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Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान

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Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान

Dileep Raj Passed Away: कन्नड़ अभिनेता और निर्माता दिलीप राज का 48 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. 'मिलना' और 'हिटलर कल्याणा' फेम अभिनेता के जाने से मनोरंजन जगत स्तब्ध है.

Pragya Bharti | May 13, 2026, 10:56 AM IST

1.Dileep Raj Passed Away at 48 in Bengaluru

Dileep Raj Passed Away at 48 in Bengaluru
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बुधवार की सुबह कन्नड़ फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक बेहद दुखद खबर लेकर आई. मशहूर अभिनेता और निर्माता दिलीप राज अब हमारे बीच नहीं रहे. महज 48 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया है. इस खबर के सामने आते ही पूरी इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है.

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2.अस्पताल में ली आखिरी सांस

अस्पताल में ली आखिरी सांस
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रिपोर्ट्स के अनुसार, दिलीप राज को सीने में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के कुमारस्वामी लेआउट स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया था. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन की जानकारी मिलते ही उनके करीबी दोस्त, परिवार के सदस्य और फिल्म जगत की तमाम हस्तियां अंतिम विदाई देने अस्पताल पहुंच रहे हैं.
 

3.कौन थे कन्नड़ एक्टर दिलीप राज?

कौन थे कन्नड़ एक्टर दिलीप राज?
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दिलीप राज, कन्नड़ मनोरंजन जगत के  एक जाना माना चेहरा थे. जिनका जाना इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उन्होंने न केवल पर्दे पर अपनी प्रतिभा दिखाई, बल्कि पर्दे के पीछे एक निर्माता के रूप में भी नए कलाकारों को मंच प्रदान किया. उनका सहज अभिनय और बहुमुखी व्यक्तित्व हमेशा याद किया जाएगा.

4.'मिलना' से मिली थी जबरदस्त पहचान

'मिलना' से मिली थी जबरदस्त पहचान
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दिलीप राज ने अपने करियर में सिनेमा, टीवी और थिएटर- तीनों ही मंचों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. साल 2007 में आई सुपरहिट फिल्म 'मिलना' में उन्होंने पुनीत राजकुमार के साथ काम किया था, जिससे उन्हें घर-घर में पहचान मिली. इसके अलावा उन्होंने 'U-Turn' और 'Boyfriend' जैसी चर्चित फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं. छोटे पर्दे पर वे 'हिटलर कल्याणा' धारावाहिक के जरिए दर्शकों के चहेते बने रहे. अभिनय के साथ-साथ वे एक बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी जाने जाते थे.
 

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5.थिएटर से लेकर सफल प्रोड्यूसर बनने तक का सफर

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दिलीप राज के अभिनय की नींव थिएटर में पड़ी थी. वे 'नतरंगा' और 'दृष्टि' जैसे नामचीन थिएटर ग्रुप्स के सक्रिय सदस्य रहे. थिएटर के दिनों में ही उनकी मुलाकात अभिनेत्री नंदिता से हुई, जिन्होंने उन्हें टीवी की दुनिया से रूबरू कराया. अपनी कला को विस्तार देते हुए उन्होंने 'DR Creations' नाम का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसके बैनर तले उन्होंने कई सफल टीवी सीरियल्स का निर्माण किया.

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