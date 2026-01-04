Dhurandhar Ban: अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?

1 . दुनिया के 6 देशों में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है

भारतीय सेना द्वारा किए गए हवाई हमले की कहानी बताने वाली फिल्म 'उरी' की सफलता के बाद, निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंदर' की पूरे देश में चर्चा हो रही है. फिल्म के वीडियोसोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और प्रशंसक अभिनेता विनोद खन्ना के अभिनय से बेहद खुश हैं. सिर्फ एक हफ्ते में 800 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, यह फिल्म रिकॉर्ड बना रही है. जहां भारत में प्रशंसक इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं, वहीं दुनिया के 6 देशों में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

