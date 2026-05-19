कौन थीं पंजाबी सिंगर Inder Kaur? जिनकी बेरहमी से हत्या के बाद लुधियाना नहर में मिला शव

2 . 13 मई से रहस्यमयी ढंग से गायब थीं इंदर कौर

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 वर्षीय गायिका इंदर कौर 13 मई 2026 की शाम को अपनी फोर्ड फिगो कार से घर का कुछ जरूरी सामान और राशन लेने के लिए निकली थीं. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटीं और परिवार का उनसे संपर्क नहीं हो सका, तो परिजनों ने अपने स्तर पर उनकी तलाश शुरू की. कोई सुराग न मिलने पर गायिका के भाई जोतिंदर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 15 मई को एफआईआर (FIR) दर्ज की गई. 19 मई की सुबह करीब 11 बजे नहर से शव मिलने के बाद परिवार ने उनकी पहचान की पुष्टि की.

