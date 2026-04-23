भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत

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Pragya Bharti | Apr 23, 2026, 01:20 PM IST
1.Who Was India s First Playback Singer
बॉलीवुड की एक ऐसी गायिका, जिसने अपनी अनोखी आवाज से लाखों दिलों पर राज किया, जिनकी चंचल और सरल गायकी हर महफिल की जान बन जाती थी. खास बात यह है कि उनके पिता उनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उन्हें घर से बाहर निकलकर गाने की इजाजत मिली. आइए जानते हैं कि आखिर भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं?
2.पंजाब से है ताल्लुक
14 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जन्मीं ये सिंगर, एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थीं. उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह सार्वजनिक रूप से गाएं, लेकिन परिवार और परिचितों के समझाने पर उन्होंने एक शर्त रखी कि सिंगिंग के दौरान उनकी बेटी कभी अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाएंगी. गायिका ने इस शर्त को स्वीकार किया और इसी के साथ उनके करियर की शुरुआत हुई.
3.जीवनभर तस्वीरों से बनाईं दूरी
दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने खुद भी अपनी सूरत को लेकर झिझक महसूस की और जीवनभर तस्वीरों से दूरी बनाए रखी. स्कूल के दिनों में ही उनकी प्रतिभा सामने आ गई थी, उन्हें स्कूल का हेड सिंगर बनाया गया. धीरे-धीरे वह शादी-ब्याह और पारिवारिक आयोजनों में गाने लगीं. उनकी इसी लगन ने उन्हें आगे बढ़ाया और उन्होंने पेशावर रेडियो पर गाने का मौका हासिल किया. संगीतकार गुलाम हैदर ने बहुत कम उम्र में उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पहला बड़ा मौका दिया.
4.इस फिल्म से रखीं इंडस्ट्री में कदम
प्लेबैक सिंगर ने 1941 में फिल्म 'खजांची' से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. उनकी आवाज ने जल्द ही लोगों का दिल जीत लिया और वह उस दौर की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में शामिल हो गईं.
5.इन गानों में दी आवाज
उन्होंने संगीतकार सी. रामचंद्र के साथ फिल्म 'शहनाई' में हिंदी सिनेमा का शुरुआती वेस्टर्न स्टाइल गीत गाया, जिसने उन्हें नई पहचान दिलाई. 1952 में आई फिल्म 'बहार' का गीत “सैयां दिल में आना रे” आज भी उतना ही लोकप्रिय है.
6.भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन है?
भारत की पहली प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम हैं. आज यानी 23 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है. उन्होंने गायन में अपने करियर शुरुआत करने से पहले काफी कुछ फेस किया है.
7.इन मशहूर संगीतकारों के साथ कर चुकी हैं काम
उन्होंने उस दौर के कई सफल संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें ओ.पी. नैयर और नौशाद शामिल हैं. ओ.पी. नैयर ने उनकी आवाज की तुलना मंदिर की घंटियों से की थी. उनके गाए गीत जैसे “कभी आर कभी पार”, “कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना” और “लेके पहला पहला प्यार” आज भी सदाबहार माने जाते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर, आशा भोसले और गीता दत्त जैसी गायिकाओं के दौर में भी शमशाद बेगम ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी. उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया.
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