, संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म प्रतिबंधित है. स्वाभाविक रूप से, सवाल उठता है कि इन छह देशों ने धुरंधर पर प्रतिबंध क्यों लगाया?

3.पाकिस्तान है वजह

पाकिस्तान है वजह
3

इसका सीधा जवाब है, पाकिस्तान. इस प्रतिबंध के पीछे पाकिस्तान का हाथ है. इन छह देशों के सेंसर बोर्ड को लगा कि यह फिल्म पाकिस्तान विरोधी भावना फैला रही है, इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया.

4.भारतीय जासूस को पाक नापसंद

भारतीय जासूस को पाक नापसंद
4

ज़ाहिर है, पाकिस्तान इस फिल्म का विरोध करेगा. भला पाकिस्तान को यह कैसे पसंद आएगा जब एक भारतीय जासूस पाकिस्तान जाकर सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा करेगा? इसीलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है.

5.शाहरुख खान और सलमान खान कि फिल्में अब भी कर रही कमाई

शाहरुख खान और सलमान खान कि फिल्में अब भी कर रही कमाई
5

अब तक शाहरुख खान और सलमान खान की कई बॉलीवुड फिल्में खाड़ी देशों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और वहां से करोड़ों रुपये कमा चुकी हैं. लेकिन धुरंधर की को बैन किया गया है. लेकिन फिर भी वह दुनिया के दूसरे देशों से करोड़ों की कमाई कर रही है.

6.किसने कितने कमाए

किसने कितने कमाए
6

उदाहरण के लिए, जवान ने यहां से 147 करोड़ रुपये, पठान ने 118 करोड़ रुपये, बजरंग भाईजान ने 79 करोड़ रुपये, दंगल ने 74 करोड़ रुपये और सुल्तान ने 72 करोड़ रुपये कमाए हैं. 

7.बॉलीवुड ने खाड़ी देशों से इतनी बड़ी रकम कमाई है

बॉलीवुड ने खाड़ी देशों से इतनी बड़ी रकम कमाई है
7

बॉलीवुड ने खाड़ी देशों से इतनी बड़ी रकम कमाई है. ज़ाहिर है, धुरंधर के निर्माताओं ने फिल्म बनाते समय ऐसी ही उम्मीद की थी. इसलिए, फिल्म निर्माताओं ने कमाई के आंकड़े उसी हिसाब से लगाए थे. खाड़ी देशों में धुरंधर पर प्रतिबंध होने के बावजूद, फिल्म भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो बॉलीवुड फिल्मों का सबसे बड़ा प्रशंसक है.
 

8.धुरंधर 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी

धुरंधर 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी
8

फिल्म समीक्षकों का अनुमान है कि फिल्म अगले सप्ताह 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. इस फिल्म में रणवीर सिंह का करिश्मा तो है ही, लेकिन सरप्राइज पैकेज अक्षय खन्ना हैं, जो डाकू रहमान का किरदार निभा रहे हैं. हीरो की भूमिका में जो सफलता उन्हें नहीं मिली, वो उन्हें खलनायक के किरदार में मिल रही है.

9.अक्षय खन्ना छा गए इस फिल्म से

अक्षय खन्ना छा गए इस फिल्म से
9

 चाहे अक्षय खन्ना का डांस हो या उनके संवादों में झलकने वाला अंदाज, अक्षय खन्ना अपने प्रशंसकों के चहेते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी दीवानगी... वायरल हो रही हर रील दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच ला रही है. यही कारण है कि खाड़ी देशों में प्रतिबंध लगने के बावजूद, धुरंधर का जादू कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा.
