इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा

Pragya Bharti | Mar 03, 2026, 01:08 PM IST
1.Anushka Virat Story
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और बॉलीवुड की 'क्वीन' अनुष्का शर्मा की जोड़ी को दुनिया भर में 'पावर कपल' के रूप में देखा जाता है. 11 दिसंबर 2017 को इटली के टस्कनी में हुई उनकी गुपचुप शादी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. उस समय एक बड़ा सवाल सबके मन में था- आखिर अनुष्का ने करियर के इतने बेहतरीन मोड़ पर, महज 29 साल की उम्र में शादी का फैसला क्यों लिया?
2.अनुष्का शर्मा ने क्यों कर ली जल्दी शादी?
आमतौर पर बॉलीवुड अभिनेत्रियां 30-35 की उम्र के बाद सैटल होने का सोचती हैं ताकि करियर प्रभावित न हो. लेकिन अनुष्का ने इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ा. एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा, "मैंने इतनी जल्दी शादी की क्योंकि मैं प्यार में थी. अगर कोई प्यार में है, तो शादी एक स्वाभाविक कदम है." उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि किसी पुरुष अभिनेता को शादी और करियर के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता, तो महिलाओं के लिए यह मापदंड क्यों अलग होना चाहिए?
3.दर्शकों की सोच पर अनुष्का के विचार
अनुष्का का मानना है कि आज की ऑडियंस फिल्म इंडस्ट्री की तुलना में कहीं ज्यादा मैच्योर है. उन्होंने कहा, "दर्शकों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि स्क्रीन पर दिख रही अभिनेत्री शादीशुदा है या किसी बच्चे की माँ है. वे कलाकार के काम को प्यार करते हैं और हमें भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए."
4.ईमानदारी ने जोड़ा दोनों का दिल
विराट और अनुष्का की शानदार बॉन्डिंग का राज बताते हुए अनुष्का ने कहा कि वे दोनों ही अपने जीवन में बेहद सच्चे और ईमानदार हैं. विराट की इसी स्पष्टवादिता और ईमानदारी ने अनुष्का का दिल जीता था. अनुष्का के अनुसार, उन्हें खुशी है कि उन्हें एक ऐसा जीवनसाथी मिला जो उनके जैसा ही पारदर्शी व्यक्तित्व रखता है.
5.परफेक्ट पार्टनर और कपल गोल्स
चाहे क्रिकेट ग्राउंड से विराट का अनुष्का को 'फ्लाइंग किस' देना हो या दोनों का साथ में वर्कआउट करना, यह जोड़ी हमेशा #CoupleGoals सेट करती है. अनुष्का मानती हैं कि विराट के आने से न केवल उनके व्यक्तित्व में सुधार हुआ, बल्कि उनका करियर भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा.
