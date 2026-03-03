इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा

2 . अनुष्का शर्मा ने क्यों कर ली जल्दी शादी?

आमतौर पर बॉलीवुड अभिनेत्रियां 30-35 की उम्र के बाद सैटल होने का सोचती हैं ताकि करियर प्रभावित न हो. लेकिन अनुष्का ने इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ा. एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा, "मैंने इतनी जल्दी शादी की क्योंकि मैं प्यार में थी. अगर कोई प्यार में है, तो शादी एक स्वाभाविक कदम है." उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि किसी पुरुष अभिनेता को शादी और करियर के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता, तो महिलाओं के लिए यह मापदंड क्यों अलग होना चाहिए?