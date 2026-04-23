30 की उम्र में थम गईं सांसें! कौन थी हरियाणवी एक्ट्रेस Divyanka Sirohi? जिनके निधन के बाद वायरल हुआ रूह कंपाने वाला पोस्ट

5 . वायरल हुआ आखिरी पोस्ट: 'शिव अपने साथ ले चलो'

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दिव्यांका के निधन के बाद उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने बी प्राक के एक भावुक गाने पर रील बनाई थी, जिसमें उन्होंने शिव भक्ति में डूबकर भगवान से खुद को साथ ले जाने की प्रार्थना की थी. फैंस अब इस पोस्ट को देखकर भावुक हो रहे हैं और इसे उनकी मौत का पूर्वाभास मान रहे हैं.