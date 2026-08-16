कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

6 . अनुराग-शुभ्रा के रिश्ते से परिवार और माता-पिता की प्रतिक्रिया

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जब बात परिवार और पेरेंट्स के रिएक्शन की आई, तो शुभ्रा ने माना कि उनके माता-पिता की चिंताएं बिल्कुल स्वाभाविक थीं. जब उन्होंने अनुराग को डेट करना शुरू किया था, तब वे महज़ 20 साल की थीं. उस समय अनुराग उनसे काफी बड़े थे और उनकी दो शादियां पहले ही टूट चुकी थीं. एक पिता या मां के लिए ऐसी स्थिति चिंताजनक होना स्वाभाविक है, लेकिन शुभ्रा का मानना है कि उनके माता-पिता ने बेहद समझदारी और परिपक्वता के साथ इस पूरी स्थिति को संभाला.

आज के समय में यह कपल लाइमलाइट की चकाचौंध से दूर अपनी शर्तों पर एक मजबूत रिश्ते को साझा कर रहा है, जो बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है.