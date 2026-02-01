कौन हैं Fa9la सिंगर Flipperachi? जिसका गाना 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की एंट्री से हुआ मशहूर, बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

जैविक दवाएं बनाने पर जोर देंगे-वित्त मंत्री, औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे-वित्त मंत्री, शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी- वित्त मंत्री, नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च करेंगे- वित्त मंत्री, दुनिया के बाजारों से जुड़ना लक्ष्य- वित्त मंत्री | लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, 2026-27 का बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री, विकास दर बढ़ने से गरीबी नियंत्रित-वित्त मंत्री, कर्तव्य भवन में बना पहला बजट-वित्त मंत्री, 2025 में 350 से ज्यादा सुधार-वित्त मंत्री
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 01, 2026, 06:33 AM IST
1.Who is Dhurandhar Fa9la Singer Flipperachi
साल 2026 की शुरुआत संगीत जगत के लिए एक ऐतिहासिक खबर लेकर आई है. बहरीनी हिप-हॉप आर्टिस्ट फिलिपराची ने वह कर दिखाया है जो किसी अरबी गायक के लिए सपना जैसा था. फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की 'रहमान डकैत' के रूप में धमाकेदार एंट्री के दौरान बजने वाले अरबी गाने 'Fa9la' ने भारत में तहलका मचा दिया है. इसे गाने वाले कलाकार को तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मंच तक पहुंचा दिया है.
जब निर्देशक आदित्य धर ने अपनी फिल्म 'धुरंधर' के लिए बहरीन के एक पुराने अरबी गाने को चुना, तो शायद ही किसी ने सोचा था कि यह 'जमाल कुडू' जैसा दुनियाभर में मशहूर हो जाएगा. आज यह गाना बिलबोर्ड और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा चुका है. चलिए हम आपको Fa9la सॉन्ग के सिंगर के बारे में बताते हैं...
2.गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और बिलबोर्ड का दबदबा
फिलिपराची ने एक ही गाने के साथ एक ही समय में चार अलग-अलग बिलबोर्ड चार्ट्स पर नंबर 1 स्थान हासिल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. यह रिकॉर्ड 'मोस्ट बिलबोर्ड चार्ट्स टॉप्ड बाय ए सिंगल सॉन्ग' के लिए दिया गया है. 'Fa9la' ने 'हॉट 100', 'टॉप 100 आर्टिस्ट्स', 'टॉप 50 खलीजी' और 'टॉप 50 अरबी हिप-हॉप' चार्ट्स पर एक साथ राज किया.
3.धुरंधर में 'Fa9la' का जादू
फिल्म 'धुरंधर' में जब अक्षय खन्ना का किरदार 'रहमान डकैत' एक हथियारों की डील के लिए बलूचिस्तान पहुंचता है, तो बैकग्राउंड में 'Fa9la' बजता है. अक्षय खन्ना के इम्प्रोवाइज्ड डांस स्टेप्स और इस गाने की बीट्स ने ऐसा जादू चलाया कि यह सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया. हालांकि यह गाना मई 2024 में रिलीज हुआ था, लेकिन असली वैश्विक पहचान इसे दिसंबर 2025 में फिल्म की रिलीज के बाद मिली.
4.कौन हैं Flipperachi?
फिलिपराची का असली नाम हुसाम असीम है और वे बहरीन के रहने वाले हैं. 36 वर्षीय यह रैपर पिछले दो दशकों से अरबी हिप-हॉप सीन में एक्टिव हैं. उन्होंने उस समय अरबी में रैप करना शुरू किया था, जब इस इंडस्ट्री में अंग्रेजी का बोलबाला था. उन्हें 'खलीजी स्टाइल रैप' का उस्ताद माना जाता है. इनका असली नाम हुसाम असीम है.
5.वर्ल्ड रिकॉर्ड की खबर के बाद फिलिपराची का रिएक्शन
रिकॉर्ड की खबर मिलने पर फिलिपराची ने एक वीडियो जारी कर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, हबीबी! यह अद्भुत अहसास है. एक गाना उस भाषा (हिंदी) के क्षेत्र में सुपरहिट हो गया जिसमें वह गाया ही नहीं गया था. यह किसी परमाणु विस्फोट जैसा है."
6.भारत दौरे की तैयारी
'धुरंधर' की अपार सफलता और गाने के वायरल होने के बाद, फिलिपराची अब भारत आने की तैयारी कर रहे हैं. वे 14 मार्च 2026 को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले 'UN40 म्यूजिक फेस्टिवल' के जरिए अपना पहला भारत दौरा (India Tour) शुरू करेंगे.
7.'धुरंधर 2' में होगी वापसी?
रैपर ने बातों-बातों में यह भी इशारा किया है कि वे 'धुरंधर 2' का भी हिस्सा हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि वे इसे सरप्राइज रखना चाहते थे, लेकिन फैंस की दीवानगी को देखते हुए उन्होंने संकेत दिया कि सीक्वल में भी कुछ बड़ा होने वाला है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से