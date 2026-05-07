कौन हैं Thalapathy Vijay की पत्नी? जो 1ऑटोग्राफ के लिए लंदन से आईं थी चेन्नई; फिर थामा साउथ सुपरस्टार का हाथ, जानें 27Yr की दास्तां

1 . Who is TVK Thalapathy Vijay Wife Sangeeta

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दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज 'थलापति' विजय इन दिनों दोहरे कारणों से चर्चा में बने हुए हैं. एक तरफ जहां उनकी राजनीतिक पार्टी ने 2026 के तमिलनाडु चुनावों में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में आया तूफान फैंस को हैरान कर रहा है. 27 साल पुराने मजबूत रिश्ते के टूटने की खबरों और पत्नी संगीता सोर्नलिंगम के साथ उनकी कुछ अनदेखी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इसी बीच लोग इन दोनों की लव स्टोरी जानने को लेकर बेहद उत्सुक हैं. चलिए हम आपको यहां बताते हैं...

