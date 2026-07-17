कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

4 . 6000 करोड़ घोटाले में कैसे फंस गईं शेफाली?

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जांच एजेंसी के अनुसार, शेफाली बग्गा का नाम महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुड़े कारोबारी खंजन जगदीश कुमार ठक्कर के साथ सामने आया है. ईडी का आरोप है कि खंजन ठक्कर भारत में सट्टेबाजी ऐप्स का संचालन करने के साथ वह हवाला लेन-देन का भी मुख्य ऑपरेटर है. एजेंसी का दावा है कि शेफाली विदेशों (विशेषकर दुबई और लंदन) से संचालित इन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार-प्रसार में शामिल रही हैं. इससे पहले भी उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई थीं.

