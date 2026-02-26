FacebookTwitterYoutubeInstagram
'अंगदान केवल चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं, नया जीवन देने का उपहार', 'वरदान' फिल्म फेस्टिवल में बोलीं CM रेखा गुप्ता

कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल

27 फरवरी को नहीं रिलीज होगी 'Yadav Ji Ki Love Story', मेकर्स ने खुद दी डेट टलने की जानकारी

Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Vijay-Rashmika Wedding Photos: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध गए हैं. कपल ने 26 फरवरी को उदयपुर के ITC मोमेंटोस में पारंपरिक रीति-रिवाज से शादी की. शादी के बाद कपल ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी.

रईश खान | Feb 26, 2026, 11:01 PM IST

1.एक दिन में दो बार की शादी

एक दिन में दो बार की शादी
1

खास बात यह है विजय-रश्मिका ने एक ही दिन में दो रीति रिवाज से शादी की. 26 फरवरी की सुबह तेलुगु रीति रिवाज से शादी की रस्में निभाई. उसके बाद शाम करीब 5 बजे कोडवा रीति रिवाज से जिंदगी भर संग रहने का वचन लिया. बताया जाता है कि रश्मिका कोडवा समुदाय से संबंध रखती हैं.
 

2.कोडवा रीति रिवाज में कैसे होती है शादी?

कोडवा रीति रिवाज में कैसे होती है शादी?
2

बता दें, कोडवा रीति रिवाज में एक खास तरह से शादी होती है. इसमें न पंडित होता है और न ही अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं. इतना ही नहीं शादी में दिखावटी तामझाम भी नहीं होता है. 
 

3.शादी में नहीं होता दिखावटी तामझाम

शादी में नहीं होता दिखावटी तामझाम
3

कोडवा समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति, परिधान, खानपान और पंरपराओं के लिए जाना जाता है. इस समुदाय के लोग ज्यादातर कर्नाटक के कूर्ग (कोडगु) में रहते हैं. इनकी शादी में दिखावटी तामझाम से ज्यादा पारिवारिक पंरपराओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है.
 

4.दहेज लेने-देने की प्रथा नहीं

दहेज लेने-देने की प्रथा नहीं
4

कोडवा समाज के लोगों की शादी में दहेज लेने-देने की प्रथा नहीं होती है. लड़का हो या लड़की शादी में कुछ नहीं देते हैं. शादी का खर्च भी दोनों पक्ष मिलकर उठाते हैं. 
 

5.दो दिन चलती हैं शादी की रस्में

दो दिन चलती हैं शादी की रस्में
5

शादी की रस्में दो दिन तक चलती हैं. पहले दिन बाले केतुवा (Bale Ketuva) की रस्म होती है. इसमें केले के तनों को प्रतीकात्मक रूप से काटकर दूल्हा अपनी ताकत और कौशल का परिचय देता है. दूसरे दिन दंपत्ति मुहूर्त और नीर एडपो यानी गंगा पूजे जैसी रस्में होती हैं.
 

6.पारंपरिक वेशभूषा पर फोकस

पारंपरिक वेशभूषा पर फोकस
6

शादी के दिन दुल्हन पीछे से प्लेट वाली साड़ी पहनती है, जो लाल और सफेद रंग की होती है. इसे योद्धा विरासत और कावेरी नदी की कथा से जोड़कर देखा जाता है. साथ में दुल्हन भारी गोल्ड की ज्वेलरी भी पहनती है.
 

7.हिंदू शादियों से क्यों अलग है कोडवा शादी?

हिंदू शादियों से क्यों अलग है कोडवा शादी?
7

हिंदू शादियों में भव्य पंडाल लगता है. पंडित वैदिक मंत्रों के साथ विवाह कराते हैं. दूल्हा-दुल्हन अग्नि के 7 फेरे लेते हैं. लेकिन कोडवा शादियों में ऐसा कुछ नहीं होता. यहां वैवाहिक जोड़ा फेरे लेने की बजाय पूर्वजों को याद करता है.
 

