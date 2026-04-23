भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत

7 . इन मशहूर संगीतकारों के साथ कर चुकी हैं काम

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उन्होंने उस दौर के कई सफल संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें ओ.पी. नैयर और नौशाद शामिल हैं. ओ.पी. नैयर ने उनकी आवाज की तुलना मंदिर की घंटियों से की थी. उनके गाए गीत जैसे “कभी आर कभी पार”, “कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना” और “लेके पहला पहला प्यार” आज भी सदाबहार माने जाते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर, आशा भोसले और गीता दत्त जैसी गायिकाओं के दौर में भी शमशाद बेगम ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी. उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया.

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