कौन हैं Fa9la सिंगर Flipperachi? जिसका गाना 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की एंट्री से हुआ मशहूर, बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

Who is Dhurandhar Fa9la Singer Flipperachi

साल 2026 की शुरुआत संगीत जगत के लिए एक ऐतिहासिक खबर लेकर आई है. बहरीनी हिप-हॉप आर्टिस्ट फिलिपराची ने वह कर दिखाया है जो किसी अरबी गायक के लिए सपना जैसा था. फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की 'रहमान डकैत' के रूप में धमाकेदार एंट्री के दौरान बजने वाले अरबी गाने 'Fa9la' ने भारत में तहलका मचा दिया है. इसे गाने वाले कलाकार को तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मंच तक पहुंचा दिया है.

जब निर्देशक आदित्य धर ने अपनी फिल्म 'धुरंधर' के लिए बहरीन के एक पुराने अरबी गाने को चुना, तो शायद ही किसी ने सोचा था कि यह 'जमाल कुडू' जैसा दुनियाभर में मशहूर हो जाएगा. आज यह गाना बिलबोर्ड और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा चुका है. चलिए हम आपको Fa9la सॉन्ग के सिंगर के बारे में बताते हैं...