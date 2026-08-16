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कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

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कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

Who is Shubhra Shetty: मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी के रिश्ते की चर्चा जोरों पर है. जानिए शुभ्रा शेट्टी कौन हैं, दोनों के बीच 20 साल के उम्र के फासले, लव स्टोरी, शादी के विचार और पैरेंट्स के रिएक्शन की पूरी कहानी.

Pragya Bharti | Aug 16, 2026, 10:51 AM IST

1.Who is Shubhra Shetty

Who is Shubhra Shetty
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बॉलीवुड के जाने-माने और बेबाक फिल्ममेकर अनुराग कश्यप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. इन दिनों अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी का रिश्ता काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. दोनों पिछले एक दशक यानी लगभग 11 साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं. हालांकि, इस कपल ने आमतौर पर अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर ही रखा है, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी लव स्टोरी, उम्र के फासले और भविष्य की प्लानिंग पर खुलकर बात की है. आइए विस्तार से जानते हैं कि शुभ्रा शेट्टी कौन हैं और दोनों के बीच यह रिश्ता कैसे परवान चढ़ा.

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2.कौन हैं शुभ्रा शेट्टी?

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी?
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शुभ्रा शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जगत से ही की थी. उन्होंने अनुराग कश्यप द्वारा सह-स्थापित मशहूर प्रोडक्शन हाउस 'फैंटम फिल्म्स' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी सेवाएं दी थीं. काम के दौरान ही दोनों की नजदीकियां बढ़ीं. साल 2015 में दोनों को पहली बार सार्वजनिक रूप से साथ देखा गया था, जिसके बाद साल 2018 में अनुराग कश्यप ने अपने रिश्ते पर आधिकारिक मुहर लगाते हुए इसे सार्वजनिक किया था. शुभ्रा शेट्टी अभी करीब 30 वर्ष की हैं, जबकि अनुराग कश्यप 53 वर्ष के हैं. दोनों की उम्र में लगभग 20 साल का बड़ा अंतर है और शुभ्रा स्वभाव से लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.

3.कैसे हुई इस अनोखी लव स्टोरी की शुरुआत?

कैसे हुई इस अनोखी लव स्टोरी की शुरुआत?
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अपने रिश्ते के शुरुआती पन्नों को याद करते हुए शुभ्रा ने बताया था कि अनुराग ने ही सबसे पहले अपने दिल की बात उनके सामने रखी थी. अनुराग ने अपनी जिंदगी के तजुर्बे का हवाला देते हुए अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने शुभ्रा पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया. अनुराग ने उन्हें पूरा समय दिया ताकि वे दुनिया को समझ सकें, अपने फैसले खुद ले सकें और रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस न करें. उन्होंने शुभ्रा से यहां तक कहा था कि वे बाहर जाएं, दुनिया देखें और यदि उन्हें सही लगे तभी उनके पास लौटकर आएं.

4.शादी और उम्र के फासले पर क्या बोले अनुराग कश्यप?

शादी और उम्र के फासले पर क्या बोले अनुराग कश्यप?
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हाल ही में एक इंटरव्यू में अनुराग ने इस बात का खुलासा किया कि उम्र में भारी अंतर (20 साल का गैप) होने की वजह से एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्होंने खुद ही शुभ्रा को अपने से दूर करने की कोशिश की थी. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वे इस बात को लेकर ज्यादा सचेत होने लगे, जबकि शुभ्रा की उम्र का असर उनके चेहरे पर नहीं दिखता था.

TRENDING NOW

5.अनुराग कश्यप कब करेंगे शुभ्रा संग शादी?

अनुराग कश्यप कब करेंगे शुभ्रा संग शादी?
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शादी के सवाल पर अनुराग ने साफ किया कि शुभ्रा का विचार शादी जैसी संस्था में विश्वास करने का नहीं है. इसके बावजूद वे इस रिश्ते में बेहद खुश हैं. अनुराग का कहना है कि वे केवल इतना चाहते हैं कि वे अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि अपने करीबियों से ज्यादा समय तक जी सकें. वे इस खूबसूरत रिश्ते को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते.
 

6.अनुराग-शुभ्रा के रिश्ते से परिवार और माता-पिता की प्रतिक्रिया

अनुराग-शुभ्रा के रिश्ते से परिवार और माता-पिता की प्रतिक्रिया
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जब बात परिवार और पेरेंट्स के रिएक्शन की आई, तो शुभ्रा ने माना कि उनके माता-पिता की चिंताएं बिल्कुल स्वाभाविक थीं. जब उन्होंने अनुराग को डेट करना शुरू किया था, तब वे महज़ 20 साल की थीं. उस समय अनुराग उनसे काफी बड़े थे और उनकी दो शादियां पहले ही टूट चुकी थीं. एक पिता या मां के लिए ऐसी स्थिति चिंताजनक होना स्वाभाविक है, लेकिन शुभ्रा का मानना है कि उनके माता-पिता ने बेहद समझदारी और परिपक्वता के साथ इस पूरी स्थिति को संभाला.
आज के समय में यह कपल लाइमलाइट की चकाचौंध से दूर अपनी शर्तों पर एक मजबूत रिश्ते को साझा कर रहा है, जो बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है.

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