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30 की उम्र में थम गईं सांसें! कौन थी हरियाणवी एक्ट्रेस Divyanka Sirohi? जिनके निधन के बाद वायरल हुआ रूह कंपाने वाला पोस्ट

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30 की उम्र में थम गईं सांसें! कौन थी हरियाणवी एक्ट्रेस Divyanka Sirohi? जिनके निधन के बाद वायरल हुआ रूह कंपाने वाला पोस्ट

Who was Divyanka Sirohi: हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया की उभरती सितारा दिव्यांका सिरोही के आकस्मिक निधन ने सबको स्तब्ध कर दिया है. महज 30 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका दुनिया को अलविदा कहना फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है.

Pragya Bharti | Apr 23, 2026, 07:54 AM IST

1.Divyanka Sirohi Died At 30

Divyanka Sirohi Died At 30
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रिपोर्ट्स के अनुसार, गाजियाबाद में रह रहीं अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई. परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने उनके निधन का कारण हार्ट अटैक बताया है. इतनी कम उम्र में उनके निधन की खबर ने पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ दी है.

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2.कौन थीं दिव्यांका सिरोही?

कौन थीं दिव्यांका सिरोही?
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19 नवंबर 1996 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक साधारण परिवार में जन्मीं दिव्यांका ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई थी. उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीसीए किया और फिर सिक्किम से एमबीए की डिग्री हासिल की. उच्च शिक्षित होने के बावजूद उनका झुकाव हमेशा से कला और अभिनय की ओर था.
 

3.टिकटॉक से मिली थी खास पहचान

टिकटॉक से मिली थी खास पहचान
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दिव्यांका के करियर की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'टिकटॉक' से हुई थी. सुनंदा शर्मा के गाने 'मेरी मम्मी नू पसंद नी तू' पर उनके एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. इस वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले थे, जिसके बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या 50 लाख के करीब पहुंच गई थी.

4.डिजिटल दुनिया की 'धुरंधर' कलाकार

डिजिटल दुनिया की 'धुरंधर' कलाकार
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टिकटॉक पर प्रतिबंध के बाद दिव्यांका इंस्टाग्राम पर सक्रिय हुईं, जहां उन्हें 1.3 मिलियन (13 लाख) से ज्यादा लोग फॉलो करते थे. उन्होंने कई हरियाणवी म्यूजिक वीडियो और प्रोजेक्ट्स में काम किया था. उनके डांस और एक्सप्रेशंस के फैंस दीवाने थे.
 

TRENDING NOW

5.वायरल हुआ आखिरी पोस्ट: 'शिव अपने साथ ले चलो'

वायरल हुआ आखिरी पोस्ट: 'शिव अपने साथ ले चलो'
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दिव्यांका के निधन के बाद उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने बी प्राक के एक भावुक गाने पर रील बनाई थी, जिसमें उन्होंने शिव भक्ति में डूबकर भगवान से खुद को साथ ले जाने की प्रार्थना की थी. फैंस अब इस पोस्ट को देखकर भावुक हो रहे हैं और इसे उनकी मौत का पूर्वाभास मान रहे हैं.

6.परिवार में मातम का माहौल

परिवार में मातम का माहौल
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दिव्यांका इन दिनों गाजियाबाद में अपनी दादी और माता-पिता के साथ रह रही थीं. उनके परिवार में भाई हिमांशु और बहनें दीपांशु व जस्मीत हैं. एक हंसते-खेलते परिवार की बेटी का इस तरह अचानक चले जाना उनके परिजनों के लिए अपूरणीय क्षति है.

7.इंडस्ट्री और फैंस की श्रद्धांजलि

इंडस्ट्री और फैंस की श्रद्धांजलि
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सोशल मीडिया पर दिव्यांका के साथी कलाकारों और फैंस ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है. लोगों का कहना है कि हरियाणवी सिनेमा ने एक ऐसी प्रतिभा को खो दिया है जो बहुत कम समय में बड़ी ऊंचाइयों को छूने का माद्दा रखती थी. दिव्यांका की कहानी यह याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित है.

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