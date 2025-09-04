FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एंटरटेनमेंट

तान्या मित्तल से अमाल मलिक तक- जानें कौन है Bigg Boss 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट?

Bigg Boss 19 की तान्या मित्तल की अमीरी के किस्से सोशल मीडिया पर वायरल हैं. लेकिन सलमान खान के शो के इस सीज़न में केवल तान्या मित्तल नहीं, कई और कंटेस्टेंट्स हैं जो करोड़पति हैं. चलिए जानते हैं कौन हैं वो?

| Sep 04, 2025, 10:22 AM IST

1.Bigg Boss 19 में कौन है सबसे ज्यादा अमीर

Bigg Boss 19 में कौन है सबसे ज्यादा अमीर
1

बिग बॉस 19 में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स से लेकर टीवी एक्टर्स ने काफी तहलका मचाया है. जहां तान्या खुद को सबसे अमीर बताती हैं, वहीं सबसे अमीर कंटेस्टेंट कौन है, यह जानना दिलचस्प है. आइए जानते हैं इस बार कौन है सबसे ज्यादा अमीर और कंटेस्टेंट्स की प्रॉपर्टी कितनी है.

2.तान्या मित्तल

तान्या मित्तल
2

बिग बॉस 19 में तान्या पहली कंटेस्टेंट हैं, जिन्होंने महज़ 500 रुपए से अपना ब्रांड शुरू किया. वह होममेड बैग्स और साड़ियों का बिज़नेस करती हैं और सोशल मीडिया पर फैशन रील्स के ज़रिए इन्फ्लुएंसर हैं. तान्या की नेट वर्थ लगभग 2.5 करोड़ रुपए है.

3.गौरव खन्ना

गौरव खन्ना
3

टीवी के पॉपुलर एक्टर्स में से एक गौरव खन्ना को स्टार प्लस के फेमस शो "अनुपमा" से अलग पहचान मिली. वह मास्टरशेफ के विजेता भी रह चुके हैं. गौरव की कुल संपत्ति लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए है, जो उनके एक्टिंग, एंडोर्समेंट्स और लाइव इवेंट्स से बनी है.

4.अमाल मलिक

अमाल मलिक
4

अमाल मलिक एक जाने-माने सिंगर हैं और बिग बॉस 19 के सबसे फेमस नामों में से एक हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेट वर्थ लगभग 3.7 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी कुल संपत्ति 25 से 30 करोड़ रुपए है. यह साफ़ दर्शाता है कि तान्या से ज़्यादा अमाल मलिक अमीर हैं.
 

5.अशनूर कौर

अशनूर कौर
5

अशनूर कौरटीवी इंडस्ट्री की सबसे छोटी और पॉपुलर एक्ट्रेस अशनूर कौर की पहचान स्टार प्लस के चर्चित शो "ये रिश्ता क्या कहलाता है" से बनी. उनकी नेट वर्थ लगभग 7 करोड़ रुपए है. अशनूर एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं.
 

6.कुणिका सदानन्द

कुणिका सदानन्द
6

कुणिका सदानंद एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने सलमान खान के साथ कई फिल्में की हैं. एक्टिंग के अलावा वह सोशल वर्कर भी हैं. लंबे समय से एक्टिंग में सक्रिय न होने के कारण उनका नाम दब गया था, लेकिन बिग बॉस 19 में आने से वे फिर सुर्खियों में हैं. कुणिका की कुल संपत्ति लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए है.
 

7.अभिषेक बजाज

अभिषेक बजाज
7

टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले अभिषेक बजाज ने टीवी सीरियल्स के साथ-साथ फिल्म "स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2" में अपनी छाप छोड़ी. अभिषेक की नेट वर्थ लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए है.

8.बसीर अली (बसीर बॉब)

बसीर अली (बसीर बॉब)
8

बसीर अली को "बसीर बॉब" के नाम से भी जाना जाता है. वह एक एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उन्होंने MTV के फेमस शोज़ "स्पलिट्सविला" और "रोडीज़" से अपनी पहचान बनाई. उनकी कुल संपत्ति लगभग 2.5 करोड़ रुपए है. बिग बॉस 19 में बसीर अली सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक माने जा रहे हैं.
 

