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कौन हैं Thalapathy Vijay की पत्नी? जो 1ऑटोग्राफ के लिए लंदन से आईं थी चेन्नई; फिर थामा साउथ सुपरस्टार का हाथ, जानें 27Yr की दास्तां

Thalapathy Vijay Lovestory: थलापति विजय की राजनीतिक जीत के बीच उनकी 27 साल पुरानी शादी टूटने की खबरें सुर्खियों में हैं. जबरा फैन से पत्नी बनी संगीता ने चेन्नई कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी है. चलिए इनकी दिलचस्प लव स्टोरी जान लेते हैं.

Pragya Bharti | May 07, 2026, 01:32 PM IST

1.Who is TVK Thalapathy Vijay Wife Sangeeta

Who is TVK Thalapathy Vijay Wife Sangeeta
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दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज 'थलापति' विजय इन दिनों दोहरे कारणों से चर्चा में बने हुए हैं. एक तरफ जहां उनकी राजनीतिक पार्टी ने 2026 के तमिलनाडु चुनावों में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में आया तूफान फैंस को हैरान कर रहा है. 27 साल पुराने मजबूत रिश्ते के टूटने की खबरों और पत्नी संगीता सोर्नलिंगम के साथ उनकी कुछ अनदेखी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इसी बीच लोग इन दोनों की लव स्टोरी जानने को लेकर बेहद उत्सुक हैं. चलिए हम आपको यहां बताते हैं...
 

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2.कौन है थलपति विजय की पत्नी?

कौन है थलपति विजय की पत्नी?
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इन दिनों खबरों में चर्चित साउथ सुपरसटार थलपति विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम है. वह एक श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई-लिखाई लंदन में हुई हैं, विजय की बहुत बड़ी फैन थीं. 
 

3.एक फैन से कैसे बन गई हमसफर?

एक फैन से कैसे बन गई हमसफर?
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विजय और संगीता की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है.  साल 1996 में फिल्म 'पूवे उनाकागा' देखने के बाद संगीता विजय की अभिनय कला की मुरीद हो गईं. पत्रों के जरिए शुरू हुआ यह सिलसिला तब एक नया मोड़ ले आया जब संगीता खुद विजय से मिलने चेन्नई पहुंच गईं. दोस्ती प्यार में बदली और तीन साल तक एक-दूसरे को समझने के बाद शादी कर ली.  
 

4.कब हुई थलापति विजय की संगीता संग शादी?

कब हुई थलापति विजय की संगीता संग शादी?
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25 अगस्त 1999 को दोनों ने हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी कर ली. विजय के सुपरस्टार बनने के सफर में संगीता हमेशा उनकी ताकत बनी रहीं, हालांकि वे खुद लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती थीं.
 

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5.थलपित विजय और संगीता के कितने बच्चे हैं?

थलपित विजय और संगीता के कितने बच्चे हैं?
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इस कपल के दो बच्चे हैं- बेटा जेसन संजय, जो फिल्म निर्देशन के जरिए अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है, और बेटी दिव्या साशा, जो वर्तमान में विदेश में पढ़ाई कर रही हैं.
 

6.थलपित विजय और संगीता हो रहे हैं अलग?

थलपित विजय और संगीता हो रहे हैं अलग?
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रिश्तों में खटास की खबरें 2023 से ही आनी शुरू हो गई थीं, जब संगीता ने बड़े पारिवारिक और फिल्मी कार्यक्रमों में शामिल होना बंद कर दिया था. चर्चाओं को तब पुख्ता सबूत मिला जब फरवरी 2026 में संगीता ने चेन्नई कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगीता ने विजय पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं.
 

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