तान्या मित्तल से अमाल मलिक तक- जानें कौन है Bigg Boss 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट?

6 . कुणिका सदानन्द

6

कुणिका सदानंद एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने सलमान खान के साथ कई फिल्में की हैं. एक्टिंग के अलावा वह सोशल वर्कर भी हैं. लंबे समय से एक्टिंग में सक्रिय न होने के कारण उनका नाम दब गया था, लेकिन बिग बॉस 19 में आने से वे फिर सुर्खियों में हैं. कुणिका की कुल संपत्ति लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए है.

