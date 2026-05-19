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कौन थीं पंजाबी सिंगर Inder Kaur? जिनकी बेरहमी से हत्या के बाद लुधियाना नहर में मिला शव

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कौन थीं पंजाबी सिंगर Inder Kaur? जिनकी बेरहमी से हत्या के बाद लुधियाना नहर में मिला शव

Punjabi Singer Inder Kaur Murder: 29 वर्षीय पंजाबी गायिका इंदर कौर की शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर बंदूक की नोक पर अपहरण के बाद हत्या कर दी गई. उनका शव लुधियाना की नीलो नहर से बरामद हुआ है.

Pragya Bharti | May 19, 2026, 04:26 PM IST

1.Punjabi Singer Inder Kaur Murdered

Punjabi Singer Inder Kaur Murdered
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पंजाबी संगीत जगत से एक बेहद दुखद और झंझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है. पिछले कुछ दिनों से लापता लोकप्रिय पंजाबी गायिका यशिंदर कौर, जिन्हें इंडस्ट्री में 'इंदर कौर' के नाम से जाना जाता था, की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. उनका शव लुधियाना के पास नीलो नहर से बरामद किया गया है. इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैंस गहरे सदमे में हैं.
 

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2.13 मई से रहस्यमयी ढंग से गायब थीं इंदर कौर

13 मई से रहस्यमयी ढंग से गायब थीं इंदर कौर
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 वर्षीय गायिका इंदर कौर 13 मई 2026 की शाम को अपनी फोर्ड फिगो कार से घर का कुछ जरूरी सामान और राशन लेने के लिए निकली थीं. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटीं और परिवार का उनसे संपर्क नहीं हो सका, तो परिजनों ने अपने स्तर पर उनकी तलाश शुरू की. कोई सुराग न मिलने पर गायिका के भाई जोतिंदर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 15 मई को एफआईआर (FIR) दर्ज की गई. 19 मई की सुबह करीब 11 बजे नहर से शव मिलने के बाद परिवार ने उनकी पहचान की पुष्टि की.
 

3.शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर बंदूक की नोक पर अपहरण

शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर बंदूक की नोक पर अपहरण
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पुलिस जांच और भाई जोतिंदर सिंह के बयानों के अनुसार, इंदर कौर मोगा जिले के भालूर गांव के रहने वाले सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा को पहले से जानती थीं. सुखविंदर गायिका से शादी करना चाहता था, लेकिन इंदर कौर ने उसके इस मैरिज प्रपोजल को साफ तौर पर ठुकरा दिया था. परिवार का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते सुखविंदर सिंह ने अपने साथी करमजीत सिंह के साथ मिलकर बंदूक की नोक पर इंदर कौर का अपहरण किया और फिर बेरहमी से उनकी जान ले ली.

4.वारदात को अंजाम देकर मुख्य आरोपी हुआ विदेश फरार

वारदात को अंजाम देकर मुख्य आरोपी हुआ विदेश फरार
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इस मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. पीड़िता के परिवार और शिकायतकर्ता का दावा है कि इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के तुरंत बाद मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह कानून के शिकंजे से बचने के लिए भारत छोड़कर कनाडा भाग गया है. फिलहाल, पुलिस ने इंदर कौर के शव को पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के लिए समराला के सिविल अस्पताल भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी व मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए आगे की तफ्तीश में जुट गई है.
 

TRENDING NOW

5.कौन थीं इंदर कौर?

कौन थीं इंदर कौर?
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पंजाबी सिंगर और मेकअप आर्टिस्ट इंदर कौर को लोग यशिंदर कौर के नाम से जानते हैं. साल 1997 में जन्मीं इंदर कौर पंजाब की रहने वाली थीं. सोशल मीडिया के साथ-साथ लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस में भी काफी एक्टिव थीं.

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