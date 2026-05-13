Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान

4 . 'मिलना' से मिली थी जबरदस्त पहचान

4

दिलीप राज ने अपने करियर में सिनेमा, टीवी और थिएटर- तीनों ही मंचों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. साल 2007 में आई सुपरहिट फिल्म 'मिलना' में उन्होंने पुनीत राजकुमार के साथ काम किया था, जिससे उन्हें घर-घर में पहचान मिली. इसके अलावा उन्होंने 'U-Turn' और 'Boyfriend' जैसी चर्चित फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं. छोटे पर्दे पर वे 'हिटलर कल्याणा' धारावाहिक के जरिए दर्शकों के चहेते बने रहे. अभिनय के साथ-साथ वे एक बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी जाने जाते थे.

