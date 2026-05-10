Trisha Krishnan कौन हैं? जिनका Thalapathy Vijay के साथ जुड़ रहा है नाम, TVK में लेंगी एंट्री?

3 . क्या TVK में शामिल होंगी तृषा?

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खबरों की मानें तो विजय की पार्टी के वरिष्ठ नेता तृषा को राजनीति में लाने के इच्छुक हैं. विजय ने दो सीटों (पेराम्बुर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट) से जीत हासिल की है. नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से होने वाले उपचुनाव में तृषा TVK की उम्मीदवार हो सकती हैं. हालांकि, तृषा ने अब तक आधिकारिक तौर पर राजनीति में आने की पुष्टि नहीं की है.

